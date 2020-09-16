57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
35% опитаних громадян України задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського, 57% - не задоволені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".
Так, 35% опитаних задоволені діяльністю Президента В.Зеленського, 57% – не задоволені. Діяльністю Голови Верховної Ради Д.Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%, не змогли оцінити – 23%. Роботою Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені – 59%, не змогли оцінити – 27%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Уряду (73%) та Верховної Ради (76%).
Серед силових відомств опитані найбільш схвально оцінили діяльність армії: 51% – задоволені, 32% – не задоволені. Схвально роботу Національної гвардії оцінили 33% опитаних, протилежної думки – 43%, не змогли оцінити – 25%. Оцінки діяльності інших силових відомств дещо гірші. Так, роботою поліції задоволені 26% опитаних, не задоволені – 63%. Діяльністю Служби безпеки України задоволені 23%, не задоволені – 50%, не змогли оцінити – 27%. Міністерством внутрішніх справ задоволені 20%, не задоволені – 63%, не змогли оцінити – 17%. Генеральною прокуратурою задоволені 13%, не задоволені – 64%, не змогли оцінити – 24%. Діяльністю судів задоволені лише 11%, не задоволені – 69%, не змогли оцінити – 20%. Найменше опитані задоволені діяльністю антикорупційних органів НАБУ (Національне антикорупційне бюро), НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) та САП (Спеціальна антикорупційна прокуратура). Схвально про роботу цих органів говорили по 7-10% опитаних, протилежної думки – понад 60% респондентів.
Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брали участь жителі України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.
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...и не важна какой ценой - главное сватов-7 в параше снять. Рабам нужен хлеб и зрелища - свобода не для рабов.
А зелохи пусть смотрят лигу смеха)))))
а я вот доволен что идиотам херово!!!
а еще есть 45% которые не сидели в говне но лишбыне Порошенко!
Вот для них пистец как изменилось!
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.А потрібно хош одного... * на ходку * !
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Наши "переговорщики" часто говорят о компромиссе, но если мы что-то даем, а взамен ничего не получаем, тогда это не компромисс, это - капитуляция.
Если взять все заявления "слуг", начиная с консультативного совета Сивохи, разговоры про подачу воды в Крым, факапы Кравчука и Фокина, инспекцию наших позиций и сложить в логическую цепочку, то мы увидим, как слуги профессионально расширяют "окно Овертона", убеждая нас, что капитуляция - это нормально.
Уже стало понятно, что они никуда не уйдут и здесь два варианта: либо их снесут, либо они сдадут Украину, как стеклотару в приемный пункт.
Но для сноса должны быть проведены определенные подготовительные мероприятия, такие как поездки на дачу к Зеленскому, протесты под Радой по вагнеровцам с перекрытием дорог и так далее.
Таким образом, происходит созревание "коллективного разума" - переход от разговоров к действиям.
Чем шире будет раскрываться "окно Овертона" по капитуляции, тем быстрее будет созревать "коллективный разум". В конце концов, инстинкт самосохранения возьмет вверх.
Украинцы медленно запрягают, но быстро едут. Это не фигура речи, это аксиома.
Доказано на практике.
БОЛЕЕ 390 ШАХТЕРОВ ОСТАЮТСЯ В ШАХТАХ В КАЧЕСТВЕ ПРОТЕСТА
Источник: https://kosatka.media/category/ugol/news/bolee-390-shahterov-obyavili-protest-i-ostayutsya-v-shahtah
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99% из них будут говорить что довольны "деятельностью" Явашвырока - назло "порохоботам". Даже если они будут понимать, что объективно стало намного хуже, они в этом не признаются.
На сайте минфина в инфографике о том, куда же делся фонд борьбы с коронавирусом, "Строительство дорог", на которые было потрачено девять миллиардов гривень, отнесено в категорию "Заходи на запобігання спалахів COVID-19".
Ваще беспалива.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.528/posts/435676970739638 Vladimir Zavgorodny
Перша хвиля чи друга?
Краще б була друга. Але насправді перша. Ми зараз там, де Іспанія, Італія або Франція були навесні.
Що таке перша хвиля ви бачите у лівій частині графіку на прикладі Німеччини. Навесні почалося поширення, система виявилася неготова. Відповіддю став карантин.
Україна ввела карантин на випередження (правильно зробила). Тому першої хвилі в нас не було. Як і у Польщі, наприклад. Але карантин відклав цю хвилю на потім. І дав нам час підготуватися до неї.
Польща підготувалася. А ми - ні. Ми вірили, що карантин сам долає вірус.
Після послаблення карантину динаміка поширення вірусу в Україні нагадує рух літака злітною смугою. Це означає, що період карантину ми просто змарнували.
Чи можна було уникнути цієї хвилі взагалі? Так. Польща поки що уникає. Під час карантину вона побудувала сильну систему тестування та відстеження контактів.
Друга хвиля починається у Німеччині. Але система там також підготовлена, і хвиля дуже помірна. Є певне зростання нових випадків, незначне як для країни із населенням у 80 мільйонів. До того ж це здебільшого нескладні випадки, які добре фіксує потужна система тестування. Госпіталізації маже не зростають, смертність так само.
В Україні ж госпіталізації та смертність зростають. На відстеження контактів уже практично немає ресурсів. Тестування не встигає за новими випадками. Лікарні наближаються до межі своїх можливостей.
Ми сьогодні - це Німеччина, Італія або Іспанія навесні. З усіма можливими наслідками.
Часу майже немає. Він є тільки на те, щоб негайно чесно визнати масштаби проблеми і екстрено реагувати на неї.
Що робити? Ось три пропозиції. Сподіваюсь, щось із цього уже в роботі або зроблено.
1. Негайно збільшити спроможність системи виявлення. Залучити приватні та інші лабораторії в єдину мережу. Оплачувати з бюджету обробку зразків у них.
2. Екстрено збільшувати потужності лікарень, готувати інші локації (приватні заклади, немедичні локації) для можливого прийому хворих.
3. Створювати мобільний резерв обладнання та фахівців з областей, де немає значних спалахів.
https://www.facebook.com/pavlo.kovtonyuk/posts/3387211187983655 Pavlo Kovtonyuk
Порошенко не заслуживал второго срока. Точка. И нынешняя оценка деятельности Зеленского этот неоспоримый факт ничуть не меняет. Повторись сегодня прошлогодний второй тур, Зеленский снова выиграл бы у Порошенко. Возможно с меньшим отрывом, но только за счёт падения явки, а не за счёт роста рейтинга Петра. Об этом говорит здравый смысл и застывшие намертво 15%.
Дочитал? А теперь давай истерику!) С зебилами, соплями и слюнями...
Це ваше виправдання того, що до влади привели марадера, корупціонера та й просто зрадника України? Треба було не у другому турі голосувати "проти", а в першому думати кому виддати свої голоси.
Так шо в історії ви навіки залишитесь тими самими... Ну що ви в останньому реченні написали.
Повторись сегодня прошлогодний второй тур, как минимум патриотически настроенная часть электората не променяла бы недоказанные обвинения по Кузне и Свинарчукам, но с армией и растущим ВВП на огромное колличество коррупционных скандалов зеленой команды, минус армия, минус бюджет, плюс сепары в руководстве страны и реванш русского мира.
В общем, свои зеленые сопли сам размазывай.