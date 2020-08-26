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Іноземець на орендованій квартирі в Києві задушив жінку, його затримали в аеропорту, - МВС. ФОТО

Чоловіка зупинили в терміналі, коли той мав намір полетіти в іншу країну. Працівники поліції встановлюють обставини і мотиви злочину. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Подія сталася у будинку на вулиці Академіка Філатова у Печерському районі столиці. Тіло жінки виявили власники квартири, коли прийшли прибирати й виявили труп невідомої жінки та викликали поліцію.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці поспілкувалися з господарем помешкання, який пояснив, що кілька місяців здає в оренду квартиру іноземцю. Коли він приїхав на адресу, орендар поскаржився на погане самопочуття та, не дочекавшись приїзду медиків, швидко залишив приміщення. Далі власники почали прибирати квартиру та за диваном виявили мертву жінку.

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"Попередньо ми встановили, що між 34-річною уродженкою Одещини та іноземцем виник конфлікт, під час якого чоловік руками задушив потерпілу. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. У результаті оперативно-розшукових заходів ми спільно з працівниками карного розшуку поліції Київщини та прикордонної служби викрили зловмисника в аеропорту "Бориспіль". 61-річного громадянина іншої держави затримали у терміналі перед відльотом у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додав керівник столичної поліції.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Іноземець на орендованій квартирі в Києві задушив жінку, його затримали в аеропорту, - МВС 01
Іноземець на орендованій квартирі в Києві задушив жінку, його затримали в аеропорту, - МВС 02

Автор: 

іноземець (390) Київ (19463) МВС (3501) вбивство (3088) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+6
Кстати, мать пятерых детей. Мда...
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26.08.2020 11:32
+6
США
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26.08.2020 11:43
+6
Цензор, зачем так писать чтобы вводить читателей в заблуждение? Почему нельзя написать прямо - американец задушил проститутку.
"иностранец снимал на улице Филатова квартиру, куда к нему ночью сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов, сутенер решил ее спасать, но дверь ему никто не открывал.
Принеся из машины набор инструментов, мужчина попытался «долбать» дверь. Его действия не увенчались успехом, и утром соседи (очевидно, привыкшие к шуму в квартире, и не обращающие ночью на него внимания), вызвали полицию."
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26.08.2020 11:55
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Кстати, мать пятерых детей. Мда...
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26.08.2020 11:32 Відповісти
так понятно почему. Ноги никогда не сдвигаются
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26.08.2020 11:41 Відповісти
Фигня, лишь бы в баскетбол не играла.
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26.08.2020 11:53 Відповісти
Их же кормить нужно, а час в Киеве стоит 1500-2500 грн.
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26.08.2020 13:00 Відповісти
і з якої ж країни той "іностранєц", слабо написати в новині??
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26.08.2020 11:37 Відповісти
Іностранної.
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26.08.2020 11:39 Відповісти
США
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26.08.2020 11:43 Відповісти
Вася ,а почему не рашка, или для тебя рашка не заграница?
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26.08.2020 12:21 Відповісти
не понятен Ваш вопрос.. (и претензии)
из других источников уже установлено что это гражданин США:
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова...
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26.08.2020 12:28 Відповісти
Молилась ли ты на ночь, Дездемона...
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26.08.2020 11:38 Відповісти
Американец задушил нашу девушку по вызову мать пятерых детей.
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26.08.2020 11:40 Відповісти
///
У Печерському районі Києва 61-річний іноземець у зйомній квартирі задушив повію.
Пізніше з'ясувалося, що 34-річна загибла жінка - мати п'ятьох дітей.
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова, куди однієї ночі сутенер привіз повію. Коли жінка не вийшла через декілька годин - сутенер прийшов її рятувати, але двері ніхто не відчиняв. Тоді сутенер взяв набір інструментів і почав довбати двері. Однак відкрити їх не вдалося. Поліція та ДСНС приїхали лише вранці, - йдеться у повідомленні. Труп жінки було знайдено за диваном, а Майка забрала швидка - він скаржився на ускладнене дихання. Зазначається, що того ж дня американець втік з лікарні: поліція затримала вбивцю в аеропорту Бориспіль.
....

Зазначається, що громадянин США (1959 року народження) у центрі Києва познайомився з жителькою Одеси (1986 року народження). Вони обмінялися номерами телефонів та через деякий час зустрілися у квартирі, яку винаймав іноземець. Там вони разом проводили час.
Під час розпиття спртного чоловікові здалося, що жінка намагається щось підсипати до його келиха. Він схопив жінку за шию та почав душити, коли зрозумів, що потерпіла не дихає, то заховав її тіло за диваном. Коли до квартири по закінченню терміну оренди прийшов господар, іноземець сказав, що почувається погано та йому терміново потрібно до лікарні.
Іноземця забрала "швидка", а господарі, почавши прибирати квартиру, виявили труп жінки.
Іноземець з лікарні втік, але був затриманий поліцією....

