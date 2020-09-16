57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

35% опитаних громадян України задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського, 57% - не задоволені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".

Так, 35% опитаних задоволені діяльністю Президента В.Зеленського, 57% – не задоволені. Діяльністю Голови Верховної Ради Д.Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%, не змогли оцінити – 23%. Роботою Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені – 59%, не змогли оцінити – 27%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Уряду (73%) та Верховної Ради (76%).













Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед силових відомств опитані найбільш схвально оцінили діяльність армії: 51% – задоволені, 32% – не задоволені. Схвально роботу Національної гвардії оцінили 33% опитаних, протилежної думки – 43%, не змогли оцінити – 25%. Оцінки діяльності інших силових відомств дещо гірші. Так, роботою поліції задоволені 26% опитаних, не задоволені – 63%. Діяльністю Служби безпеки України задоволені 23%, не задоволені – 50%, не змогли оцінити – 27%. Міністерством внутрішніх справ задоволені 20%, не задоволені – 63%, не змогли оцінити – 17%. Генеральною прокуратурою задоволені 13%, не задоволені – 64%, не змогли оцінити – 24%. Діяльністю судів задоволені лише 11%, не задоволені – 69%, не змогли оцінити – 20%. Найменше опитані задоволені діяльністю антикорупційних органів НАБУ (Національне антикорупційне бюро), НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) та САП (Спеціальна антикорупційна прокуратура). Схвально про роботу цих органів говорили по 7-10% опитаних, протилежної думки – понад 60% респондентів.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брали участь жителі України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.