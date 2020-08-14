На столичном Подоле зарезали парня, который вступился за девушку. ФОТО
На столичном Подоле мужчина смертельно ранил ножом парня, который заступился за незнакомую девушку. Инцидент произошел возле кафе на улице Константиновской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Нацполиции.
Так, возле заведения стояли две компании. 25-летний парень заметил, что мужчина из другой компании ударил девушку по лицу, за что сделал ему замечание. Из-за этого разгорелся спор, во время которого оппонент решил действовать радикально. Он достал нож и ударил парня в живот. После случившегося нападавший скрылся.
На место вызвали полицию и медиков. Однако пострадавшего парня спасти так и не удалось. Наряд быстро опросил свидетелей происшествия и ринулся на поиски преступника. Личность подозреваемого установили и выехали к его дому. 36-летнего уроженца Винницкой области задержали по месту жительства. Также там наши орудие убийства и изъяли его.
Как оказалось, фигурант уже привлекался за имущественные преступления и угон автомобиля. Все сведения внесли в Единый реестр, а по факту умышленного убийства завели уголовное дело. Подозреваемому светит до 15 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда тебя твой алкаш будет отоваривать - можешь быть уверена, даже не посмотрю в ту сторону.
Йди краще з манькою захаровою "калінку" станцюй. Такі страхолюдини як раз для тебе, ушлепень.
Мразота вкрай вже розпустилась, нічого не бояться. Повертайте смертну кару, довбні, якщо не в змозі стримувати хвилю злочинності іншими засобами.