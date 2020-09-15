"Динамо" обыграло нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов обыграло нидерландский "АЗ" со счетом 2-0. Матч проходит на "Олимпийском" в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Матч проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Оба мяча киевляне забили во втором тайме, голы на счету Родригеса (49 минута) и Шапаренко (87).
В плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).
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Гри ще немає... А те, що є результат - це добре!
Динамо играло не супер, но создало куда больше и заслуженно идет дальше.
За індивідуальним рівнем..
Подивіться на "Іноземців" Динамо.
Кендзьора..
Де Пена.. -це не вища,а перша ліга "іноземців".. А "молодняк Динамо " просто"не дозрів" ще роки два...
У Лізі чемпіонів з такою грою Динамо робити НІЧОГО!
ТОму ЯК і ГЕнту,Динамо в ЛЧ "світить" максимум вихід в групу..
ПС. з Гентом буде значно складніше, ніж з АЗ. І по правді кажучи, краще Динамо у цьому сезоні обмежитися Лігою Європи, поки що команда у такому стані, якому її прийняв Луческу від попередників, об,єктивно не готова до рівня ЛЧ і не хочеться дивитися матчі з розгромними рахунками навіть не від європейських грандів.
Індивідуально "збірники" лише трохи сильніші збірників "Динамо".
Камерун Мішель Нгаде-Нгаджуі
Україна(Яремчук,Пластун,Безус)..
Грузія(Квілітая і Чакветадзе )
Швеція https://www.sports.ru/tags/6275467/ Мікаэль Люстіг
Іран Мілад Мохамаді
Канада(Джонатант Девід перейшов у "Лілль")
Бельгія --------https://sport.ua/football/players/38535-dzheyson-denayer н емає(***це показово- значає,що рівень Гента у Бельгії не є топ)..