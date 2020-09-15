"Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло нідерландський "АЗ" з рахунком 2-0. Матч відбувався на "Олімпійському" в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Матч відбувався на НСК "Олімпійський" у Києві.

Обидва м'ячі кияни забили у другому таймі, голи на рахунку Родрігеса (49 хвилина) і Шапаренка (87).

У плей-офф кваліфікації ЛЧ "Динамо" зіграє з переможцем пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).

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