На столичному Подолі зарізали хлопця, який заступився за дівчину. ФОТО
На столичному Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який заступився за незнайому дівчину. Інцидент стався біля кафе на вулиці Костянтинівській.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в Нацполіції.
Так, біля закладу стояли дві компанії. 25-річний хлопець помітив, що чоловік з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю, за що зробив йому зауваження. Через це розгорілася суперечка, під час якої опонент вирішив діяти радикально. Він дістав ніж і вдарив хлопця в живіт. Після того, що сталося нападник зник.
На місце викликали поліцію і медиків. Однак постраждалого хлопця врятувати так і не вдалося. Наряд швидко опитав свідків події і кинувся на пошуки злочинця. Особу підозрюваного встановили і виїхали до його дому. 36-річного уродженця Вінницької області затримали за місцем проживання. Також там наші знаряддя вбивства і вилучили його.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Когда тебя твой алкаш будет отоваривать - можешь быть уверена, даже не посмотрю в ту сторону.
Йди краще з манькою захаровою "калінку" станцюй. Такі страхолюдини як раз для тебе, ушлепень.
Мразота вкрай вже розпустилась, нічого не бояться. Повертайте смертну кару, довбні, якщо не в змозі стримувати хвилю злочинності іншими засобами.