"Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" у кваліфікації Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло нідерландський "АЗ" з рахунком 2-0. Матч відбувався на "Олімпійському" в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Матч відбувався на НСК "Олімпійський" у Києві.
Обидва м'ячі кияни забили у другому таймі, голи на рахунку Родрігеса (49 хвилина) і Шапаренка (87).
У плей-офф кваліфікації ЛЧ "Динамо" зіграє з переможцем пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).
Топ коментарі
+14 NEEGLS S.
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+8 Don Bessam dc0e2bc1
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+4 Mykhailo Stepanov
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Гри ще немає... А те, що є результат - це добре!
Динамо играло не супер, но создало куда больше и заслуженно идет дальше.
За індивідуальним рівнем..
Подивіться на "Іноземців" Динамо.
Кендзьора..
Де Пена.. -це не вища,а перша ліга "іноземців".. А "молодняк Динамо " просто"не дозрів" ще роки два...
У Лізі чемпіонів з такою грою Динамо робити НІЧОГО!
ТОму ЯК і ГЕнту,Динамо в ЛЧ "світить" максимум вихід в групу..
ПС. з Гентом буде значно складніше, ніж з АЗ. І по правді кажучи, краще Динамо у цьому сезоні обмежитися Лігою Європи, поки що команда у такому стані, якому її прийняв Луческу від попередників, об,єктивно не готова до рівня ЛЧ і не хочеться дивитися матчі з розгромними рахунками навіть не від європейських грандів.
Індивідуально "збірники" лише трохи сильніші збірників "Динамо".
Камерун Мішель Нгаде-Нгаджуі
Україна(Яремчук,Пластун,Безус)..
Грузія(Квілітая і Чакветадзе )
Швеція https://www.sports.ru/tags/6275467/ Мікаэль Люстіг
Іран Мілад Мохамаді
Канада(Джонатант Девід перейшов у "Лілль")
Бельгія --------https://sport.ua/football/players/38535-dzheyson-denayer н емає(***це показово- значає,що рівень Гента у Бельгії не є топ)..