"Слуги народа" получат меньше 10% на выборах, - Богдан

Рейтинг президента Зеленского - 29% и он упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года. А это психологический маркер направления и скорости движения власти.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

"И это при том, что опрос проводился 6-9 сентября, и в нем не учтены скандалы, те что были после и те что будут еще (а они у них каждый день). К чему это все? Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать за местные партии. То есть, средний рейтинг Слуги Народа по Украине уже менее 15%", - говорится в сообщении.

По словам Богдана, отдельно двигают вниз еще и следующие факторы:

- самые большие перетоки (более 50%) от слуги народа к местным партиям;

- две трети ядра партии - молодежь до 30 лет, которая на выборы не ходит;

- рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга Президента, а от рейтинга Слуги народа на общегосударственном уровне.

"Закрыв глаза на эти факторы и представив, что выборы состоятся уже завтра - 15% в среднем по Украине. Это сейчас ... Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране! P.S. В сентябре-декабре 2019 года были моменты когда у Президента в первом туре был рейтинг 75%, а партия Слуга народа получала 65%. Это для иллюстрации слова "идиоты", - подытожил Богдан.

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