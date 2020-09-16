"Слуги народу" отримають менше 10% на виборах, - Богдан
Рейтинг президента Зеленського - 29% і він впав до рівня меншого, ніж в першому турі виборів 2019 року. А це психологічний маркер напрямку і швидкості руху влади.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
"І це при тому, що опитування проводилося 6-9 вересня, і в ньому не враховані скандали, ті, що були після, і ті, що будуть ще (а вони у них кожен день). До чого це все? Соціологія показує, що більше половини українців планують на місцевих виборах голосувати за місцеві партії. Тобто, середній рейтинг Слуги Народу по Україні вже менше 15%", - говориться в повідомленні.
За словами Богдана, окремо рухають вниз ще й такі чинники:
- найбільші перетоки (більше 50%) від слуги народу до місцевих партій;
- дві третини ядра партії - молодь до 30 років, яка на вибори не ходить;
- рейтинг партії на національному рівні ще нижче, а рахувати треба не від рейтингу Президента, а від рейтингу Слуги народу на загальнодержавному рівні.
"Закривши очі на ці фактори і уявивши, що вибори відбудуться вже завтра - 15% в середньому по Україні. Це зараз ... Мій прогноз на день виборів - менше 10% по країні! PS У вересні-грудні 2019 року було моменти, коли у Президента в першому турі був рейтинг 75%, а партія Слуга народу отримувала 65%. Це для ілюстрації слова "ідіоти", - підсумував Богдан.
Будь ласка, зачекайте...
виборці вибирають найдостойніших своїх представників.. і ті вже ОБЕРАЮТЬ
Услышав одно только слово "экзамен", любители гречки и русского мира "отвалятся" из избирателей сразу, им напрягать одну извилину в лом.
Или они таки получают из гос бюджета, то есть из Ваших налогов?
А почему это не получится вернуть ЛДНР?
Любители русского мира в ЛДНР отнюдь не рвутся (как и любители тоталитарного китайского мира из Австралии в Шанхай не преезжают почему-то).
Они русккий мир привтствуют, пока им за это платят, а жить они собираются именно в Украине, но по их понятиям.
Парадокс.
Раз так нравится русккий мир или тоталитарный Китай, так катились бы туда, откуда им платят, но нет, сидят, как вкопанные.
Страшнее наказания для них нет, как отправить их именно туда, откуда платят.
Ты из таких, вокруг все дураки?
А 73% дураков - это уже количество не способное быть подавляющим. Оно способно лишь выбрать себе подобного дурака в президенты и не более того. Например, в 2014 году 20% умных людей подавили власть, а 73% дураков в это время бездействовали мечтая жить при коммунистах.
2. В Раду умные в этот раз не прошли лишь потому что 73% дураков выбрали клоуна. Однако умный потому и умный что и без кресла в Раде может влиять на политику и ограничивать клоуна. А если зарвется - поедет в Ростов.
2. Твои племянники умнее тебя. Они что вышли на Майдан для создания общества а не для нахапывания вещей (как ты того хотел бы). Они не выслуживались. Не забирали а давали. А потом поехали зарабатывать честные деньги честным трудом. Думаю, если стране надо будет, они приедут и еще раз пошвыряются брусчаткой. Также как и Слипак приехал по зову сердца.
Это опять же жизненные ценности.
При совке ты голосовал за национал-социалистов потому что не голосовать за них было опасно. Вместо того чтобы протестовать ты "служил" и создавал "хорошую жизнь".
А твои племянники протестовали. Выгнали врага из страны. Не служат. И не создают "хорошую жизнь".
Если сравнить эти две ценности то в моих глазах неудачником являешься ты а не они.
Но это не потому что мое мнение правильное.
Правильного тут не может быть.
Просто я разделяю их ценности больше чем твои
Он в принципе этим и занимался всю свою президентскую каденцию...выруливал..и наполнял...и покупал...и только тупые зебилы этого не видели..
После того, как Президентом будет избран Кива, он разгонит Раду и объвит досрочные выборы.
После этого ОПЖХ будет иметь абсолютную власть и спокойно сдаст Украину.
За полгода управятся.
и да, Коломойский не дурак....
Не каждому в Истории дано развести,как лохов,40-миллионную страну,посредством телевизора..
клована-членограя, но клован оказался
Прожорливым ...
А шмарклю років 15-20, мабуть з початку 2000-х.
Руководство от Богдана "Как имея абсолютную власть проср*ть все меньше чем за полтора года".
Снимаю шляпу: в этом деле Слугам Народа, действительно, в мире равных мало.
Вову(спикера Ермака) замочили...
16.09.2020, 11:44 • 741 • https://uainfo.org/blognews/1600243706-milliarda-griven-na-gosdachu-kortezhi-i-reklamnye-tury-prezidenta.html#mc-container 1
В бюджете, который поступил в ВР есть пару цифр, которые меня напрягли. Сильно. Например то, насколько хотят увеличить финансирование некоторых структур. Офис президента хотят профинансировать на 356 728 500 гривен больше, чем в прошлом году.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600154632-nardep-v-kategoriyi-skromnyagi-byudzhetu-2021-peremagae-prezident-.html Нардеп: В категорії "Скромняги бюджету 2021" перемагає президент. Видатки на його утримання збільшені на 39%
Миллиарда гривен на госдачу, кортежи и рекламные туры президента с Ермаком уже не хватает? Возникает вопрос: не слишком ли дорого нам обходится это шоу и за какие заслуги надо увеличить им бюджет? Хотя, если вспомнить, что у нас сейчас "конец эпохи бедности", то понятно, что увеличение бюджета ОП обоснованно и имеет отношение именно к президенту и его окружению. Видимо будут менять перину царю или ремонтировать госдачу, на которую Зеленский обещал не заезжать. Выводы делайте сами.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5012391825453550 Борислав БЕРЕЗА
Сафсем поехал, стыдобище.
Гіршого складу керівництва країни та складу Ради ніж в каденцію віслюка оманського навіть і не пригадую.
А по змісту-вся ця сволота ЗеБільна дуже розумна, все розуміє, говорить нормальні речі, як тільки не при кориті, у відставці, а при кориті всі ЗеБіли свинюка на свинюці.
поскольку даже те кто привел в парламент слуг сброда регулярно чешут репу и плюются.