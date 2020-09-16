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57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані

35% опитаних громадян України задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського, 57% - не задоволені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".

Так, 35% опитаних задоволені діяльністю Президента В.Зеленського, 57% – не задоволені. Діяльністю Голови Верховної Ради Д.Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%, не змогли оцінити – 23%. Роботою Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені – 59%, не змогли оцінити – 27%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Уряду (73%) та Верховної Ради (76%).

57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані Рейтингу 01
57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані Рейтингу 02
57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані Рейтингу 03
57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані Рейтингу 04
57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані Рейтингу 05
57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані Рейтингу 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед силових відомств опитані найбільш схвально оцінили діяльність армії: 51% – задоволені, 32% – не задоволені. Схвально роботу Національної гвардії оцінили 33% опитаних, протилежної думки – 43%, не змогли оцінити – 25%. Оцінки діяльності інших силових відомств дещо гірші. Так, роботою поліції задоволені 26% опитаних, не задоволені – 63%. Діяльністю Служби безпеки України задоволені 23%, не задоволені – 50%, не змогли оцінити – 27%. Міністерством внутрішніх справ задоволені 20%, не задоволені – 63%, не змогли оцінити – 17%. Генеральною прокуратурою задоволені 13%, не задоволені – 64%, не змогли оцінити – 24%. Діяльністю судів задоволені лише 11%, не задоволені – 69%, не змогли оцінити – 20%. Найменше опитані задоволені діяльністю антикорупційних органів НАБУ (Національне антикорупційне бюро), НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) та САП (Спеціальна антикорупційна прокуратура). Схвально про роботу цих органів говорили по 7-10% опитаних, протилежної думки – понад 60% респондентів.

57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані Рейтингу 07

Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брали участь жителі України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

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Топ коментарі
+22
времена меняются...

57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8867
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16.09.2020 12:47
+22
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6429
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16.09.2020 12:47
+19
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4171

...
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16.09.2020 12:53
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57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3613
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16.09.2020 12:46 Відповісти
Всё нармальна! Зеленский пришел закончить вайну.
...и не важна какой ценой - главное сватов-7 в параше снять. Рабам нужен хлеб и зрелища - свобода не для рабов.
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16.09.2020 12:51 Відповісти
57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 148
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16.09.2020 13:32 Відповісти
Конец епохи бедности для ОП, ДБР, МСВ и СБУ.
А зелохи пусть смотрят лигу смеха)))))
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16.09.2020 12:51 Відповісти
времена меняются...

57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8867
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16.09.2020 12:47 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6429
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16.09.2020 12:47 Відповісти
Найвеличніший здувся?
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16.09.2020 12:47 Відповісти
Ватные зебилы обосрались и плавно перетекают в опзж. Остались просто зебилы.
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16.09.2020 12:51 Відповісти
Вата всегда там была, в ОПезже. Голосовали против Порошенко, за вассаеденение с Рассисей. Клован не оправдал надежд.
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16.09.2020 13:01 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3896
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16.09.2020 12:51 Відповісти
Тут надо помнить все этим кто не доволен - главное не Порошенко!
а я вот доволен что идиотам херово!!!
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16.09.2020 12:51 Відповісти
А им не особо-то и хреново, тупе имбецилы всегда будут винить кого-то в своих проблемах.
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16.09.2020 12:52 Відповісти
Зебил в гамне сидел ждал шо Кловун шото принесет. Не принес. Шо изменилось для зебилла?
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16.09.2020 12:59 Відповісти
Это ты говоришь только про 32%!
а еще есть 45% которые не сидели в говне но лишбыне Порошенко!
Вот для них пистец как изменилось!
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16.09.2020 13:01 Відповісти
Зеленский не понимает что пройдет его время а это уже будет история ,а ее как то изменить уже будет невозможно ..Еще год такой безолаберности и его на подсрачниках выгонят в Ростов
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16.09.2020 12:52 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4171

...
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16.09.2020 12:53 Відповісти
У нас прези по два сроки *не ходять * ..
.А потрібно хош одного... * на ходку * !
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16.09.2020 12:56 Відповісти
Недовольны...Не,ну я понимаю, Кловун смешил по приколу месяц, два, год...Но сколько можно? Даже зетипиллам уже надоело ржать.
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16.09.2020 12:57 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7162

