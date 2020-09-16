Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акції
Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в м.Києві.
"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із закликом дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.
За даними Інтерфакс-Україна, на 11:00 середи біля Офісу президента запланований Всеукраїнський протест підприємців. Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
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А зеля на месте, всмысле в офисе? А то в штаны наложит со страху
Какие они разные.... Даже на одном рынке....
Подавляющее большинство быдла, вы же выбрали простого парня снарода! Который как и вы "заделал себя сам"!
Идите работать и учитесь осваивать отчёт по РРО!
Пока вышли мне за кофе, послушал.
Был ошарашен.
Среди продавцов есть и интеллигентнейшие люди.
А матов не было вообще, даже от обычных торговок.
У нього ж е политична воля?