Іноземець на орендованій квартирі в Києві задушив жінку, його затримали в аеропорту, - МВС. ФОТО
Чоловіка зупинили в терміналі, коли той мав намір полетіти в іншу країну. Працівники поліції встановлюють обставини і мотиви злочину. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Подія сталася у будинку на вулиці Академіка Філатова у Печерському районі столиці. Тіло жінки виявили власники квартири, коли прийшли прибирати й виявили труп невідомої жінки та викликали поліцію.
Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці поспілкувалися з господарем помешкання, який пояснив, що кілька місяців здає в оренду квартиру іноземцю. Коли він приїхав на адресу, орендар поскаржився на погане самопочуття та, не дочекавшись приїзду медиків, швидко залишив приміщення. Далі власники почали прибирати квартиру та за диваном виявили мертву жінку.
"Попередньо ми встановили, що між 34-річною уродженкою Одещини та іноземцем виник конфлікт, під час якого чоловік руками задушив потерпілу. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. У результаті оперативно-розшукових заходів ми спільно з працівниками карного розшуку поліції Київщини та прикордонної служби викрили зловмисника в аеропорту "Бориспіль". 61-річного громадянина іншої держави затримали у терміналі перед відльотом у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додав керівник столичної поліції.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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из других источников уже установлено что это гражданин США:
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова...
У Печерському районі Києва 61-річний іноземець у зйомній квартирі задушив повію.
Пізніше з'ясувалося, що 34-річна загибла жінка - мати п'ятьох дітей.
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова, куди однієї ночі сутенер привіз повію. Коли жінка не вийшла через декілька годин - сутенер прийшов її рятувати, але двері ніхто не відчиняв. Тоді сутенер взяв набір інструментів і почав довбати двері. Однак відкрити їх не вдалося. Поліція та ДСНС приїхали лише вранці, - йдеться у повідомленні. Труп жінки було знайдено за диваном, а Майка забрала швидка - він скаржився на ускладнене дихання. Зазначається, що того ж дня американець втік з лікарні: поліція затримала вбивцю в аеропорту Бориспіль.
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Зазначається, що громадянин США (1959 року народження) у центрі Києва познайомився з жителькою Одеси (1986 року народження). Вони обмінялися номерами телефонів та через деякий час зустрілися у квартирі, яку винаймав іноземець. Там вони разом проводили час.
Під час розпиття спртного чоловікові здалося, що жінка намагається щось підсипати до його келиха. Він схопив жінку за шию та почав душити, коли зрозумів, що потерпіла не дихає, то заховав її тіло за диваном. Коли до квартири по закінченню терміну оренди прийшов господар, іноземець сказав, що почувається погано та йому терміново потрібно до лікарні.
Іноземця забрала "швидка", а господарі, почавши прибирати квартиру, виявили труп жінки.
Іноземець з лікарні втік, але був затриманий поліцією....
Тело женщины обнаружили в одной из квартир дома на Академика Филатова в Печерском районе столицы. Труп нашли владельцы квартиры, когда пришли убирать жилье после квартиранта, сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
Установлено, что хозяин сдавал квартиру иностранцу. Внезапно арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул квартиру. Владельцы начали убирать квартиру и за диваном нашли мертвую женщину.
Погибшая - 34-летняя уроженка Одесской области. По предварительным данным, накануне женщина пришла в квартиру к иностранцу. Между гостьей и арендатором возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил женщину.
Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
61-летнего иностранца задержали в аэропорту "Борисполь", когда тот намеревался улететь в другую страну
Шкода діточок. Вони ні в чому не винні.
Эта убогая квартира шо, больше миллиона евро стоит?
Тада в натуре мрак.
"иностранец снимал на улице Филатова квартиру, куда к нему ночью сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов, сутенер решил ее спасать, но дверь ему никто не открывал.
Принеся из машины набор инструментов, мужчина попытался «долбать» дверь. Его действия не увенчались успехом, и утром соседи (очевидно, привыкшие к шуму в квартире, и не обращающие ночью на него внимания), вызвали полицию."
но, несмотря на личность и акцент,
его там обозвали голодранцем,
который претворился, дескать, иностранцем,
и заявлял, что, дескать, он - агент...
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?
Ты стоишь, как кукла разодета,
На ногтях сверкает яркий лак,
Может, кто тебя обидел где-то?
Может, кто сказал чего не так?
Почему пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать,
Или быть водителем маршрутки,
Или в небе соколом летать.
В этой жизни есть профессий много,
Выбирай любую, не ленись.
Ты пошла неверною дорогой,
Погоди, подумай, оглянись!
Видишь - в поле трактор что-то пашет?
Видишь - из завода пар идет?
День за днем страна живет все краше,
Неустанно двигаясь вперед.
На щеках твоих горит румянец,
Но не от хорошей жизни он.
Вот к тебе подходит иностранец,
Кто их знает, может, и шпион.
Он тебя как личность не оценит,
Что ему души твоей полет,
Ты ему отдашься из-за денег,
А любовь тебя не позовет.
Нет, любовь продажной не бывает!
О деньгах не думают, любя,
Если кто об этом забывает,
Пусть потом пеняет на себя.
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Не торгуй своим ты больше телом
От большого дела вдалеке!
http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000031 (с) 1986 Иртеньев