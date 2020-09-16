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Рада не поддержала языковые изменения в Закон "О высшем образовании". ВИДЕО

Верховная Рада не поддержала в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании", которыми предлагается разрешить преподавание в университетах на языках стран Евросоюза.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" законопроект №3717 проголосовали 210 народных депутатов.

"Против" голосовали нардепы "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и часть нардепов "За будущее".

"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что этот законопроект - это "экономический патриотизм".

"Авторы законопроекта дают украинским университетам, украинскому высшему образованию, откусить кусок международного рынка образовательных услуг, который мы бесконечно теряли в последние годы", - сказал Бабак.

Ряд фракций выступили против законопроекта, потому что это может предоставить право преподавать на русском языке.

"Не ведитесь на их диффамацию. Часть три 48 статьи действующего закона о высшем образовании дает право вузу самому определять, что если все студенты владеют английским языком - дать им право индивидуальных обучений на этом языке. Им не нужен закон для английского, а для языка страны-агрессора, которая также является страной, владеющей языком страны-члена Совета Европы", - сказал нардеп фракции" За будущее" Сергей Рудык.

В результате 235 голосами нардепы отправили законопроект на доработку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если отдавать России наше русскоязычное достояние, то скорее потеряем, чем приобретем, - Ткаченко

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Топ комментарии
+59
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".

Як очікувано.
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16.09.2020 14:09
+59
Рада провалила языковые изменения в Закон "О высшем образовании" - Цензор.НЕТ 3263
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16.09.2020 14:20
+38
Прочитайте до конца, в частности --- о русском языке...
Будьте уверены, с принятием этого закона, в вузах не будут преподавать, скажем, на португальском.. А на российском?? Угадайте с трех раз..
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16.09.2020 14:18
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Правила форума Совет форумчан
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".

Як очікувано.
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16.09.2020 14:09 Ответить
преподавание в университетах языками стран Евросоюза - что в этом плохого?
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16.09.2020 14:12 Ответить
будь ласка, і нині є така можливість, ніхто не забороняє.
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16.09.2020 14:14 Ответить
потому что это может предоставить право преподавать на русском языке.Источник: https://censor.net/ru/v3219639
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16.09.2020 14:17 Ответить
Прочитайте до конца, в частности --- о русском языке...
Будьте уверены, с принятием этого закона, в вузах не будут преподавать, скажем, на португальском.. А на российском?? Угадайте с трех раз..
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16.09.2020 14:18 Ответить
В законопроекте вроде четко сказано - языками стран Евросоюза, а с каких пор русский язык относится к языкам Евросоюзу?
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16.09.2020 14:26 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/09/16/***************************************************************************************************************** на, почитай суть розбізностей з пояснень Княжицького
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16.09.2020 14:33 Ответить
Українці начувайтесь,демарш московських реваншистів триває !!))
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16.09.2020 14:35 Ответить
да, в статье написано и Евросоюза, и Совета Европы..потому мы на разное смотрели.
но, зная наших законодателей, не сомневался, что обязательно какую-нибудь свинью подложат... в пользу России..
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16.09.2020 14:33 Ответить
Лапоть, ты всерьез считаешь, что можешь здесь кого то на**ать?
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16.09.2020 14:45 Ответить
Не будть ідіотом - це маніпуляція словами, в народі це звучить так - "вішати лапшу на вуші"!
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16.09.2020 14:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/332074

преподавание в университетах языками стран Евросоюза - что в этом плохого?

Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 3073
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16.09.2020 14:41 Ответить
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 4545
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16.09.2020 15:49 Ответить
хех, саме цікаве, що Разумков, Радіна і Бабак з цього списку голосували саме за протилежне! - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7560
Перевірте!
От брехуни... (чуть нижче - наш з https://censor.net/ru/user/433774 діалог про командну дисципліну...)
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16.09.2020 16:28 Ответить
Подяка за посилання щодо голосування. Шкода що цензор.нет у своїх новинах з Верховної Ради не подає таких посилань, де видко хто і як проголосував з депутатів (або був у прогулі, або йому байдуже).
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17.09.2020 09:51 Ответить
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 3376
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17.09.2020 16:42 Ответить
та ні, зверни увагу, що там - далеко не всі уроди... (не маю на увазі зажопів)
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16.09.2020 14:13 Ответить
Якщо судити по їх словам (Чернєв, Потураєв), то, можливо, і так. А якщо по реальним діям, то хз.
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16.09.2020 14:34 Ответить
ну, справді, в них досі ще сильна командна дисципліна... Її якось потрібно розбити...
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16.09.2020 14:39 Ответить
вот вам и слуги народа. вопрос только чьего народа.
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16.09.2020 14:10 Ответить
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".-как мило)
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16.09.2020 14:16 Ответить
Сладкая, пля, парочка...
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16.09.2020 14:20 Ответить
що цікаво, уроди дали 70% голосів (173 проголосувало з 249-ти) з усіх можливих; а зажопи - 50%... (дивно, але група мертвечука проігнорила це голосування; лише 22 колишніх риги дали "за")...
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16.09.2020 14:29 Ответить
Виходить, що уроди святіше Папи Римського? Або --- застав дурня молитися, він і лоба розіб'є (хто хитріший, той перед виборами не голосував за цей закон)
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16.09.2020 14:51 Ответить
в уроді - жодної стратегії дій нема...
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16.09.2020 16:29 Ответить
Рада провалила языковые изменения в Закон "О высшем образовании" - Цензор.НЕТ 3263
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16.09.2020 14:20 Ответить
и портянки свои захвати..
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16.09.2020 14:53 Ответить
Ще приймуть. А як не приймуть, то так зване "насєлєніє" на референдумі скасує всі проукраїнські закони і ще зробить святом "23 фєвраля".
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16.09.2020 14:30 Ответить
Асиміляція українців московитами триває !!))
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16.09.2020 14:32 Ответить
Мета Росіі, асимілювати українців до стану *русскоязичной* бидломаси !!!))
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16.09.2020 14:37 Ответить
Чергове узкочєлюстне загостренння перед виборами?
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16.09.2020 14:42 Ответить
Це питання зникне коли зникне "русскоязичное" населення України ,або коли зникне українська мова !!!))
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16.09.2020 14:45 Ответить
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 3764
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16.09.2020 14:42 Ответить
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16.09.2020 21:07 Ответить
небезопасно, ващета...
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17.09.2020 14:37 Ответить
Страх та ненависть до української мови.
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16.09.2020 14:45 Ответить
Це для московитів споконвічне, ментальне на генному рівні !!))))
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16.09.2020 14:46 Ответить
- Дай эту фиговину.

