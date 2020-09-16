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Зеленський (22416) опитування (1853) рейтинг (1622)

Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян (серед тих, хто братиме участь і визначився з вибором).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".

Так, в президентському рейтингу лідером є В.Зеленський, якого готові підтримати на виборах 29% тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні. За Ю.Бойка могли б проголосувати 15,5% таких опитаних, П.Порошенка – 14%, Ю.Тимошенко – 9,3%, І.Смешка – 6,4%, О.Ляшка, С.Притулу, та В.Гройсмана – по 3,6%. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування Рейтингу 01

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Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування Рейтингу 02

Зазначимо, що ще в кінці липня за чинного главу держави Зеленського проголосували б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

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Топ коментарі
+65
29% неизлечимых идиотов.
15,5% откровенных врагов Украины

У Украины нет нормального будущего.
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16.09.2020 12:03
+46
У меня только один вопрос:
Что в этом рейтинге делает БОЙКО?!!
Он вообще хоть что-то делает, что-то говорит, что-то заявляет?
Мужик вообще НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!
А 15,5% голосов имеет "на пустом месте".
ЭТО КАК?!
"Рейтинг" может объяснить такие результаты своего "опроса"?
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16.09.2020 12:04
+34
Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 126

...
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16.09.2020 12:30
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Это заслуга шмаркли. Все избиратели Зе оказались у Бойко.
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17.09.2020 07:13 Відповісти
Именно!
Кива - следующий (и последний) президент Украины.
Иного ЗЕбилы и не заслуживают.
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17.09.2020 08:27 Відповісти
Все, забыли про тридцать процентов, переходим на 10% ... https://censor.net/ru/news/3219601/slugi_naroda_poluchat_menshe_10_na_vyborah_bogdanн
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17.09.2020 01:57 Відповісти
так это столько же, как и в первом туре. ничего не поменялось.
всё равно в 2 раза больше соперников.
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17.09.2020 02:43 Відповісти
Рейтинг Зеленского упал ниже 30%???


Во-первых он и был у него 30% по результатам первого тура президентских выборов
Во-вторых он у него остается самым высоким в сравнении с другими политиками, например у Порошенко рейтинг меньше 5%
Так что не надо заниматься демагогией
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17.09.2020 04:48 Відповісти
https://www.unian.ua/ecology/simferopolske-vodoshovishche-povnistyu-visohlo-motoroshni-foto-ekokatastrofi-amp-11148134.html КОНЕЦ КРЫМУ !!!
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17.09.2020 04:49 Відповісти
не ниже 30, а ниже 3%... зеленский стал неприятен народу и своей гнусавость, и безумностью...
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17.09.2020 05:09 Відповісти
Возможно Зеля не идеал, но в сравнении с Барыгой, торговавшим Украиной, он вполне терпим. Самая большая ошибка Зели и Слуг народа это то, что Хряк до сих пор не сидит также как и порохоботы
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17.09.2020 09:10 Відповісти
Не больше 10%
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17.09.2020 07:04 Відповісти
И у власти в Украине, и у власти в штате Мельбурн, Австралия, находятся обколотые, обкуренные наркоманы, люди просто ненормальные в медицинском смысле этого слова.
Тем кто сомневается в том, что употребляют эти существа, эти "'полена" (Беня), рекомендую посмотреть их пресс-конфереции, их интервью.
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17.09.2020 08:26 Відповісти
Вон румынская прокурорша прославился тем что сажала коррупцинеров, почему бы Венедиктовой каждый день не сажать по одному порохоботу
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17.09.2020 09:12 Відповісти
мне нравится эта идея - чем больше посадят тем больше выйдут на улицы
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17.09.2020 09:56 Відповісти
Зелепукін стабільно наближається до 3% відмітки , навіть дебіли що за нього голосували почали підозрювати , що щось тут не те .
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17.09.2020 09:13 Відповісти
Упал "стремительньім домкратом"
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17.09.2020 09:14 Відповісти
А коли падіння рейтингу наших "президентів" заважало їм розалювати державу та грабувати її. І коли вони за це відповіли?
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17.09.2020 09:25 Відповісти
Коли з особистостями Украiнi не щаситить,то треба розбиратися з полiтичною системою,яка на останнiх виборах пропонвала украiнським виборцям вибирати мiж негiдниками(старою кланово олiгархiчною полiтичною елiтою) та дилетантами(Зеленський i К.).Треба реформувати полiтичну систему ,зробивши фундамент з iдеологiчних полiтичних партiй,а не сподiвавтись на вождiв-лiдерiв! Захiд чомусь пропонуэ робити рефрми чого-завгодно,тiльки не реформи полiтичноi системи,а це ,на мiй погляд,головна реформа.Отто Бисмарк:"С плохими законами,но хорошими чиновниками управление еще возможно.Но с плохими чиновниками никакие законы не помогут".Реформа полiтичноi системи як раз дозволить покращити якiсть украiнськоi полiтичноi елiти.
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17.09.2020 09:50 Відповісти
ещё через год те кто голосовал за бубочку будут делать вид шо не расслышали вопроса.....
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17.09.2020 09:54 Відповісти
А шо вы хотели от президента нипричем.
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17.09.2020 10:09 Відповісти
За 1,5 года с 35 упал всего до 29? Как-то даже странно, при том, что он выдает последние пол-года.
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17.09.2020 10:22 Відповісти
Потому что прошлые зашкваренные, а новых пока не видно.
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17.09.2020 18:57 Відповісти
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