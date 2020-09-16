57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

35% опрошенных граждан Украины довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского, 57% - недовольны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

Так, 35% опрошенных довольны деятельностью президента В.Зеленского, 57% - недовольны. Деятельностью Главы Верховной Рады Д.Разумкова довольны 23%, недовольны - 55%, затруднились оценить - 23%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не довольны - 59%, затруднились оценить - 27%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета Министров (73%) и Верховной Рады (76%).













Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Среди силовых ведомств опрошенные лучше всего оценили деятельность армии: 51% - довольны, 32% - не довольны. Одобрительно работу Национальной гвардии оценили 33% опрошенных, противоположного мнения - 43%, затруднились оценить - 25%. Оценки деятельности других силовых ведомств несколько хуже. Так, работой полиции довольны 26% опрошенных, не довольны - 63%. Деятельностью Службы безопасности Украины довольны 23%, не довольны - 50%, затруднились оценить - 27%. Министерством внутренних дел довольны 20%, не довольны - 63%, затруднились оценить - 17%. Генеральной прокуратурой довольны 13%, не довольны - 64%, затруднились оценить - 24%. Деятельностью судов довольны лишь 11%, не довольны - 69%, затруднились оценить - 20%. Меньше всего опрошенные довольны деятельностью антикоррупционных органов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура). Одобрительно о работе этих органов говорили по 7-10% опрошенных, противоположного мнения - более 60% респондентов.

Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.