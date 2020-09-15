"Динамо" обыграло нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов обыграло нидерландский "АЗ" со счетом 2-0. Матч проходит на "Олимпийском" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Матч проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Оба мяча киевляне забили во втором тайме, голы на счету Родригеса (49 минута) и Шапаренко (87).

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В плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).