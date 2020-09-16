Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан (среди тех, кто будет участвовать и определился с выбором).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

Так, в президентском рейтинге лидирует В.Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За Ю.Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, П.Порошенко - 14%, Ю.Тимошенко - 9,3%, И.Смешко - 6,4%, О.Ляшко, С.Притулу, и В.Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

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Отметим, что еще в конце июля за действующего главу государства Зеленского проголосовали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.