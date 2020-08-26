Іноземець на орендованій квартирі в Києві задушив жінку, його затримали в аеропорту, - МВС. ФОТО

Чоловіка зупинили в терміналі, коли той мав намір полетіти в іншу країну. Працівники поліції встановлюють обставини і мотиви злочину. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Подія сталася у будинку на вулиці Академіка Філатова у Печерському районі столиці. Тіло жінки виявили власники квартири, коли прийшли прибирати й виявили труп невідомої жінки та викликали поліцію.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці поспілкувалися з господарем помешкання, який пояснив, що кілька місяців здає в оренду квартиру іноземцю. Коли він приїхав на адресу, орендар поскаржився на погане самопочуття та, не дочекавшись приїзду медиків, швидко залишив приміщення. Далі власники почали прибирати квартиру та за диваном виявили мертву жінку.

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"Попередньо ми встановили, що між 34-річною уродженкою Одещини та іноземцем виник конфлікт, під час якого чоловік руками задушив потерпілу. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. У результаті оперативно-розшукових заходів ми спільно з працівниками карного розшуку поліції Київщини та прикордонної служби викрили зловмисника в аеропорту "Бориспіль". 61-річного громадянина іншої держави затримали у терміналі перед відльотом у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додав керівник столичної поліції.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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