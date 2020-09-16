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Новости Местные выборы-2020
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местные выборы (2751) рейтинг (1558) Богдан Андрей (384) Слуга народа (2620)

"Слуги народа" получат меньше 10% на выборах, - Богдан

Рейтинг президента Зеленского - 29% и он упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года. А это психологический маркер направления и скорости движения власти.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

"И это при том, что опрос проводился 6-9 сентября, и в нем не учтены скандалы, те что были после и те что будут еще (а они у них каждый день). К чему это все? Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать за местные партии. То есть, средний рейтинг Слуги Народа по Украине уже менее 15%", - говорится в сообщении.

По словам Богдана, отдельно двигают вниз еще и следующие факторы:
- самые большие перетоки (более 50%) от слуги народа к местным партиям;
- две трети ядра партии - молодежь до 30 лет, которая на выборы не ходит;
- рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга Президента, а от рейтинга Слуги народа на общегосударственном уровне.

"Закрыв глаза на эти факторы и представив, что выборы состоятся уже завтра - 15% в среднем по Украине. Это сейчас ... Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране! P.S. В сентябре-декабре 2019 года были моменты когда у Президента в первом туре был рейтинг 75%, а партия Слуга народа получала 65%. Это для иллюстрации слова "идиоты", - подытожил Богдан.

Также читайте: Рекомендовал ГБР допросить участников "известного совещания", состоявшегося в ОП 22 или 23 июля, - Богдан

