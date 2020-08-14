На столичному Подолі зарізали хлопця, який заступився за дівчину. ФОТО

На столичному Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який заступився за незнайому дівчину. Інцидент стався біля кафе на вулиці Костянтинівській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в Нацполіції.

Так, біля закладу стояли дві компанії. 25-річний хлопець помітив, що чоловік з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю, за що зробив йому зауваження. Через це розгорілася суперечка, під час якої опонент вирішив діяти радикально. Він дістав ніж і вдарив хлопця в живіт. Після того, що сталося нападник зник.

На місце викликали поліцію і медиків. Однак постраждалого хлопця врятувати так і не вдалося. Наряд швидко опитав свідків події і кинувся на пошуки злочинця. Особу підозрюваного встановили і виїхали до його дому. 36-річного уродженця Вінницької області затримали за місцем проживання. Також там наші знаряддя вбивства і вилучили його.

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Як виявилося, фігурант вже притягувався за майнові злочини та викрадення автомобіля. Всі відомості внесли до Єдиного реєстру, а за фактом умисного вбивства завели кримінальну справу. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.