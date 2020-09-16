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Новини Місцеві вибори-2020
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Нефьодов очолив список "Голосу" на виборах до Київради

Нефьодов очолив список

Колишній глава Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що буде балотуватися на майбутніх місцевих виборах до Київської міської ради від партії "Голос".

Про це Нефьодов написав у фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Настав час вийти за межі зони комфорту - я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голосу". Звісно, мені то дуже комфортно нарешті не бути держслужбовцем, але просто дивитись на те, як країна в черговий раз втрачає можливості для стрибка вперед, нема сил...", - зазначає він.

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Нефьодов пояснив своє рішення тим, що вважає за потрібне присвятити частину життя громадській діяльності, щоб робити Україну краще: " Вікно можливостей в уряді зараз закрилось - замість реформ в більшості сфер навіть не тупцювання на місці, а ерозія і відступ. Тому логічно спробувати щось змінити в місті, де я народився і живу. У мене немає нерухомості за кордоном чи маєтків в закритих котеджних містечках, я хожу пішки по вулицях, стою в корках, дихаю цим повітрям і миюся під "прекрасно очищеною" водою з Дніпра. Тому я, звісно, хочу, аби Київ реалізував свій потенціал і став сучасним і комфортним для людей містом".

Пояснюючи, чому він йде з командою партії "Голос", Нефьодов зазначив, що ця політсила найближча до його поглядів - ​​як економічних, так і етичних.

"Це партія, яка виступає за модерн, а не за архаіку, за європейську Україну, а не російське болото, за ліберальну економіку, а не популізм і соціалістичне минуле. Це партія, яка якщо і іноді помиляється, то це чесні помилки, а не робота на олігархів чи власну кишеню. Це партія, яка найближче до принципів "партії", а не лідерського проекту під конкретну особу. Ми ведемо в Київраду чудову команду, де є люди, яки своїми руками будували компанії, захищали Україну, лікували хворих", - написав він.

Нефьодов очолив список Голосу на виборах до Київради 01
Нефьодов очолив список Голосу на виборах до Київради 02

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Топ коментарі
+6
- Скажите, а Роман еврей по матери или по отцу?
- Рома еврей по ситуации.
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16.09.2020 11:04
+4
Бесполезное шобло.
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16.09.2020 11:04
+3
Все концерты Нефьодова скачать бесплатно без СМС и регистрации.
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16.09.2020 11:04
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- Скажите, а Роман еврей по матери или по отцу?
- Рома еврей по ситуации.
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16.09.2020 11:04 Відповісти
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16.09.2020 11:06 Відповісти
Бесполезное шобло.
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16.09.2020 11:04 Відповісти
Все концерты Нефьодова скачать бесплатно без СМС и регистрации.
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16.09.2020 11:04 Відповісти
Фу-у-у-у яка огидна пика..............
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16.09.2020 11:04 Відповісти
Это контрольный плевок в тех кто за этот "голос" голосовал.
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16.09.2020 11:07 Відповісти
А говорят, что Бин ла Дена убили
Нефьодов возглавил список "Голоса" на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 623 Нефьодов возглавил список "Голоса" на выборах в Киевсовет - Цензор.НЕТ 6237
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16.09.2020 11:08 Відповісти
как сладок вкус власти...
Даже для метросексуалов. Даже если, кроме "хачю", предъявить нечего.
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16.09.2020 11:12 Відповісти
Був би й досі у зе біля ноги якби не вигнали з теплого місця, 99 зеленим треба взагалі заборонити займати держ посади.
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16.09.2020 11:27 Відповісти
тот голос тоже тупые клоуны
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16.09.2020 11:33 Відповісти
за петушария будешь голосовать!
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16.09.2020 12:01 Відповісти
за петушария голосуешь ты, шарийоп
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16.09.2020 12:16 Відповісти
Нефьодов МаксимЭкс-глава Государственной таможенной службы

Дата рождения: 18.04.1984

Место рождения. Образование. Родился в https://file.liga.net/region/kiev Киеве . В 2005 году с отличием окончил Киевский национальный университет им.Шевченко по специальности экономическая теория.
Карьера. С марта 2004 г. по ноябрь 2011 г. - M&A аналитик в инвестиционной компании Golden Gate Business.
С ноября 2006 г. по август 2008 г. - старший советник/вице-президент в инвестиционно-банковском департаменте компании Dragon Capital, с августа 2008 г. по ноябрь 2010 г. - директор инвестиционно-банковского департамента https://file.liga.net/companies/dragon_capital Dragon Capital .
С ноября 2010 г. по февраль 2015 г. - управляющий партнер ICON Private Equity - фонда прямых инвестиций на рынках Украины, России и стран СНГ с капиталом под управление более $1 млрд. В обязанности Нефьодова входило управление киевским офисом, управление инвестпортфелем в Украине, России и Европе.
С февраля 2015 г. - заместитель министра экономического развития и торговли Украины (сначала http://file.liga.net/person/74498-ayvaras-abromavichus.html Айвараса Абромавичуса , с апреля 2016 г. - http://file.liga.net/person/76248-kubiv-stepan.html Степана Кубива ).
18 ноября 2016 г. на внеочередном заседании правительства Нефьодов назначен первым заместителем министра экономического развития Украины.
22 августа 2018 года назначен исполняющим обязанности торгового представителя Украины.
25 июня 2019 года по результатам заключительного этапа конкурса, Комиссия высшего корпуса государственной службы https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/stalo-izvestno-kto-vozglavil-tamojnyu рекомендовала Кабинету министров Украины назначить Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы Украины.
5 июля 2019 года Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли (МЭРТ) и https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/kabmin-naznachil-navogo-glavu-tamojennoy-slujby-ukrainy назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).
24 апреля 2020 года Кабинет министров https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/kabmin-uvolil-verlanova-i-nefodova---deputaty уволил Максима Нефьодова с поста главы Государственной таможенной службы.
Семья. https://news.liga.net/lifestyle/news/maksim-nefodov-jenilsya-foto Женат . Жена Яна Калмыкова.
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16.09.2020 12:13 Відповісти
По моему достойная биография.Умный,образованный профессионал своего дела.И главное,НЕ КЛОУН,и не СОЛОДЭНЬКИЙ ОЛИГАРХ.ДА,и шапки не ворует.
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16.09.2020 12:16 Відповісти
Підтримую цю людину,але не "Голос"!
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16.09.2020 14:07 Відповісти
 
 