Слуги народа получат меньше 10% на выборах, - Богдан 01

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Топ комментарии
+72
Богдан: Мой прогноз - "слуги народа" получат меньше 10% - Цензор.НЕТ 2238
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16.09.2020 12:16
+43
Им по 10 лет с конференцией всем впаяиь а глав Зебилу пожизненно в каменоломню.А те 73% просто должны быть лишены права голоса лет на 20
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16.09.2020 12:16
+41
Подкиньте сотню, другую наклеек буду клеить тем, кто неправильно паркуется.
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16.09.2020 12:20
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Пожалуйста: вы будете сдавать экзамен на знание истории страны, ее законодательной системы, как устоены ограны управления и так далее. Экзамен бодет на государственном языке, естественно.
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16.09.2020 14:18 Ответить
та таке давно вже Є
виборці вибирають найдостойніших своїх представників.. і ті вже ОБЕРАЮТЬ
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16.09.2020 15:35 Ответить
Давно, давно это предлагают, экзамен нужен на знание истории страны, ее законодательной системы и так далее.
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16.09.2020 14:16 Ответить
Я думаю правильно бы к знаниям истории и языка добавить плату половину или четверть минимальной зарплаты.тогда бы шобло халявщиков не пошло бы точно
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16.09.2020 18:06 Ответить
Совершенно ничего больше не нужно.
Услышав одно только слово "экзамен", любители гречки и русского мира "отвалятся" из избирателей сразу, им напрягать одну извилину в лом.
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17.09.2020 07:26 Ответить
Ну да. Это надо. Чтоб в случае когда дедушка на вопрос об истории страны начинал вдохновенно говорить про Расеюшку,Петра, Екатерину, Суворова, Ленина, Сталина, и т.п. ему просто отвечали: Не годен
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17.09.2020 12:42 Ответить
Нет, таких либо сразу в дурку - больные же люди - или в ЛДНР, на поселение.
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17.09.2020 13:18 Ответить
В первом случае не хватит бюджета их всех прокормить. Во втором случае вернуть оккупированные территории не получится.Так что мимо 2 из 2
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17.09.2020 14:04 Ответить
А сейчас их кто кормит - птички небесные?
Или они таки получают из гос бюджета, то есть из Ваших налогов?
А почему это не получится вернуть ЛДНР?
Любители русского мира в ЛДНР отнюдь не рвутся (как и любители тоталитарного китайского мира из Австралии в Шанхай не преезжают почему-то).
Они русккий мир привтствуют, пока им за это платят, а жить они собираются именно в Украине, но по их понятиям.
Парадокс.
Раз так нравится русккий мир или тоталитарный Китай, так катились бы туда, откуда им платят, но нет, сидят, как вкопанные.
Страшнее наказания для них нет, как отправить их именно туда, откуда платят.
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17.09.2020 14:11 Ответить
Трагедия Зеленского в том, что он похож на маленького мальчика, пытающегося управлять фурой у которой отказали тормоза и которая на полной скорости летит с горки в пропасть. Порох бы вырулил, правда попутно потырил бы весь товар с прицепа, слил бензин и поснимал колеса.
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16.09.2020 12:38 Ответить
только дыра в бюджете образовалась через четыре месяца правления "маленького мальчика" ,а не Пороха
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16.09.2020 12:42 Ответить
трагедия не в зеленском, а в 73 % идиотов называющих себя "народом"
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16.09.2020 12:42 Ответить
Була на ринку, то на мене чоловiк 20 накинулися, як собаки... Ледве вiдгавкалася.
Ты из таких, вокруг все дураки?
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16.09.2020 21:06 Ответить
Конечно нет. Дураков только около 73%. Тебе же это уже говорили. Что, с первого раза понять не мог? Избиратель Зеленского что-ли?
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17.09.2020 12:44 Ответить
73%, это не всего только, а подавляющее большинство. Ты глуп, если не понимаешь этого. Я, когда последний раз был на выборах, голосовал, как и все, за коммунистов. Было это в начале 80-х, в армии.
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17.09.2020 14:16 Ответить
Никак нет. Подавляющее большинство дураков - это около 90%, как в Рассеюшке.
А 73% дураков - это уже количество не способное быть подавляющим. Оно способно лишь выбрать себе подобного дурака в президенты и не более того. Например, в 2014 году 20% умных людей подавили власть, а 73% дураков в это время бездействовали мечтая жить при коммунистах.
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17.09.2020 14:23 Ответить
А где сейчас, эти умные подавители власти? Всякие ляшки, тетеруки, мосейчуки, фарионы, козакы гаврылюкы, семенчукы, парубии и прочие Кужели.... Народные герои, даже в Раду не прошли, потому что - мусор. У моего шурина, два племянника на майдане брущаткой швырялись, заслужили, один мешки с мукой в Эстонии таскает, второй в Румынии, на большой стройке повар. Герои, уж точно не за Зеленского)))
