Нефьодов возглавил список "Голоса" на выборах в Киевсовет
Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что будет баллотироваться на предстоящих местных выборах в Киевский городской совет от партии "Голос".
Об этом Нефьодов написал в фейсбуке в среду утром, передает Цензор.НЕТ.
"Пора выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голос". Конечно, мне очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, а просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нет сил...", - отмечает он.
Нефьодов пояснил свое решение тем, что считает нужным посвятить часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше: "Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось - вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу. У меня нет недвижимости за рубежом или имений в закрытых коттеджных городках, я хожу пешком по улицам, стою в пробках, дышу этим воздухом и моюсь под "прекрасно очищенной" водой из Днепра. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей городом".
Поясняя, почему он идет с командой партии "Голос", Нефьодов отметил, что эта политсила ближайшая к его взглядам - как экономическим, так и этическим.
"Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, европейскую Украину, а не за российское болото, за либеральную экономику, а не за популизм и социалистическое прошлое. Это партия, которая если иногда и ошибается, то это честные ошибки, а не работа на олигархов или собственный карман. Это партия, которая ближе к принципам "партии", а не лидерского проекта под конкретное лицо. Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных", - написал он.
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- Рома еврей по ситуации.
Даже для метросексуалов. Даже если, кроме "хачю", предъявить нечего.
Дата рождения: 18.04.1984
Место рождения. Образование. Родился в https://file.liga.net/region/kiev Киеве . В 2005 году с отличием окончил Киевский национальный университет им.Шевченко по специальности экономическая теория.
Карьера. С марта 2004 г. по ноябрь 2011 г. - M&A аналитик в инвестиционной компании Golden Gate Business.
С ноября 2006 г. по август 2008 г. - старший советник/вице-президент в инвестиционно-банковском департаменте компании Dragon Capital, с августа 2008 г. по ноябрь 2010 г. - директор инвестиционно-банковского департамента https://file.liga.net/companies/dragon_capital Dragon Capital .
С ноября 2010 г. по февраль 2015 г. - управляющий партнер ICON Private Equity - фонда прямых инвестиций на рынках Украины, России и стран СНГ с капиталом под управление более $1 млрд. В обязанности Нефьодова входило управление киевским офисом, управление инвестпортфелем в Украине, России и Европе.
С февраля 2015 г. - заместитель министра экономического развития и торговли Украины (сначала http://file.liga.net/person/74498-ayvaras-abromavichus.html Айвараса Абромавичуса , с апреля 2016 г. - http://file.liga.net/person/76248-kubiv-stepan.html Степана Кубива ).
18 ноября 2016 г. на внеочередном заседании правительства Нефьодов назначен первым заместителем министра экономического развития Украины.
22 августа 2018 года назначен исполняющим обязанности торгового представителя Украины.
25 июня 2019 года по результатам заключительного этапа конкурса, Комиссия высшего корпуса государственной службы https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/stalo-izvestno-kto-vozglavil-tamojnyu рекомендовала Кабинету министров Украины назначить Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы Украины.
5 июля 2019 года Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли (МЭРТ) и https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/kabmin-naznachil-navogo-glavu-tamojennoy-slujby-ukrainy назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).
24 апреля 2020 года Кабинет министров https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/kabmin-uvolil-verlanova-i-nefodova---deputaty уволил Максима Нефьодова с поста главы Государственной таможенной службы.
Семья. https://news.liga.net/lifestyle/news/maksim-nefodov-jenilsya-foto Женат . Жена Яна Калмыкова.