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На столичном Подоле зарезали парня, который вступился за девушку. ФОТО

На столичном Подоле мужчина смертельно ранил ножом парня, который заступился за незнакомую девушку. Инцидент произошел возле кафе на улице Константиновской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Нацполиции.

Так, возле заведения стояли две компании. 25-летний парень заметил, что мужчина из другой компании ударил девушку по лицу, за что сделал ему замечание. Из-за этого разгорелся спор, во время которого оппонент решил действовать радикально. Он достал нож и ударил парня в живот. После случившегося нападавший скрылся.

На место вызвали полицию и медиков. Однако пострадавшего парня спасти так и не удалось. Наряд быстро опросил свидетелей происшествия и ринулся на поиски преступника. Личность подозреваемого установили и выехали к его дому. 36-летнего уроженца Винницкой области задержали по месту жительства. Также там наши орудие убийства и изъяли его.

На столичном Подоле зарезали парня, который вступился за девушку 01
На столичном Подоле зарезали парня, который вступился за девушку 02
На столичном Подоле зарезали парня, который вступился за девушку 03

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Как оказалось, фигурант уже привлекался за имущественные преступления и угон автомобиля. Все сведения внесли в Единый реестр, а по факту умышленного убийства завели уголовное дело. Подозреваемому светит до 15 лет тюрьмы.

Киев (25793) убийство (6521)


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Топ комментарии
+71
Вешать сразу таких, сам не живёт и другим не даёт.
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14.08.2020 10:26 Ответить
+47
европейские ценности надо с детского сада прививать, а этой гниде уже ничего не привьешь кроме 9 грамм свинца в голову
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14.08.2020 10:34 Ответить
+26
Ужас какой. У меня так же знакомого убили, вступился за постороннюю девушку.
Самое страшное, что такие ребята, как этот парень, считаются "лохами", а такие, как этот убийца, крутыми пацанами. Девушка-то, наверное, его была. Теперь будет передачки "любимому" носить в тюрягу. Хотя, может это только мои предположения.
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14.08.2020 10:34 Ответить
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Гнида шоколадная, включи мозги. Язык у твоей дочки/сестры отрезан? Попросить помочь религия запрещает?
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15.08.2020 10:38 Ответить
тебе, шмакадявку, хоч проси, хоч не проси.. Сдриснеш скоріше ніж вітер в полі, гнидник кацапський.
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15.08.2020 21:18 Ответить
Кацапка тут одна, ты.
Когда тебя твой алкаш будет отоваривать - можешь быть уверена, даже не посмотрю в ту сторону.
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15.08.2020 21:27 Ответить
кокошнік поправ, кацпорила псятина, бо з"їхав.
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16.08.2020 23:44 Ответить
Продолжай, истеричка, не останавливайся Что такое кокошник не знаю, но ты, наверно, в зеркало смотришь, тебе виднее.
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17.08.2020 01:27 Ответить
в мене на таких як ти, убогих, вже давно імунітет. Так що, про "істерики" і не мрій.
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19.08.2020 00:17 Ответить
Я знал, что на тебя можно рассчитывать! Истерика знатная! Давай-давай! Жги дальше!
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19.08.2020 06:26 Ответить
і така неймовірна кількість смайликів в твоїх висерах, безумовно підтверджують твою істерику.
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19.08.2020 11:32 Ответить
Аргумент просто супер!
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20.08.2020 08:26 Ответить
це не аргумент, а констатація. Передивись, козлороге, свої висери, і переконайся сам. Величезна кількість смайликів в постах завжди свідчить про убогість та обмеженість думок дописувача.
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20.08.2020 23:52 Ответить
звісно, "не посмотришь", бо ти серло. Це очевидно
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16.08.2020 23:45 Ответить
Ты права, на таких страшных баб, как ты, не всякий храбрец рискнёт посмотреть Сама, небось, все зеркала у себя разбила в доме
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17.08.2020 01:28 Ответить
звісно, бо таких як ти "баби" взагалі не цікавлять, чого б це тобі на них дивитись. Блакитненький ти "храбрєц" ))
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19.08.2020 00:16 Ответить
Конечно, такие бабы, как ты, никого не интересуют А ты и дальше верь, что все, кто от тебя шарахаются - голубые
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19.08.2020 06:25 Ответить
мені дуже прикро тобі таке казати, але з чоловічого в тебе лише прізвище, та ще й кацапське, до речі ((
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19.08.2020 11:36 Ответить
А у тебя даже имени нет. Просто некая коричневая субстанция Кстати, ты напрасно думаешь, что это шоколад
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20.08.2020 08:27 Ответить
кукурікай, ти мені не заважаєш ))
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20.08.2020 23:43 Ответить
і більше смайликів малюй !
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19.08.2020 11:37 Ответить
Будь ласка! Тримай, мені не шкода!
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20.08.2020 08:28 Ответить
отакої ! козломордий почав українською цвірінькати !. Це безумовно прорив.
Йди краще з манькою захаровою "калінку" станцюй. Такі страхолюдини як раз для тебе, ушлепень.
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20.08.2020 23:47 Ответить
калінкін, ти і в цьому питанні виявився гнидою. Навіть сумнівів не було в твоїй гнилій сутності.
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14.08.2020 22:53 Ответить
Лезть не в свои дела не нужно. А как лезешь, то лезь когда оружие есть в руках. Кина голливудского насмотрятся, а потом мамы рассказывают как нужно быть рыцарем.
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14.08.2020 12:26 Ответить
а бити жінку по обличчу, то так і повинно бути?? Нічого собі "філософія", пілять...
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14.08.2020 22:50 Ответить
суд принимает только фактические доказательства, доказанные. А философия он не расслушивает.
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16.08.2020 15:11 Ответить
так а удар в лице, то "філософія" чи "фактическое доказательство"??
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16.08.2020 23:42 Ответить
ппц
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14.08.2020 12:35 Ответить
Увидел такое - спроси девушку нужна ли ей помощь. Скажет что нужна - отойди в сторонку, вызови полицию, сними разборки на телефон. Скажет "нет" - иди дальше своей дорогой.
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14.08.2020 12:53 Ответить
Ахаха. Сначала деликатно попроси баклана "Можно твою девушку на минуточку, плиз?"
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14.08.2020 12:58 Ответить
зачем, можно ее спросить сразу. Баклан конечно начнет кидаться на тебя, но лучше отбежать на пару метров и послушать что она скажет, чем валяться куском тухлого мяса в морге.
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14.08.2020 13:00 Ответить
Пистолет в кармане сильнее доносит слово Божье - Лонгин из Фар-Край.
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14.08.2020 13:49 Ответить
Все таки зря отменили полностью смертную казнь,вот так запросто ширнуть ножом человека это.....
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14.08.2020 15:08 Ответить
Шкода хлопця !! Бути порядним в наш час дуже небезпечно!!
Мразота вкрай вже розпустилась, нічого не бояться. Повертайте смертну кару, довбні, якщо не в змозі стримувати хвилю злочинності іншими засобами.
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14.08.2020 22:48 Ответить
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