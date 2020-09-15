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"Динамо" обыграло нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов обыграло нидерландский "АЗ" со счетом 2-0. Матч проходит на "Олимпийском" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

 Матч проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Оба мяча киевляне забили во втором тайме, голы на счету Родригеса (49 минута) и Шапаренко (87).

Также смотрите: Фанаты "Динамо" прорвались на матч с "Олимпиком" - жгли фаеры и скандировали "Суркисы - ганьба Динамо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).

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Топ комментарии
+14
Поки що Мірча тактично все правильно робить...
Гри ще немає... А те, що є результат - це добре!
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15.09.2020 22:10
+8
не убедительно,но выстрадали результат...чы то аз не такое простое?
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15.09.2020 22:08
+4
АЗ простое....просто ДК не такое уж сложное
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15.09.2020 22:44
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не убедительно,но выстрадали результат...чы то аз не такое простое?
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15.09.2020 22:08 Ответить
АЗ простое....просто ДК не такое уж сложное
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15.09.2020 22:44 Ответить
АЗ в прошлом сезоне в Нидерландах набрало столько же , сколько и чемпион, два раза выигрывая у него в личных встречах, и только по дополнительным показателям заняло второе место... А Динамо играло сегодня полурезервным составом. Ага, очень неубедительно ..
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15.09.2020 23:34 Ответить
Ну по грі АЗ не було видно, що це команда рівня Аякса...
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15.09.2020 23:38 Ответить
Поки що Мірча тактично все правильно робить...
Гри ще немає... А те, що є результат - це добре!
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15.09.2020 22:10 Ответить
шаманит цыган помалу...
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15.09.2020 22:12 Ответить
хоч так
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15.09.2020 22:12 Ответить
дикий фарт був 12-тим за Динамо. Ну, і Бесарабка потягнула.
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15.09.2020 22:17 Ответить
Какой дикий фарт? Динамо не забило, кроме 2 голов еще 4-5 стопроцентных. Соперник же имел один супермомент до счета 2-0 и две штанги в одной атаке после.
Динамо играло не супер, но создало куда больше и заслуженно идет дальше.
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15.09.2020 22:35 Ответить
Чи кожен батько своє дитя любить і не помічає його недоліків. Я - виключення; хоч і люблю не менше Вашого.
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15.09.2020 23:02 Ответить
Правильно - не "виключення"- калька від (рос. ісключєніє), а - "виняток"
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15.09.2020 23:52 Ответить
Динамо играло хреново, но создало куда больше соперника. Реально еще 5 голевых против 2 у соперника. Или ты припомнишь выходы 1 в 1, как у Супряги у АЗ?
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16.09.2020 12:53 Ответить
автобус дає результати... травмовані одужають - буде краще !
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15.09.2020 22:27 Ответить
из говна пули не слепишь,надо суркисам на 250 млн которые выиграли в суде покупать бразильцев и лепить нормальную техничную команду как была в шлюхтере,а то с нашими инвалидами будет беда
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15.09.2020 22:33 Ответить
это будет Гент скорей всего
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15.09.2020 23:15 Ответить
Румынский Дед если в основную сетку Лиги Чемпионов не выведет Динамо... его надо будет гнать наверное
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15.09.2020 23:20 Ответить
Склад Динамо не для Ліги Чемпіонів..
За індивідуальним рівнем..

Подивіться на "Іноземців" Динамо.


