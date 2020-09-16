Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян (серед тих, хто братиме участь і визначився з вибором).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".
Так, в президентському рейтингу лідером є В.Зеленський, якого готові підтримати на виборах 29% тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні. За Ю.Бойка могли б проголосувати 15,5% таких опитаних, П.Порошенка – 14%, Ю.Тимошенко – 9,3%, І.Смешка – 6,4%, О.Ляшка, С.Притулу, та В.Гройсмана – по 3,6%. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.
Зазначимо, що ще в кінці липня за чинного главу держави Зеленського проголосували б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.
Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.
Будь ласка, зачекайте...
Кива - следующий (и последний) президент Украины.
Иного ЗЕбилы и не заслуживают.
всё равно в 2 раза больше соперников.
Во-первых он и был у него 30% по результатам первого тура президентских выборов
Во-вторых он у него остается самым высоким в сравнении с другими политиками, например у Порошенко рейтинг меньше 5%
Так что не надо заниматься демагогией
Тем кто сомневается в том, что употребляют эти существа, эти "'полена" (Беня), рекомендую посмотреть их пресс-конфереции, их интервью.