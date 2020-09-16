"Слуги народу" отримають менше 10% на виборах, - Богдан

Рейтинг президента Зеленського - 29% і він впав до рівня меншого, ніж в першому турі виборів 2019 року. А це психологічний маркер напрямку і швидкості руху влади.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"І це при тому, що опитування проводилося 6-9 вересня, і в ньому не враховані скандали, ті, що були після, і ті, що будуть ще (а вони у них кожен день). До чого це все? Соціологія показує, що більше половини українців планують на місцевих виборах голосувати за місцеві партії. Тобто, середній рейтинг Слуги Народу по Україні вже менше 15%", - говориться в повідомленні.

За словами Богдана, окремо рухають вниз ще й такі чинники:

- найбільші перетоки (більше 50%) від слуги народу до місцевих партій;

- дві третини ядра партії - молодь до 30 років, яка на вибори не ходить;

- рейтинг партії на національному рівні ще нижче, а рахувати треба не від рейтингу Президента, а від рейтингу Слуги народу на загальнодержавному рівні.

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"Закривши очі на ці фактори і уявивши, що вибори відбудуться вже завтра - 15% в середньому по Україні. Це зараз ... Мій прогноз на день виборів - менше 10% по країні! PS У вересні-грудні 2019 року було моменти, коли у Президента в першому турі був рейтинг 75%, а партія Слуга народу отримувала 65%. Це для ілюстрації слова "ідіоти", - підсумував Богдан.