...
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16.09.2020 12:59 Відповісти
Ростов ближе, чем кажется.
Наши "переговорщики" часто говорят о компромиссе, но если мы что-то даем, а взамен ничего не получаем, тогда это не компромисс, это - капитуляция.
Если взять все заявления "слуг", начиная с консультативного совета Сивохи, разговоры про подачу воды в Крым, факапы Кравчука и Фокина, инспекцию наших позиций и сложить в логическую цепочку, то мы увидим, как слуги профессионально расширяют "окно Овертона", убеждая нас, что капитуляция - это нормально.
Уже стало понятно, что они никуда не уйдут и здесь два варианта: либо их снесут, либо они сдадут Украину, как стеклотару в приемный пункт.
Но для сноса должны быть проведены определенные подготовительные мероприятия, такие как поездки на дачу к Зеленскому, протесты под Радой по вагнеровцам с перекрытием дорог и так далее.
Таким образом, происходит созревание "коллективного разума" - переход от разговоров к действиям.
Чем шире будет раскрываться "окно Овертона" по капитуляции, тем быстрее будет созревать "коллективный разум". В конце концов, инстинкт самосохранения возьмет вверх.
Украинцы медленно запрягают, но быстро едут. Это не фигура речи, это аксиома.
Доказано на практике.
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16.09.2020 12:59 Відповісти
неправда, вы все врёте... не 57%, а 97%... минимум... не верят ему и не доверяют вследствие его полнейшей бездеятельности, кумовству, некомпетентности...
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16.09.2020 13:00 Відповісти
шо за зебильныя математика? 24% не доверяли ему никогда!
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16.09.2020 13:03 Відповісти
А эти парни тому подтверждение!!!
БОЛЕЕ 390 ШАХТЕРОВ ОСТАЮТСЯ В ШАХТАХ В КАЧЕСТВЕ ПРОТЕСТА

Источник: https://kosatka.media/category/ugol/news/bolee-390-shahterov-obyavili-protest-i-ostayutsya-v-shahtah
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16.09.2020 13:31 Відповісти
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9879
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16.09.2020 13:01 Відповісти
57% это не 5 и не 6, а где-то полшестого. Как и рейтинг, и всё остальное.
57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7142
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16.09.2020 13:03 Відповісти
"35% опрошенных граждан Украины довольны деятельностью Президента Украины"
-----------
99% из них будут говорить что довольны "деятельностью" Явашвырока - назло "порохоботам". Даже если они будут понимать, что объективно стало намного хуже, они в этом не признаются.
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16.09.2020 13:05 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25599311.html Маленькая, но решительно прекрасная деталь

На сайте минфина в инфографике о том, куда же делся фонд борьбы с коронавирусом, "Строительство дорог", на которые было потрачено девять миллиардов гривень, отнесено в категорию "Заходи на запобігання спалахів COVID-19".
Ваще беспалива.

57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1656

https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.528/posts/435676970739638 Vladimir Zavgorodny
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16.09.2020 13:06 Відповісти
Щось вже почало появлятися в пресі, але все одно мало хто ще звертає увагу на те, як через "Велике Будівництво" Клоун мародерить на COVID, і, **** Зелена, навіть не червоніє.
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16.09.2020 13:48 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25598896.html Як майстри спорту коронавірус побороли

Перша хвиля чи друга?

Краще б була друга. Але насправді перша. Ми зараз там, де Іспанія, Італія або Франція були навесні.

57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8458

Що таке перша хвиля ви бачите у лівій частині графіку на прикладі Німеччини. Навесні почалося поширення, система виявилася неготова. Відповіддю став карантин.
Україна ввела карантин на випередження (правильно зробила). Тому першої хвилі в нас не було. Як і у Польщі, наприклад. Але карантин відклав цю хвилю на потім. І дав нам час підготуватися до неї.
Польща підготувалася. А ми - ні. Ми вірили, що карантин сам долає вірус.

Після послаблення карантину динаміка поширення вірусу в Україні нагадує рух літака злітною смугою. Це означає, що період карантину ми просто змарнували.

Чи можна було уникнути цієї хвилі взагалі? Так. Польща поки що уникає. Під час карантину вона побудувала сильну систему тестування та відстеження контактів.

Друга хвиля починається у Німеччині. Але система там також підготовлена, і хвиля дуже помірна. Є певне зростання нових випадків, незначне як для країни із населенням у 80 мільйонів. До того ж це здебільшого нескладні випадки, які добре фіксує потужна система тестування. Госпіталізації маже не зростають, смертність так само.

В Україні ж госпіталізації та смертність зростають. На відстеження контактів уже практично немає ресурсів. Тестування не встигає за новими випадками. Лікарні наближаються до межі своїх можливостей.

Ми сьогодні - це Німеччина, Італія або Іспанія навесні. З усіма можливими наслідками.

Часу майже немає. Він є тільки на те, щоб негайно чесно визнати масштаби проблеми і екстрено реагувати на неї.

Що робити? Ось три пропозиції. Сподіваюсь, щось із цього уже в роботі або зроблено.

