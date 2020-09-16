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Зеленский (19029) опрос (2650) рейтинг (1558)

Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан (среди тех, кто будет участвовать и определился с выбором).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

Так, в президентском рейтинге лидирует В.Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За Ю.Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, П.Порошенко - 14%, Ю.Тимошенко - 9,3%, И.Смешко - 6,4%, О.Ляшко, С.Притулу, и В.Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос Рейтинга 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА


Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос Рейтинга 02

Отметим, что еще в конце июля за действующего главу государства Зеленского проголосовали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.
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Топ комментарии
+65
29% неизлечимых идиотов.
15,5% откровенных врагов Украины

У Украины нет нормального будущего.
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16.09.2020 12:03
+46
У меня только один вопрос:
Что в этом рейтинге делает БОЙКО?!!
Он вообще хоть что-то делает, что-то говорит, что-то заявляет?
Мужик вообще НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!
А 15,5% голосов имеет "на пустом месте".
ЭТО КАК?!
"Рейтинг" может объяснить такие результаты своего "опроса"?
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16.09.2020 12:04
+34
Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 126

...
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16.09.2020 12:30
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Страница 4 из 4
Это заслуга шмаркли. Все избиратели Зе оказались у Бойко.
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17.09.2020 07:13 Ответить
Именно!
Кива - следующий (и последний) президент Украины.
Иного ЗЕбилы и не заслуживают.
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17.09.2020 08:27 Ответить
Все, забыли про тридцать процентов, переходим на 10% ... https://censor.net/ru/news/3219601/slugi_naroda_poluchat_menshe_10_na_vyborah_bogdanн
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17.09.2020 01:57 Ответить
так это столько же, как и в первом туре. ничего не поменялось.
всё равно в 2 раза больше соперников.
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17.09.2020 02:43 Ответить
Рейтинг Зеленского упал ниже 30%???


Во-первых он и был у него 30% по результатам первого тура президентских выборов
Во-вторых он у него остается самым высоким в сравнении с другими политиками, например у Порошенко рейтинг меньше 5%
Так что не надо заниматься демагогией
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17.09.2020 04:48 Ответить
https://www.unian.ua/ecology/simferopolske-vodoshovishche-povnistyu-visohlo-motoroshni-foto-ekokatastrofi-amp-11148134.html КОНЕЦ КРЫМУ !!!
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17.09.2020 04:49 Ответить
не ниже 30, а ниже 3%... зеленский стал неприятен народу и своей гнусавость, и безумностью...
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17.09.2020 05:09 Ответить
Возможно Зеля не идеал, но в сравнении с Барыгой, торговавшим Украиной, он вполне терпим. Самая большая ошибка Зели и Слуг народа это то, что Хряк до сих пор не сидит также как и порохоботы
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17.09.2020 09:10 Ответить
Не больше 10%
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17.09.2020 07:04 Ответить
И у власти в Украине, и у власти в штате Мельбурн, Австралия, находятся обколотые, обкуренные наркоманы, люди просто ненормальные в медицинском смысле этого слова.
Тем кто сомневается в том, что употребляют эти существа, эти "'полена" (Беня), рекомендую посмотреть их пресс-конфереции, их интервью.
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17.09.2020 08:26 Ответить
Вон румынская прокурорша прославился тем что сажала коррупцинеров, почему бы Венедиктовой каждый день не сажать по одному порохоботу
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17.09.2020 09:12 Ответить
мне нравится эта идея - чем больше посадят тем больше выйдут на улицы
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17.09.2020 09:56 Ответить
Зелепукін стабільно наближається до 3% відмітки , навіть дебіли що за нього голосували почали підозрювати , що щось тут не те .
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17.09.2020 09:13 Ответить
Упал "стремительньім домкратом"
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17.09.2020 09:14 Ответить
А коли падіння рейтингу наших "президентів" заважало їм розалювати державу та грабувати її. І коли вони за це відповіли?
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17.09.2020 09:25 Ответить
Коли з особистостями Украiнi не щаситить,то треба розбиратися з полiтичною системою,яка на останнiх виборах пропонвала украiнським виборцям вибирати мiж негiдниками(старою кланово олiгархiчною полiтичною елiтою) та дилетантами(Зеленський i К.).Треба реформувати полiтичну систему ,зробивши фундамент з iдеологiчних полiтичних партiй,а не сподiвавтись на вождiв-лiдерiв! Захiд чомусь пропонуэ робити рефрми чого-завгодно,тiльки не реформи полiтичноi системи,а це ,на мiй погляд,головна реформа.Отто Бисмарк:"С плохими законами,но хорошими чиновниками управление еще возможно.Но с плохими чиновниками никакие законы не помогут".Реформа полiтичноi системи як раз дозволить покращити якiсть украiнськоi полiтичноi елiти.
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17.09.2020 09:50 Ответить
ещё через год те кто голосовал за бубочку будут делать вид шо не расслышали вопроса.....
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17.09.2020 09:54 Ответить
А шо вы хотели от президента нипричем.
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17.09.2020 10:09 Ответить
За 1,5 года с 35 упал всего до 29? Как-то даже странно, при том, что он выдает последние пол-года.
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17.09.2020 10:22 Ответить
Потому что прошлые зашкваренные, а новых пока не видно.
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17.09.2020 18:57 Ответить
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