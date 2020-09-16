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Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акції

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акції

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в м.Києві.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із закликом дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

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За даними Інтерфакс-Україна, на 11:00 середи біля Офісу президента запланований Всеукраїнський протест підприємців. Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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Топ коментарі
+7
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акцій - Цензор.НЕТ 9151
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16.09.2020 10:41
+6
под административными зданиями органов государственной власти

А зеля на месте, всмысле в офисе? А то в штаны наложит со страху
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16.09.2020 10:30
+5
А то еще выковыряют вiслюка из ОПы и наваляют звиздюлей. А вiслюк не хочет.
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16.09.2020 10:30
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под административными зданиями органов государственной власти

А зеля на месте, всмысле в офисе? А то в штаны наложит со страху
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16.09.2020 10:30 Відповісти
А то еще выковыряют вiслюка из ОПы и наваляют звиздюлей. А вiслюк не хочет.
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16.09.2020 10:30 Відповісти
Вислюк по Украине мотается, агетирует за слуг уродов перед выборами
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16.09.2020 10:34 Відповісти
Сьогодні припхався в Запор. Рятуйся хто може.
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16.09.2020 10:40 Відповісти
что такое запор?
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16.09.2020 10:51 Відповісти
Мене вже спецзаходи по Борисполю заколупали. Щодня за наш кошт літає агітує.
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16.09.2020 11:10 Відповісти
Я в шоці Греф, став писати приблизно українською мовою.
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16.09.2020 10:45 Відповісти
Шота тебя popierdoliło. Я могу писать на любом языке, на котором посчитаю нужным. И оглядываться на проксикацапов с гугльтранслейтом мне нет никакой необходимости.
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16.09.2020 10:47 Відповісти
Ну ти це вже писав, повторюєшся. Погортай методичку, може ще знайдеш нову відповідь.
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16.09.2020 11:02 Відповісти
кацапы тупые создания и им необходимо повторять. Вот я тебе и повторяю. Нужно будет, повторю еще раз.
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16.09.2020 11:03 Відповісти
А що тобі ще залишається, з креативністю кострубатiсть.
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16.09.2020 11:11 Відповісти
Ты думаешь, я буду кормить изысками тролля? Скажи спасибо и поклонись в ножки, что я вообще с тобой разговариваю, а не послал тебя сразу на х-й, где тебе самое место.
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16.09.2020 11:12 Відповісти
Ти ж обіцяв тиснути, а тепер відплигуєш.
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16.09.2020 11:22 Відповісти
Ты несешь бред, кацап. кацапу никто ничего никогда не обещает. кацапы должны слушать повеления и исполнять.
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16.09.2020 11:24 Відповісти
Це ти несеш марення Греф, кацапи тупі алкоголіки, в принципі не можуть нічого виконати. Тому на моїй Батьківщині мокшанських жителів називають москалями.
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16.09.2020 11:30 Відповісти
Ты и есть тупой алкоголик, который не может ничего исполнить. Так что всё верно, кацап. Продолжай елозить на бутылке.
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16.09.2020 11:31 Відповісти
Українці не бувають алкоголіки, вони бувають господарськими. А я з справжнісінької української області, де кажуть на мові.
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Ты проксикацап с гугльтранслейтом, сидящий на бутылке и сосущий х-йло.
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16.09.2020 11:37 Відповісти
Нудний ти хлопець, з обмеженою кількістю слів в голові.
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16.09.2020 11:41 Відповісти
Ты думаешь, я буду кормить изысками тролля? Скажи спасибо и поклонись в ножки, что я вообще с тобой разговариваю, а не послал тебя сразу на х-й, где тебе самое место.
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16.09.2020 11:41 Відповісти
Та я бачу, ти трохи тупуватий. Ну гаразд, ладно досить на сьогодні засирати форум.
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16.09.2020 11:48 Відповісти
Хе-хе. У тебя, кацап, жопа болит дальше ср@ть? Ну пойди остудись на бутылке
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16.09.2020 11:51 Відповісти
а тобі Таня Лайф перекладає?
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16.09.2020 11:02 Відповісти
Предприниматели.... Как много в этом слове...
Какие они разные.... Даже на одном рынке....
Подавляющее большинство быдла, вы же выбрали простого парня снарода! Который как и вы "заделал себя сам"!
Идите работать и учитесь осваивать отчёт по РРО!
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16.09.2020 10:38 Відповісти
Ну, довелось попасть в один кабинет, откуда слушали прямо из под лотка на базаре.
Пока вышли мне за кофе, послушал.
Был ошарашен.
Среди продавцов есть и интеллигентнейшие люди.
А матов не было вообще, даже от обычных торговок.
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16.09.2020 10:43 Відповісти
вход в кабинет из под лотка на базаре?
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16.09.2020 10:47 Відповісти
Нормальные люди обычно входят в дверь, а откуда кретины - тебе видней.
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16.09.2020 10:52 Відповісти
сам прочитай что написал, интеллигент
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16.09.2020 10:56 Відповісти
"А матов не было вообще"
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16.09.2020 11:00 Відповісти
Согласен, есть и такие. И масса таких так же оболванена.
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16.09.2020 10:53 Відповісти
Пенсионеры тоже разные и их больше чем предпринимателей, они тоже выбирали простого парня, и предприниматели хотят кушать, и пенсионеры хотят кусать Нардишко в Украине Моисей мало поводил ,потому так живём дурковато
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16.09.2020 10:46 Відповісти
Бубочка, ответь за Гонгадзе, шеремета и ганзюк!
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16.09.2020 10:39 Відповісти
а якою сракою зелене лайно до Гонгадзе ширімьота і Гандзюк?
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16.09.2020 10:43 Відповісти
Воно киздило, шо не росслидують, бо нема политичнои воли.
У нього ж е политична воля?
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16.09.2020 10:46 Відповісти
Есть более важные вопросы. И потом если сейчас расследовать дело Гонгадзе, то что будет следующий "приговор" предъявлять украинскому президенту?
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16.09.2020 10:54 Відповісти
акції в піддержку 95 квартала?
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16.09.2020 10:41 Відповісти
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акцій - Цензор.НЕТ 9151
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16.09.2020 10:41 Відповісти
Хитатимуть Зеліну тубаретку, негідники.
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16.09.2020 10:41 Відповісти
Так, Зелену будку.. )))
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16.09.2020 11:32 Відповісти
Я так і не зрозумів що сталось в селі Кукуєво, в замітці ні слова про Вагнерівців, про воду в Крим, про варранти Яреські, про продану землю... чому переполох в Києві, чи це повинно сподобатись громадянам що у них в ОПУ працює агентура ФСБ а ВР заціпило і не бажає того крота знайти. Якась владна шизофренія ніби поліцаї всі з Кагарлика і не розуміють хто їх зрадив. Все можна зробити багнетами, але не них не можна сидіти (франц. On peut tout faire avec des baïonnettes, excepté s'asseoir dessus.)
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16.09.2020 10:45 Відповісти
 
 