Кендзьора..
Де Пена.. -це не вища,а перша ліга "іноземців".. А "молодняк Динамо " просто"не дозрів" ще роки два...
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16.09.2020 00:00 Ответить
Как-то даже странно для меня звучит, но хочется сказать что победа "на классе"... Хотя и класса сейчас еще не сильно то и видно, но уже видно то - что у команды есть тренер, а не физрук.
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15.09.2020 23:29 Ответить
Я особисто не бачу особливо різниці з фізруком... Як грали паршиво, так і грають... При Реброві цей АЗ змели б уже в першому таймі!
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15.09.2020 23:37 Ответить
При Луческу появилась тактика и стратегия на игру, при физруке была одна тактика бица, бороца, и брать мяч и 314здячить.... я хоть и болею за ДК всю жизнь т.к. я киевлянин и я был против Луческу и считаю что в Еврокубках ДК некуй что там делать, но команда прогрессирует и учится на своих ошибках и это меня радует....посмотрим что будет дальше..
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15.09.2020 23:45 Ответить
Я теж був проти Луческу, але я поки прогресу не бачу... Прогресом вважатиму хоча б повернення до рівня ДК Реброва. І так, я розумію, що судити про успіхи чи неуспіхи Луческу поки рано - треба хоча б до кінця осені подивитися. Але повторюю: поки що для мене це те саме Динамо Михайличенка/Хацкевича, кардинальних змін я поки не побачив. Особливо показова в цьому плані гра з Десною... З такою грою Динамо поки рано в ЛЧ... Потрапити в групу реально (Гент - в прицнипі команда рівня АЗ), але от зайняти там хоча б 3 місце буде складно.
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15.09.2020 23:49 Ответить
Гент сильніший за Алкмаар
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16.09.2020 00:17 Ответить
Єдине, що дісно побачив - це трохи більше дисципліни. І все!
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15.09.2020 23:51 Ответить
я уже говорил - ДК нужно ставить игру(которой сейчас нет) и позорится в ЛЧ не стоит а нужно опять прокатать молодежь в ЛЕ - не для побед а для опыта и постараться в этом сезоне быть чемпионами Украины и попасть на будущий год в ЛЧ на пямую.. в этом году рано еще...
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15.09.2020 23:55 Ответить
Щось я по цій грі взагалі не побачив тренерського генія Луческу Ну реально, Динамо грало не сильно краще, ніж рік тому при Хацкевичу. Просто що і АЗ виявився командою рівня якої-небудь Ворскли - ну реально слабенькі голандці.

У Лізі чемпіонів з такою грою Динамо робити НІЧОГО!
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15.09.2020 23:36 Ответить
Динамо зараз приблизно рівня Гента(Яремчук,Пластун,Безус)..

ТОму ЯК і ГЕнту,Динамо в ЛЧ "світить" максимум вихід в групу..
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16.09.2020 00:09 Ответить
Гент сейчас выиграл 2:1 у венского Рапида и в следующем круге встречается с Динамо
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16.09.2020 00:22 Ответить
що Гент, що Рапід - забивні команди, та й від АЗ я очікував більшого, все ж таки Луческу переграв тактично свого голандського колегу. АЗ досить кваліфікована та непроста команда. Перший тайм за голандцями і дивлячись на валідольну гру киян, я не бачив за рахунок чого вони мають проходити АЗ, яке пратично не випускало киян за серендю лінію, контролювало хід гри і моментами здавалося вже, що АЗ варто ось трохи посилити тиск і Динамо посипиться. Після перерви Динамо заграло інакше, Луческу зміг зкорегувати гру киян по ходу матчу і це принесло результат. Досвідчений та мотивований тренер, який принесе користь Динамо. Але головна користь, що Суркіси нарешті побачать, що при виборі головного тренера ставку треба робити не на "динамівські серця" (при всій повазі до їх заслуг), а на професіоналів своєї справи, тільки це дає результат у ********* футболі. Шкода лише згаяного після смерті Лобановського часу.
ПС. з Гентом буде значно складніше, ніж з АЗ. І по правді кажучи, краще Динамо у цьому сезоні обмежитися Лігою Європи, поки що команда у такому стані, якому її прийняв Луческу від попередників, об,єктивно не готова до рівня ЛЧ і не хочеться дивитися матчі з розгромними рахунками навіть не від європейських грандів.
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16.09.2020 01:55 Ответить
Гент.
Індивідуально "збірники" лише трохи сильніші збірників "Динамо".

Камерун Мішель Нгаде-Нгаджуі
Україна(Яремчук,Пластун,Безус)..
Грузія(Квілітая і Чакветадзе )

Швеція https://www.sports.ru/tags/6275467/ Мікаэль Люстіг
Іран Мілад Мохамаді
Канада(Джонатант Девід перейшов у "Лілль")

Бельгія --------https://sport.ua/football/players/38535-dzheyson-denayer н емає(***це показово- значає,що рівень Гента у Бельгії не є топ)..
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16.09.2020 00:29 Ответить
 
 