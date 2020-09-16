Рада не поддержала языковые изменения в Закон "О высшем образовании". ВИДЕО
Верховная Рада не поддержала в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании", которыми предлагается разрешить преподавание в университетах на языках стран Евросоюза.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" законопроект №3717 проголосовали 210 народных депутатов.
"Против" голосовали нардепы "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и часть нардепов "За будущее".
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".
Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что этот законопроект - это "экономический патриотизм".
"Авторы законопроекта дают украинским университетам, украинскому высшему образованию, откусить кусок международного рынка образовательных услуг, который мы бесконечно теряли в последние годы", - сказал Бабак.
Ряд фракций выступили против законопроекта, потому что это может предоставить право преподавать на русском языке.
"Не ведитесь на их диффамацию. Часть три 48 статьи действующего закона о высшем образовании дает право вузу самому определять, что если все студенты владеют английским языком - дать им право индивидуальных обучений на этом языке. Им не нужен закон для английского, а для языка страны-агрессора, которая также является страной, владеющей языком страны-члена Совета Европы", - сказал нардеп фракции" За будущее" Сергей Рудык.
В результате 235 голосами нардепы отправили законопроект на доработку.
Пожалуйста, подождите...
Як очікувано.
Будьте уверены, с принятием этого закона, в вузах не будут преподавать, скажем, на португальском.. А на российском?? Угадайте с трех раз..
но, зная наших законодателей, не сомневался, что обязательно какую-нибудь свинью подложат... в пользу России..
преподавание в университетах языками стран Евросоюза - что в этом плохого?
Перевірте!
От брехуни... (чуть нижче - наш з https://censor.net/ru/user/433774 діалог про командну дисципліну...)
- На фига?
- Я ею прифигачу вот эту фигню.
- Так ведь фигня получится!
- А тебе не по фигу?
Как пишут исследователи из Тарту, данный диалог очень напоминает общение высших животных, которые с помощью одинаковых звуков передают друг другу информацию, определенную конкретной ситуацией. https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
У відповідь на постанову ЦК КПРС від 31 серпня 1978 року «Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках» Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, АН УРСР, Держкомвидав УРСР ухвалили низку заходів з організації виконання цієї постанови.
Заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси»
10 червня 1983 року була ухвалена ще одна постанова ЦК Компартії України і Ради міністрів УРСР «Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. №473 «Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік».
Тексти цих документів оприлюднив професор Василь Лизанчук у праці «Навічно кайдани кували» (Львів, 1995). Слід зазначити, що заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси». Цікаво, що в другому документі один з пунктів (восьмий) не був прописаний, бо мав позначку «таємно». У зв'язку з цим важливо було б віднайти його оригінал в архіві
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашею Українській Крим и Донбас. Вони дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Коалиция за уничтожение Украины