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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массовых акций

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за массовых акций

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в г. Киеве.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с призывом соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

По данным Интерфакс-Украина, на 11:00 среды возле Офиса президента запланирован Всеукраинский протест предпринимателей. Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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Топ комментарии
+7
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акцій - Цензор.НЕТ 9151
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16.09.2020 10:41
+6
под административными зданиями органов государственной власти

А зеля на месте, всмысле в офисе? А то в штаны наложит со страху
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16.09.2020 10:30
+5
А то еще выковыряют вiслюка из ОПы и наваляют звиздюлей. А вiслюк не хочет.
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16.09.2020 10:30
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под административными зданиями органов государственной власти

А зеля на месте, всмысле в офисе? А то в штаны наложит со страху
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16.09.2020 10:30 Ответить
А то еще выковыряют вiслюка из ОПы и наваляют звиздюлей. А вiслюк не хочет.
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16.09.2020 10:30 Ответить
Вислюк по Украине мотается, агетирует за слуг уродов перед выборами
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16.09.2020 10:34 Ответить
Сьогодні припхався в Запор. Рятуйся хто може.
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16.09.2020 10:40 Ответить
что такое запор?
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16.09.2020 10:51 Ответить
Мене вже спецзаходи по Борисполю заколупали. Щодня за наш кошт літає агітує.
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16.09.2020 11:10 Ответить
Я в шоці Греф, став писати приблизно українською мовою.
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16.09.2020 10:45 Ответить
Шота тебя popierdoliło. Я могу писать на любом языке, на котором посчитаю нужным. И оглядываться на проксикацапов с гугльтранслейтом мне нет никакой необходимости.
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16.09.2020 10:47 Ответить
Ну ти це вже писав, повторюєшся. Погортай методичку, може ще знайдеш нову відповідь.
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16.09.2020 11:02 Ответить
кацапы тупые создания и им необходимо повторять. Вот я тебе и повторяю. Нужно будет, повторю еще раз.
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16.09.2020 11:03 Ответить
А що тобі ще залишається, з креативністю кострубатiсть.
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16.09.2020 11:11 Ответить
Ты думаешь, я буду кормить изысками тролля? Скажи спасибо и поклонись в ножки, что я вообще с тобой разговариваю, а не послал тебя сразу на х-й, где тебе самое место.
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16.09.2020 11:12 Ответить
Ти ж обіцяв тиснути, а тепер відплигуєш.
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16.09.2020 11:22 Ответить
Ты несешь бред, кацап. кацапу никто ничего никогда не обещает. кацапы должны слушать повеления и исполнять.
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16.09.2020 11:24 Ответить
Це ти несеш марення Греф, кацапи тупі алкоголіки, в принципі не можуть нічого виконати. Тому на моїй Батьківщині мокшанських жителів називають москалями.
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16.09.2020 11:30 Ответить
Ты и есть тупой алкоголик, который не может ничего исполнить. Так что всё верно, кацап. Продолжай елозить на бутылке.
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16.09.2020 11:31 Ответить
Українці не бувають алкоголіки, вони бувають господарськими. А я з справжнісінької української області, де кажуть на мові.
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16.09.2020 11:36 Ответить
Ты проксикацап с гугльтранслейтом, сидящий на бутылке и сосущий х-йло.
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16.09.2020 11:37 Ответить
Нудний ти хлопець, з обмеженою кількістю слів в голові.
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16.09.2020 11:41 Ответить
Ты думаешь, я буду кормить изысками тролля? Скажи спасибо и поклонись в ножки, что я вообще с тобой разговариваю, а не послал тебя сразу на х-й, где тебе самое место.
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16.09.2020 11:41 Ответить
Та я бачу, ти трохи тупуватий. Ну гаразд, ладно досить на сьогодні засирати форум.
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16.09.2020 11:48 Ответить
Хе-хе. У тебя, кацап, жопа болит дальше ср@ть? Ну пойди остудись на бутылке
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16.09.2020 11:51 Ответить
а тобі Таня Лайф перекладає?
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16.09.2020 11:02 Ответить
Предприниматели.... Как много в этом слове...
Какие они разные.... Даже на одном рынке....
Подавляющее большинство быдла, вы же выбрали простого парня снарода! Который как и вы "заделал себя сам"!
Идите работать и учитесь осваивать отчёт по РРО!
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16.09.2020 10:38 Ответить
Ну, довелось попасть в один кабинет, откуда слушали прямо из под лотка на базаре.
Пока вышли мне за кофе, послушал.
Был ошарашен.
Среди продавцов есть и интеллигентнейшие люди.
А матов не было вообще, даже от обычных торговок.
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16.09.2020 10:43 Ответить
вход в кабинет из под лотка на базаре?
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16.09.2020 10:47 Ответить
Нормальные люди обычно входят в дверь, а откуда кретины - тебе видней.
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16.09.2020 10:52 Ответить
сам прочитай что написал, интеллигент
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16.09.2020 10:56 Ответить
"А матов не было вообще"
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16.09.2020 11:00 Ответить
Согласен, есть и такие. И масса таких так же оболванена.
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16.09.2020 10:53 Ответить
Пенсионеры тоже разные и их больше чем предпринимателей, они тоже выбирали простого парня, и предприниматели хотят кушать, и пенсионеры хотят кусать Нардишко в Украине Моисей мало поводил ,потому так живём дурковато
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16.09.2020 10:46 Ответить
Бубочка, ответь за Гонгадзе, шеремета и ганзюк!
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16.09.2020 10:39 Ответить
а якою сракою зелене лайно до Гонгадзе ширімьота і Гандзюк?
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16.09.2020 10:43 Ответить
Воно киздило, шо не росслидують, бо нема политичнои воли.
У нього ж е политична воля?
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16.09.2020 10:46 Ответить
Есть более важные вопросы. И потом если сейчас расследовать дело Гонгадзе, то что будет следующий "приговор" предъявлять украинскому президенту?
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16.09.2020 10:54 Ответить
акції в піддержку 95 квартала?
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16.09.2020 10:41 Ответить
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акцій - Цензор.НЕТ 9151
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16.09.2020 10:41 Ответить
Хитатимуть Зеліну тубаретку, негідники.
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16.09.2020 10:41 Ответить
Так, Зелену будку.. )))
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16.09.2020 11:32 Ответить
Я так і не зрозумів що сталось в селі Кукуєво, в замітці ні слова про Вагнерівців, про воду в Крим, про варранти Яреські, про продану землю... чому переполох в Києві, чи це повинно сподобатись громадянам що у них в ОПУ працює агентура ФСБ а ВР заціпило і не бажає того крота знайти. Якась владна шизофренія ніби поліцаї всі з Кагарлика і не розуміють хто їх зрадив. Все можна зробити багнетами, але не них не можна сидіти (франц. On peut tout faire avec des baïonnettes, excepté s'asseoir dessus.)
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16.09.2020 10:45 Ответить
 
 