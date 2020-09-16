57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
35% опрошенных граждан Украины довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского, 57% - недовольны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".
Так, 35% опрошенных довольны деятельностью президента В.Зеленского, 57% - недовольны. Деятельностью Главы Верховной Рады Д.Разумкова довольны 23%, недовольны - 55%, затруднились оценить - 23%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не довольны - 59%, затруднились оценить - 27%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета Министров (73%) и Верховной Рады (76%).
Среди силовых ведомств опрошенные лучше всего оценили деятельность армии: 51% - довольны, 32% - не довольны. Одобрительно работу Национальной гвардии оценили 33% опрошенных, противоположного мнения - 43%, затруднились оценить - 25%. Оценки деятельности других силовых ведомств несколько хуже. Так, работой полиции довольны 26% опрошенных, не довольны - 63%. Деятельностью Службы безопасности Украины довольны 23%, не довольны - 50%, затруднились оценить - 27%. Министерством внутренних дел довольны 20%, не довольны - 63%, затруднились оценить - 17%. Генеральной прокуратурой довольны 13%, не довольны - 64%, затруднились оценить - 24%. Деятельностью судов довольны лишь 11%, не довольны - 69%, затруднились оценить - 20%. Меньше всего опрошенные довольны деятельностью антикоррупционных органов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура). Одобрительно о работе этих органов говорили по 7-10% опрошенных, противоположного мнения - более 60% респондентов.
Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.
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...и не важна какой ценой - главное сватов-7 в параше снять. Рабам нужен хлеб и зрелища - свобода не для рабов.
А зелохи пусть смотрят лигу смеха)))))
а я вот доволен что идиотам херово!!!
а еще есть 45% которые не сидели в говне но лишбыне Порошенко!
Вот для них пистец как изменилось!
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.А потрібно хош одного... * на ходку * !
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Наши "переговорщики" часто говорят о компромиссе, но если мы что-то даем, а взамен ничего не получаем, тогда это не компромисс, это - капитуляция.
Если взять все заявления "слуг", начиная с консультативного совета Сивохи, разговоры про подачу воды в Крым, факапы Кравчука и Фокина, инспекцию наших позиций и сложить в логическую цепочку, то мы увидим, как слуги профессионально расширяют "окно Овертона", убеждая нас, что капитуляция - это нормально.
Уже стало понятно, что они никуда не уйдут и здесь два варианта: либо их снесут, либо они сдадут Украину, как стеклотару в приемный пункт.
Но для сноса должны быть проведены определенные подготовительные мероприятия, такие как поездки на дачу к Зеленскому, протесты под Радой по вагнеровцам с перекрытием дорог и так далее.
Таким образом, происходит созревание "коллективного разума" - переход от разговоров к действиям.
Чем шире будет раскрываться "окно Овертона" по капитуляции, тем быстрее будет созревать "коллективный разум". В конце концов, инстинкт самосохранения возьмет вверх.
Украинцы медленно запрягают, но быстро едут. Это не фигура речи, это аксиома.
Доказано на практике.
БОЛЕЕ 390 ШАХТЕРОВ ОСТАЮТСЯ В ШАХТАХ В КАЧЕСТВЕ ПРОТЕСТА
Источник: https://kosatka.media/category/ugol/news/bolee-390-shahterov-obyavili-protest-i-ostayutsya-v-shahtah
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99% из них будут говорить что довольны "деятельностью" Явашвырока - назло "порохоботам". Даже если они будут понимать, что объективно стало намного хуже, они в этом не признаются.
На сайте минфина в инфографике о том, куда же делся фонд борьбы с коронавирусом, "Строительство дорог", на которые было потрачено девять миллиардов гривень, отнесено в категорию "Заходи на запобігання спалахів COVID-19".
Ваще беспалива.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.528/posts/435676970739638 Vladimir Zavgorodny
Перша хвиля чи друга?
Краще б була друга. Але насправді перша. Ми зараз там, де Іспанія, Італія або Франція були навесні.
Що таке перша хвиля ви бачите у лівій частині графіку на прикладі Німеччини. Навесні почалося поширення, система виявилася неготова. Відповіддю став карантин.
Україна ввела карантин на випередження (правильно зробила). Тому першої хвилі в нас не було. Як і у Польщі, наприклад. Але карантин відклав цю хвилю на потім. І дав нам час підготуватися до неї.
Польща підготувалася. А ми - ні. Ми вірили, що карантин сам долає вірус.
Після послаблення карантину динаміка поширення вірусу в Україні нагадує рух літака злітною смугою. Це означає, що період карантину ми просто змарнували.
Чи можна було уникнути цієї хвилі взагалі? Так. Польща поки що уникає. Під час карантину вона побудувала сильну систему тестування та відстеження контактів.
Друга хвиля починається у Німеччині. Але система там також підготовлена, і хвиля дуже помірна. Є певне зростання нових випадків, незначне як для країни із населенням у 80 мільйонів. До того ж це здебільшого нескладні випадки, які добре фіксує потужна система тестування. Госпіталізації маже не зростають, смертність так само.
В Україні ж госпіталізації та смертність зростають. На відстеження контактів уже практично немає ресурсів. Тестування не встигає за новими випадками. Лікарні наближаються до межі своїх можливостей.
Ми сьогодні - це Німеччина, Італія або Іспанія навесні. З усіма можливими наслідками.
Часу майже немає. Він є тільки на те, щоб негайно чесно визнати масштаби проблеми і екстрено реагувати на неї.
Що робити? Ось три пропозиції. Сподіваюсь, щось із цього уже в роботі або зроблено.
1. Негайно збільшити спроможність системи виявлення. Залучити приватні та інші лабораторії в єдину мережу. Оплачувати з бюджету обробку зразків у них.
2. Екстрено збільшувати потужності лікарень, готувати інші локації (приватні заклади, немедичні локації) для можливого прийому хворих.
3. Створювати мобільний резерв обладнання та фахівців з областей, де немає значних спалахів.
https://www.facebook.com/pavlo.kovtonyuk/posts/3387211187983655 Pavlo Kovtonyuk
Порошенко не заслуживал второго срока. Точка. И нынешняя оценка деятельности Зеленского этот неоспоримый факт ничуть не меняет. Повторись сегодня прошлогодний второй тур, Зеленский снова выиграл бы у Порошенко. Возможно с меньшим отрывом, но только за счёт падения явки, а не за счёт роста рейтинга Петра. Об этом говорит здравый смысл и застывшие намертво 15%.
Дочитал? А теперь давай истерику!) С зебилами, соплями и слюнями...
Це ваше виправдання того, що до влади привели марадера, корупціонера та й просто зрадника України? Треба було не у другому турі голосувати "проти", а в першому думати кому виддати свої голоси.
Так шо в історії ви навіки залишитесь тими самими... Ну що ви в останньому реченні написали.
Повторись сегодня прошлогодний второй тур, как минимум патриотически настроенная часть электората не променяла бы недоказанные обвинения по Кузне и Свинарчукам, но с армией и растущим ВВП на огромное колличество коррупционных скандалов зеленой команды, минус армия, минус бюджет, плюс сепары в руководстве страны и реванш русского мира.
В общем, свои зеленые сопли сам размазывай.