На столичном Подоле зарезали парня, который вступился за девушку. ФОТО

На столичном Подоле мужчина смертельно ранил ножом парня, который заступился за незнакомую девушку. Инцидент произошел возле кафе на улице Константиновской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Нацполиции.

Так, возле заведения стояли две компании. 25-летний парень заметил, что мужчина из другой компании ударил девушку по лицу, за что сделал ему замечание. Из-за этого разгорелся спор, во время которого оппонент решил действовать радикально. Он достал нож и ударил парня в живот. После случившегося нападавший скрылся.

На место вызвали полицию и медиков. Однако пострадавшего парня спасти так и не удалось. Наряд быстро опросил свидетелей происшествия и ринулся на поиски преступника. Личность подозреваемого установили и выехали к его дому. 36-летнего уроженца Винницкой области задержали по месту жительства. Также там наши орудие убийства и изъяли его.







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Как оказалось, фигурант уже привлекался за имущественные преступления и угон автомобиля. Все сведения внесли в Единый реестр, а по факту умышленного убийства завели уголовное дело. Подозреваемому светит до 15 лет тюрьмы.