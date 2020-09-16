Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акції

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в м.Києві.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із закликом дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

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