1. Негайно збільшити спроможність системи виявлення. Залучити приватні та інші лабораторії в єдину мережу. Оплачувати з бюджету обробку зразків у них.
2. Екстрено збільшувати потужності лікарень, готувати інші локації (приватні заклади, немедичні локації) для можливого прийому хворих.
3. Створювати мобільний резерв обладнання та фахівців з областей, де немає значних спалахів.
https://www.facebook.com/pavlo.kovtonyuk/posts/3387211187983655 Pavlo Kovtonyuk
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16.09.2020 13:09 Відповісти
Эй, 73%, вы где ? Почему не поддерживаете своего бубочку ? Он же не барыга и не мародер - все как вы хотели. Что же будет с рейтингом клоуна к концу его каденции, страшно представить. Вам 25% Пороха покажутся мечтой, зебилы.
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16.09.2020 13:31 Відповісти
Не было у Бубочки(с) никогда 73% Тех, кто хотел видеть Зеленского президентом было 33%. И сейчас, согласно последним опросам, эта цифра практически не изменилась. Ещё 40% голосовали против Порошенко. Такова реальность! Остальное инсинуации и ментальная мастурбация порохоботов.
Порошенко не заслуживал второго срока. Точка. И нынешняя оценка деятельности Зеленского этот неоспоримый факт ничуть не меняет. Повторись сегодня прошлогодний второй тур, Зеленский снова выиграл бы у Порошенко. Возможно с меньшим отрывом, но только за счёт падения явки, а не за счёт роста рейтинга Петра. Об этом говорит здравый смысл и застывшие намертво 15%.
Дочитал? А теперь давай истерику!) С зебилами, соплями и слюнями...
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16.09.2020 14:20 Відповісти
"Ещё 40% голосовали против Порошенко."
Це ваше виправдання того, що до влади привели марадера, корупціонера та й просто зрадника України? Треба було не у другому турі голосувати "проти", а в першому думати кому виддати свої голоси.
Так шо в історії ви навіки залишитесь тими самими... Ну що ви в останньому реченні написали.
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16.09.2020 14:35 Відповісти
Вот-вот. Я как раз выше и писал о вашей страсти заниматься самоудовлетворением.) Пусть будет оправдание, если тебе легче от таких фантазий.) Только ни я, ни ты скорее всего в историю не войдём. А вот выборы 2019г, уже вошли в историю, как выборы, где клоун выиграл у барыги.
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16.09.2020 15:25 Відповісти
Я правильно понимаю твою логику, что если бы во второй тур вместо Зеленского вышел, скажем, Чикатило, то 40% проголосовало бы против Порошенко? Как по мне такое пояснение - полный бред, поскольку люди всегда выбирают, на их взгляд, меньшее из золл. И не выбрав Порошенко, 73% явно сказали, что по их мнению дырка от бублика в виде Зеленского лучше, чем Порошенко со всеми его известными ошибками. Помимо результатов выборов, были еще и соцопросы начала осени 2019 года, которые с ними хорошо коррелировали. А сегодня, когда дырка от бублика оформилась в огромную ж., эти же люди поменяли свое мнение, что мы и наблюдаем в результатах свежего опроса.

Повторись сегодня прошлогодний второй тур, как минимум патриотически настроенная часть электората не променяла бы недоказанные обвинения по Кузне и Свинарчукам, но с армией и растущим ВВП на огромное колличество коррупционных скандалов зеленой команды, минус армия, минус бюджет, плюс сепары в руководстве страны и реванш русского мира.

В общем, свои зеленые сопли сам размазывай.
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16.09.2020 15:22 Відповісти
Я там выше отписался твоему коллеге, чем вы занимаетесь.) Есть сухие цифры. У которых нет эмоций и политических предпочтений. Статистика и социология (которая на удивление в Украине нормально работает) регулярно эти цифры предоставляет. Люди с холодной головой смотрят на них и видят реальную картину. Обозлённые фанатики проводят с этими цифрами какие-то магические ритуалы, вызывая в своё воспалённом сознании целые сюжеты с зебилами, Чикатилами и прочими патриотично настроенными частями.
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16.09.2020 15:38 Відповісти
Ну так включи мозг и сравни уровень поддержки Зеленского в сентябре 2019-го и в сентябре 2020, уж на это точно никакой Порошенко не влиял. А когда сравнишь, попытайся доказать, что этот уровень не имеет тенденцию к падению настолкьо, что снизится ниже 25% к концу каденции Зеленского.
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16.09.2020 17:54 Відповісти
я не совсем понимаю, о какой "работе" идет речь. назовите хоть самые заметные вехи, бобики, я затрудняюсь с.
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16.09.2020 13:45 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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16.09.2020 13:58 Відповісти
Що пора Раду розпускати? "Я вас розпускаю" - історична цитата наймогутнішого брехуна. Здай булаву, а то ще продаси москалям.
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16.09.2020 14:21 Відповісти
пора, пора квартальному ...дарасу наХ... на Ростов!
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16.09.2020 17:12 Відповісти
А старший зеленый каже хто не одобряет вовика той биомасса. Ну,ну!
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16.09.2020 17:15 Відповісти
А чим задоволені 35%?
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16.09.2020 18:43 Відповісти
 
 