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17.09.2020 14:50 Ответить
1. Умные на то и умные что ждут удобного времени для действия.
2. В Раду умные в этот раз не прошли лишь потому что 73% дураков выбрали клоуна. Однако умный потому и умный что и без кресла в Раде может влиять на политику и ограничивать клоуна. А если зарвется - поедет в Ростов.
2. Твои племянники умнее тебя. Они что вышли на Майдан для создания общества а не для нахапывания вещей (как ты того хотел бы). Они не выслуживались. Не забирали а давали. А потом поехали зарабатывать честные деньги честным трудом. Думаю, если стране надо будет, они приедут и еще раз пошвыряются брусчаткой. Также как и Слипак приехал по зову сердца.
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17.09.2020 15:07 Ответить
Рад слышать что твои племянники не пошли в дядю: не голосуют за коммунистов, не служат, сами решают как им жить и где им работать, готовы когда надо отложить в сторону работу и взяться за общественное дело. Настоящие граждане!
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17.09.2020 15:10 Ответить
В армии я служил срочную))) Тогда ВСЕ голосовали за КПСС))) А племяши лузеры - неудачники, пашут там не от хорошей жизни
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17.09.2020 15:27 Ответить
Возможно у вас просто разные жизненные ценности. Ты - карьерист. Для тебя главная ценность в жизни - это вещи и деньги. Это видно из мыслей "ничего не заслужили", "повар на стройке - неудачник", "не от хорошей жизни" (естественно, в твоем понимании). А твои племянники не пошли служить беркутами у Шапочника, а взяли брущатку в руки и выгнали его из страны. В остальном, все честные профессии достойны. А в Эстонии с Румынией еще и достойно оплачиваемые. Твои племянники делают то что умеют. Хотели бы большего, научились бы большему. А раз не хотят, значит их жизнь для них хороша. Просто они не карьеристы-рвачи, а обычные рабочие. В чем нет ничего плохого.
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17.09.2020 16:41 Ответить
В остальном... Не все в СССР голосовали за КПСС. Даже в СССР была возможность не проголосовать. Или испортить бюллетень. И были люди которые не голосовали. И портили бюллетени. И протестовали.
Это опять же жизненные ценности.
При совке ты голосовал за национал-социалистов потому что не голосовать за них было опасно. Вместо того чтобы протестовать ты "служил" и создавал "хорошую жизнь".
А твои племянники протестовали. Выгнали врага из страны. Не служат. И не создают "хорошую жизнь".
Если сравнить эти две ценности то в моих глазах неудачником являешься ты а не они.
Но это не потому что мое мнение правильное.
Правильного тут не может быть.
Просто я разделяю их ценности больше чем твои
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17.09.2020 16:47 Ответить
В армии все голосовали за КПСС. Других не было, а пропажа бюллетеня, то ЧП.
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17.09.2020 17:25 Ответить
Не зачти в обиду или претензию. Думаю тебе тоже должно быть приятно что твои племянники лучше тебя. Всегда хорошо чувствовать что потомки лучше и сильнее предков.
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17.09.2020 15:11 Ответить
Василий, какие обиды? Мой сын жил за границей, но он там учился.
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17.09.2020 15:44 Ответить
Вот это очень хорошо. Все же и образование, и воспитание там повыше нашего будут. Тем более хорошо что вернулся. Нам очень не хватает специалистов с отчасти-европейским менталитетом.
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17.09.2020 16:49 Ответить
Клоуни цирком не керують. В цьому його трагедія.
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16.09.2020 12:47 Ответить
Попутно бы Порох заполнил бак фуры топливом...наполнил бы прицеп товаром...и купил новую резину для фуры....причем за свои личные деньги...
Он в принципе этим и занимался всю свою президентскую каденцию...выруливал..и наполнял...и покупал...и только тупые зебилы этого не видели..
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16.09.2020 12:52 Ответить
твій мозок хакнули при народженні, чи перепрошили перед виборами?
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16.09.2020 13:06 Ответить
только Порох потыренный товар отдал бы на вооружение армии, бензином заправил БТРы, на "Уралах" --- поменял резину!
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16.09.2020 13:11 Ответить
Ярик зеля не намного младше Порошенко, если оно никто то это уже видно лет с 20.Порох вырулил с более крутого пике и потащил вагон ( страну) в гору но мудрый народ отцепил тягач и прицепил зелёную бричку.... Дальше все знают.
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16.09.2020 18:10 Ответить
"Трагедия Зеленского..." - це наша трагедія, у нього усьо ТІП-ТОП - хату продав і чумайдани спакував.
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16.09.2020 12:42 Ответить
Розквіт епохи побєдівшего дегенерата.
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16.09.2020 12:48 Ответить
