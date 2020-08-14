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На столичному Подолі зарізали хлопця, який заступився за дівчину. ФОТО

На столичному Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який заступився за незнайому дівчину. Інцидент стався біля кафе на вулиці Костянтинівській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в Нацполіції.

Так, біля закладу стояли дві компанії. 25-річний хлопець помітив, що чоловік з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю, за що зробив йому зауваження. Через це розгорілася суперечка, під час якої опонент вирішив діяти радикально. Він дістав ніж і вдарив хлопця в живіт. Після того, що сталося нападник зник.

На місце викликали поліцію і медиків. Однак постраждалого хлопця врятувати так і не вдалося. Наряд швидко опитав свідків події і кинувся на пошуки злочинця. Особу підозрюваного встановили і виїхали до його дому. 36-річного уродженця Вінницької області затримали за місцем проживання. Також там наші знаряддя вбивства і вилучили його.

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На столичному Подолі зарізали хлопця, який заступився за дівчину 01
На столичному Подолі зарізали хлопця, який заступився за дівчину 02
На столичному Подолі зарізали хлопця, який заступився за дівчину 03

Як виявилося, фігурант вже притягувався за майнові злочини та викрадення автомобіля. Всі відомості внесли до Єдиного реєстру, а за фактом умисного вбивства завели кримінальну справу. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.

Автор: 

Київ (19469) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+71
Вешать сразу таких, сам не живёт и другим не даёт.
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14.08.2020 10:26
+47
европейские ценности надо с детского сада прививать, а этой гниде уже ничего не привьешь кроме 9 грамм свинца в голову
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14.08.2020 10:34
+26
Ужас какой. У меня так же знакомого убили, вступился за постороннюю девушку.
Самое страшное, что такие ребята, как этот парень, считаются "лохами", а такие, как этот убийца, крутыми пацанами. Девушка-то, наверное, его была. Теперь будет передачки "любимому" носить в тюрягу. Хотя, может это только мои предположения.
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14.08.2020 10:34
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Гнида шоколадная, включи мозги. Язык у твоей дочки/сестры отрезан? Попросить помочь религия запрещает?
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15.08.2020 10:38 Відповісти
тебе, шмакадявку, хоч проси, хоч не проси.. Сдриснеш скоріше ніж вітер в полі, гнидник кацапський.
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15.08.2020 21:18 Відповісти
Кацапка тут одна, ты.
Когда тебя твой алкаш будет отоваривать - можешь быть уверена, даже не посмотрю в ту сторону.
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15.08.2020 21:27 Відповісти
кокошнік поправ, кацпорила псятина, бо з"їхав.
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16.08.2020 23:44 Відповісти
Продолжай, истеричка, не останавливайся Что такое кокошник не знаю, но ты, наверно, в зеркало смотришь, тебе виднее.
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17.08.2020 01:27 Відповісти
в мене на таких як ти, убогих, вже давно імунітет. Так що, про "істерики" і не мрій.
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19.08.2020 00:17 Відповісти
Я знал, что на тебя можно рассчитывать! Истерика знатная! Давай-давай! Жги дальше!
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19.08.2020 06:26 Відповісти
і така неймовірна кількість смайликів в твоїх висерах, безумовно підтверджують твою істерику.
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19.08.2020 11:32 Відповісти
Аргумент просто супер!
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20.08.2020 08:26 Відповісти
це не аргумент, а констатація. Передивись, козлороге, свої висери, і переконайся сам. Величезна кількість смайликів в постах завжди свідчить про убогість та обмеженість думок дописувача.
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20.08.2020 23:52 Відповісти
звісно, "не посмотришь", бо ти серло. Це очевидно
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16.08.2020 23:45 Відповісти
Ты права, на таких страшных баб, как ты, не всякий храбрец рискнёт посмотреть Сама, небось, все зеркала у себя разбила в доме
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17.08.2020 01:28 Відповісти
звісно, бо таких як ти "баби" взагалі не цікавлять, чого б це тобі на них дивитись. Блакитненький ти "храбрєц" ))
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19.08.2020 00:16 Відповісти
Конечно, такие бабы, как ты, никого не интересуют А ты и дальше верь, что все, кто от тебя шарахаются - голубые
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19.08.2020 06:25 Відповісти
мені дуже прикро тобі таке казати, але з чоловічого в тебе лише прізвище, та ще й кацапське, до речі ((
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19.08.2020 11:36 Відповісти
А у тебя даже имени нет. Просто некая коричневая субстанция Кстати, ты напрасно думаешь, что это шоколад
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20.08.2020 08:27 Відповісти
кукурікай, ти мені не заважаєш ))
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20.08.2020 23:43 Відповісти
і більше смайликів малюй !
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19.08.2020 11:37 Відповісти
Будь ласка! Тримай, мені не шкода!
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20.08.2020 08:28 Відповісти
отакої ! козломордий почав українською цвірінькати !. Це безумовно прорив.
Йди краще з манькою захаровою "калінку" станцюй. Такі страхолюдини як раз для тебе, ушлепень.
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20.08.2020 23:47 Відповісти
калінкін, ти і в цьому питанні виявився гнидою. Навіть сумнівів не було в твоїй гнилій сутності.
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14.08.2020 22:53 Відповісти
Лезть не в свои дела не нужно. А как лезешь, то лезь когда оружие есть в руках. Кина голливудского насмотрятся, а потом мамы рассказывают как нужно быть рыцарем.
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14.08.2020 12:26 Відповісти
а бити жінку по обличчу, то так і повинно бути?? Нічого собі "філософія", пілять...
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14.08.2020 22:50 Відповісти
суд принимает только фактические доказательства, доказанные. А философия он не расслушивает.
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16.08.2020 15:11 Відповісти
так а удар в лице, то "філософія" чи "фактическое доказательство"??
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16.08.2020 23:42 Відповісти
ппц
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14.08.2020 12:35 Відповісти
Увидел такое - спроси девушку нужна ли ей помощь. Скажет что нужна - отойди в сторонку, вызови полицию, сними разборки на телефон. Скажет "нет" - иди дальше своей дорогой.
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14.08.2020 12:53 Відповісти
Ахаха. Сначала деликатно попроси баклана "Можно твою девушку на минуточку, плиз?"
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14.08.2020 12:58 Відповісти
зачем, можно ее спросить сразу. Баклан конечно начнет кидаться на тебя, но лучше отбежать на пару метров и послушать что она скажет, чем валяться куском тухлого мяса в морге.
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14.08.2020 13:00 Відповісти
Пистолет в кармане сильнее доносит слово Божье - Лонгин из Фар-Край.
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14.08.2020 13:49 Відповісти
Все таки зря отменили полностью смертную казнь,вот так запросто ширнуть ножом человека это.....
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14.08.2020 15:08 Відповісти
Шкода хлопця !! Бути порядним в наш час дуже небезпечно!!
Мразота вкрай вже розпустилась, нічого не бояться. Повертайте смертну кару, довбні, якщо не в змозі стримувати хвилю злочинності іншими засобами.
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14.08.2020 22:48 Відповісти
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