Тело женщины обнаружили в одной из квартир дома на Академика Филатова в Печерском районе столицы. Труп нашли владельцы квартиры, когда пришли убирать жилье после квартиранта, сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
Установлено, что хозяин сдавал квартиру иностранцу. Внезапно арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул квартиру. Владельцы начали убирать квартиру и за диваном нашли мертвую женщину.
Погибшая - 34-летняя уроженка Одесской области. По предварительным данным, накануне женщина пришла в квартиру к иностранцу. Между гостьей и арендатором возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил женщину.
Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
61-летнего иностранца задержали в аэропорту "Борисполь", когда тот намеревался улететь в другую страну
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26.08.2020 11:45 Відповісти
Капец.. подумать только! Пошла торговать своим телом чтобы прокормить пятерых детей. Жесть.
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26.08.2020 11:48 Відповісти
довёл зеленский народ до ручки!
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26.08.2020 12:23 Відповісти
ніколи ще матерям п'ятьох дітей не було так важко!
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26.08.2020 13:29 Відповісти
не виключено, що ті діти з"явились на світ саме тому, що мама торгувала тілом ((
Шкода діточок. Вони ні в чому не винні.
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26.08.2020 14:22 Відповісти
сутинер двери ломает ему то не пох тем более он бандит и она соучастница..еще взлом незаконен..
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26.08.2020 18:30 Відповісти
Неудобно как-то перед стратегическими партнёрами...
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26.08.2020 12:01 Відповісти
Какая убогая квартира, а по стоимости дороже 5-ти комнатной в Берлине. Мрак.
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26.08.2020 11:52 Відповісти
Пятикомнатная в Берлине не в центре стоит миллион евро.
Эта убогая квартира шо, больше миллиона евро стоит?
Тада в натуре мрак.
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26.08.2020 11:58 Відповісти
прошли те времена. Сейчас в Киеве квартиры стоят дешевле.
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26.08.2020 12:48 Відповісти
Цензор, зачем так писать чтобы вводить читателей в заблуждение? Почему нельзя написать прямо - американец задушил проститутку.
"иностранец снимал на улице Филатова квартиру, куда к нему ночью сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов, сутенер решил ее спасать, но дверь ему никто не открывал.
Принеся из машины набор инструментов, мужчина попытался «долбать» дверь. Его действия не увенчались успехом, и утром соседи (очевидно, привыкшие к шуму в квартире, и не обращающие ночью на него внимания), вызвали полицию."
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26.08.2020 11:55 Відповісти
То они ещё щедро поделились информацией. Могли написать что-то типа "Персона мужского пола сташе средних лет, из дальнего зарубежья, предположительно совершила преступление через перекрытие дыхательных потоков гражданской особе женского рода, возможно, пониженной социальной ответсвености"
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26.08.2020 15:58 Відповісти
пригадалося:
но, несмотря на личность и акцент,
его там обозвали голодранцем,
который претворился, дескать, иностранцем,
и заявлял, что, дескать, он - агент...
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26.08.2020 11:59 Відповісти
Шо-то у этого "американца" папа явно армянин был.
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26.08.2020 12:00 Відповісти
Камелия
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?
Ты стоишь, как кукла разодета,
На ногтях сверкает яркий лак,
Может, кто тебя обидел где-то?
Может, кто сказал чего не так?
Почему пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать,
Или быть водителем маршрутки,
Или в небе соколом летать.
В этой жизни есть профессий много,
Выбирай любую, не ленись.
Ты пошла неверною дорогой,
Погоди, подумай, оглянись!
Видишь - в поле трактор что-то пашет?
Видишь - из завода пар идет?
День за днем страна живет все краше,
Неустанно двигаясь вперед.
На щеках твоих горит румянец,
Но не от хорошей жизни он.
Вот к тебе подходит иностранец,
Кто их знает, может, и шпион.
Он тебя как личность не оценит,
Что ему души твоей полет,
Ты ему отдашься из-за денег,
А любовь тебя не позовет.
Нет, любовь продажной не бывает!
О деньгах не думают, любя,
Если кто об этом забывает,
Пусть потом пеняет на себя.
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Не торгуй своим ты больше телом
От большого дела вдалеке!
http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000031 (с) 1986 Иртеньев
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26.08.2020 12:08 Відповісти
Удивлён, что 1986! По стилю - 1936.
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26.08.2020 12:19 Відповісти
Это стёб у него такой (Ироническая поэзия)
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26.08.2020 13:07 Відповісти
Прайс побега смертника из больниці - в студию !
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26.08.2020 12:15 Відповісти
А як би такі як Зеленський і його дружбани Коломойський і Ахметов не грабували Українців, то б цій повії і матері 5 дітей не довелося розставляти ноги перед американськими пенсіонерами
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26.08.2020 14:13 Відповісти
Та легализуйте вы уже ту проституцию, уроды. Сколько можно этот бардак разводить.
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26.08.2020 14:31 Відповісти
американец, американец - чурка @баная
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26.08.2020 14:32 Відповісти
ваще шайтан пархатый как в кино сдать его в америку там больше дадут ...мать не винить там было 5 детей теперь кто прокормит
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26.08.2020 18:29 Відповісти
 
 