искусство вовремя слинять? и быстро отряхнуть зеленое дерьмо с копыт ))))
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16.09.2020 12:56 Ответить
Хм, так это классное название для книги - "Искусство вовремя слинять или как быстро отряхнуть "зелёное" дерьмо". ))
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16.09.2020 19:19 Ответить
так...будет книга - скините за идею и за название...ну хоть на мороженко ))))
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16.09.2020 19:38 Ответить
Які 10-15-ть?Більше 8%-в,як і поросячим -я б не прогнозував.
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16.09.2020 12:57 Ответить
Не о том споры! Главный вопрос звучит так ПРИВЕДУТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ К ДОСРОЧНЫМ ПАРЛАМЕНТСКИМ.????
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16.09.2020 13:06 Ответить
ні, бо Зе!білам тоді нічого не світить... Вважаєте, що інстинкт самозбереження в них відсутній?
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16.09.2020 13:13 Ответить
Подивимось
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16.09.2020 17:40 Ответить
Приведут к досрочным президентским.
После того, как Президентом будет избран Кива, он разгонит Раду и объвит досрочные выборы.
После этого ОПЖХ будет иметь абсолютную власть и спокойно сдаст Украину.
За полгода управятся.
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16.09.2020 14:14 Ответить
Наверно лучше спросить приведут ли хоть какие-то выборы к установлению равного правового поля в стране, а без этого можно хоть Гену с Чебурашкой выбрать....
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16.09.2020 17:09 Ответить
А что такое "равное правовое поле"???????? Кстати, как оно выглядит в Новой Зеландии?
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16.09.2020 17:39 Ответить
Я почем знаю, про Зеландию. Правовое поле - когда есть нормальные законы, выполняется они всеми гражданами страны, и все равны в ответственности за невыполнение законов).
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16.09.2020 18:22 Ответить
И привёл к власти этого идиота .... Богдан!😁
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16.09.2020 13:06 Ответить
Привел к власти "этого идиота" --- телезритель!
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16.09.2020 13:14 Ответить
Телезрииель есть и будет, но не каждый может этим воспользоваться.
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16.09.2020 13:25 Ответить
А за всей этой темой виднеется толстый силуэт Околопомойского.
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16.09.2020 19:20 Ответить
Коломойскому это удалось легко --- всего затрат на съемки фильма про Голобородька, и телезритель, радостно блея, бросился голосовать!
и да, Коломойский не дурак....
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16.09.2020 13:29 Ответить
Коломойский гений - давайте откровенно и отдадим должное..
Не каждому в Истории дано развести,как лохов,40-миллионную страну,посредством телевизора..
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16.09.2020 18:04 Ответить
Нажал "нравится", но полностью согласен. Дело не только в сериале. Зеля вообще не слазил с экранов телевизоров, каким-то образом в социологических опросах появился. А остальных кандидатов в это же время СМИ с дерьмом мешали. Так что бабок там в компанию вбухано немало.
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17.09.2020 02:37 Ответить
Честно говоря, телевизора нет, поэтому и не смотрел эту отраву, так что не в курсе, наверное, Вы прав... ну, у Коломойского было два выхода : или в Израиле и США --- на нары , или --- карманный президент в Украине, думаю, для этого --- никаких денег не жалко..
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17.09.2020 14:59 Ответить
из народа надо...национальных героев...где козак Гаврилюк?,... достойный из достойнейших...
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16.09.2020 14:05 Ответить
Козак-стриптизер нацарював трохи житлової площі і пішов у таксисти.
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16.09.2020 16:39 Ответить
Не трогайте Гаврилюка, неизвестно как бы кто-то из вас на его месте повелся, герои диванные. Парень звезд с неба не хватает и не ворует.
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16.09.2020 17:37 Ответить
По сути Богдан сгандобил президента из
клована-членограя, но клован оказался
Прожорливым ...
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16.09.2020 14:12 Ответить
Ні, там не тільки цей бурят, там і бородата баба каломойша, і гебня і кремлядь, що виділяли гроші на гівно-квартал та гівно-кіно з шмарклею, цю тупу буратінку довго вели, жило на масквабаді, там по саунам обслуговувало,мавпувало, паспорт з куркою отримало... так що, навіть гівно-серіал, як агітаційний ролик, це не початок, а все ще раніше. Он, рудого придуркуватого кловуна трампа гебня веде ще з кінця 80-х...
А шмарклю років 15-20, мабуть з початку 2000-х.
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17.09.2020 11:20 Ответить
Слава Петру Алексеичу!!
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17.09.2020 16:32 Ответить
""Слуги народа" получат меньше 10% на выборах"

Руководство от Богдана "Как имея абсолютную власть проср*ть все меньше чем за полтора года".

Снимаю шляпу: в этом деле Слугам Народа, действительно, в мире равных мало.
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16.09.2020 14:13 Ответить
пэпка за 5 лет с 65% cъехал до 8%. Тебе удивительно???
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16.09.2020 17:13 Ответить
Турбопонос, сэр.
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19.09.2020 19:10 Ответить
Ай-яй-я-яй убили негра, убили..
Вову(спикера Ермака) замочили...
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16.09.2020 14:45 Ответить
Миллиарда гривен на госдачу, кортежи и рекламные туры президента с Ермаком уже не хватает? - Береза
16.09.2020, 11:44 • 741 • https://uainfo.org/blognews/1600243706-milliarda-griven-na-gosdachu-kortezhi-i-reklamnye-tury-prezidenta.html#mc-container 1

В бюджете, который поступил в ВР есть пару цифр, которые меня напрягли. Сильно. Например то, насколько хотят увеличить финансирование некоторых структур. Офис президента хотят профинансировать на 356 728 500 гривен больше, чем в прошлом году.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600154632-nardep-v-kategoriyi-skromnyagi-byudzhetu-2021-peremagae-prezident-.html Нардеп: В категорії "Скромняги бюджету 2021" перемагає президент. Видатки на його утримання збільшені на 39%
Миллиарда гривен на госдачу, кортежи и рекламные туры президента с Ермаком уже не хватает? Возникает вопрос: не слишком ли дорого нам обходится это шоу и за какие заслуги надо увеличить им бюджет? Хотя, если вспомнить, что у нас сейчас "конец эпохи бедности", то понятно, что увеличение бюджета ОП обоснованно и имеет отношение именно к президенту и его окружению. Видимо будут менять перину царю или ремонтировать госдачу, на которую Зеленский обещал не заезжать. Выводы делайте сами.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5012391825453550 Борислав БЕРЕЗА
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16.09.2020 15:12 Ответить
и то это в основном проплаченные ботофермы зеленского
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16.09.2020 15:35 Ответить
Это для иллюстрации слова "идиоты", - подытожил БогданЕсть же научный термин - ЗЕбилы!
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16.09.2020 16:31 Ответить
А этому срамотине не Украина важна, а рейтинг слуг.
Сафсем поехал, стыдобище.
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16.09.2020 17:11 Ответить
Сафсем поехал рейтинг слуг, и это хорошо. Чем быстрее Украина избавится от слуг, тем лучше. Если этому поспособствует Богдан, тоже неплохо. он много знает
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16.09.2020 18:02 Ответить
мы тоже очень ждём...хотим вернуться...
"Слуги народу" отримають менше 10% на виборах, - Богдан - Цензор.НЕТ 7256
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17.09.2020 16:38 Ответить
Богдан мсить та мстя його страшна.
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16.09.2020 17:18 Ответить
Образно говоря, получат под зад.
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16.09.2020 18:57 Ответить
ВОТ Богдан показал настоящее своё лицо И, что он на самом деле представляет из себя - просто надутая жаба. ТЕПЕРЬ ВСЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД, ЧТО С БОГДАНОМ ИМЕТЬ КАКИЕ ТО ДЕЛА НЕЛЬЗЯ.
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16.09.2020 20:01 Ответить
щО ЗРОБИШ !? ДУРАЧЕК ОКАЗАЛСЯ ДУРАЧКОМ))
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16.09.2020 20:50 Ответить
та і ти, тунгус, до цього додав чималих зусиль. А тепер розказує тут про чиїсь рейтинги. Такі вишкребки як богдан зайвий раз доводять те, що в партії слуга урода, і що всі, кого призначає шмаркля, кого пхає нам у керманичи - всі першосортні гандони, просто якийсь паноптікум !
Гіршого складу керівництва країни та складу Ради ніж в каденцію віслюка оманського навіть і не пригадую.
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16.09.2020 22:40 Ответить
Тю, а пыня - вам шо, хухры-мухры?
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17.09.2020 01:49 Ответить
теперь какао любит и цитирует богдана.
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17.09.2020 02:32 Ответить
панове, зверніть увагу, що у цього бурята, нібито львів'янина, аккаунт на пикокнизі кацапським койне-андрєйка богдан, тьфу. А не нормально, Андрій Богдан.

А по змісту-вся ця сволота ЗеБільна дуже розумна, все розуміє, говорить нормальні речі, як тільки не при кориті, у відставці, а при кориті всі ЗеБіли свинюка на свинюці.
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17.09.2020 11:04 Ответить
голосовать за зеленых дегенератов могут разве что пациенты палаты № 6 из дурдома .

поскольку даже те кто привел в парламент слуг сброда регулярно чешут репу и плюются.
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17.09.2020 11:40 Ответить
Здоавия всем! Знаете есть такое сравнение, что кто победит- если стаей львов руководит мышь, или стаей мышей руководит Лев. Ну тут абсолютно согласен с Богданом- когда стадом ослов руководит осел- без вариантов! Кстати, по моему глубокому убеждению- увольнение Богдана было его самой большой ошибкой!
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17.09.2020 12:38 Ответить
Самая большая ошибка - согласие баллотироваться на президента.
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19.09.2020 19:13 Ответить
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