- На фига?

- Я ею прифигачу вот эту фигню.

- Так ведь фигня получится!

- А тебе не по фигу?

Как пишут исследователи из Тарту, данный диалог очень напоминает общение высших животных, которые с помощью одинаковых звуков передают друг другу информацию, определенную конкретной ситуацией. https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
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16.09.2020 14:54 Ответить
"Нет слов ,одни междометия" !!!))
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16.09.2020 14:59 Ответить
Партійні постанови під грифами «Цілком таємно» та «Не для преси»
У відповідь на постанову ЦК КПРС від 31 серпня 1978 року «Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках» Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, АН УРСР, Держкомвидав УРСР ухвалили низку заходів з організації виконання цієї постанови.

Заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси»

10 червня 1983 року була ухвалена ще одна постанова ЦК Компартії України і Ради міністрів УРСР «Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. №473 «Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік».
Тексти цих документів оприлюднив професор Василь Лизанчук у праці «Навічно кайдани кували» (Львів, 1995). Слід зазначити, що заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси». Цікаво, що в другому документі один з пунктів (восьмий) не був прописаний, бо мав позначку «таємно». У зв'язку з цим важливо було б віднайти його оригінал в архіві
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16.09.2020 14:47 Ответить
Українські версії фільмів "Республіка Шкід" та "Щит і Меч" я так і не знайшов. Один раз показали у шестидесятих і крапка. Бо російська версія у порівнянні з українською виглядала приблизно, як "Альф" російською мовою. Така була конкуренція мов, до якої нас дуже закликали.
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16.09.2020 15:02 Ответить
А я одного разу бачив фільм "Де 042?" українською ,це десь кінець 60-их початок 70-их !!))
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16.09.2020 15:05 Ответить
Не дай боже дублировать Щит и МЕЧ ...и Республику Шкид....
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16.09.2020 17:29 Ответить
і шо цікаво марамої в ВР не голосують за впровадження своєї материнської мови-ідіш, хоч вона і визнана мовою меншин... а скавчать хуцпато за те що б ляпати язиками... бо свою материнську мову=ідіш вони ТУПО НЕ РОЗУМІЮТЬ бо ДЕБІЛИ
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16.09.2020 14:56 Ответить
Як ці проросійські елементи стараються пролізти в питанні мови, як не в двері, то у вікно. Якщо не у вікно, то у шпаринку, отвір ...тощо. Не дає їм спокою українська мова більше 300-т років.
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16.09.2020 15:02 Ответить
Це для московитів надзавдання їх життя!!!))))
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16.09.2020 15:15 Ответить
А какая разница, какому языку предпочесть украинский?
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16.09.2020 15:10 Ответить
А як же будуть вчитися діти "янелохів", "какаяразница" і його подібним, бо вони окрім кацапської мови нічого не знають. А як бути слугам олігархів, на якій мові їм знамати кіно, чи давати концерти? Вони ж тупі і українську вивчити не зможуть. А як Маші Фокіній - шахтарці?
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16.09.2020 15:25 Ответить
Як же стараються протягнути той русский язик ну хоть кудись, під якимось прикриттям типу "европейські мови", замилюючи очі постійно, так і сунуть в кожну щілину.
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16.09.2020 15:31 Ответить
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 7218
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашею Українській Крим и Донбас. Вони дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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16.09.2020 15:52 Ответить
ОПЗЖ и "Слуги народа

Коалиция за уничтожение Украины
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16.09.2020 16:31 Ответить
Как говорится "Назло батьке сиськи отморожу" выступили против законопроекта, потому что это может предоставить право преподавать на русском языке. С каких пор рашка член Евросоюза, га ?
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16.09.2020 16:37 Ответить
Zay gezund, patz!
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17.09.2020 01:03 Ответить
Ты также возмущаешься почему в хлебном магазине окромя хлеба нет селёдки, водки и огурцов? Нет? Тогда почему в высших учебных заведениях государства Украина должно быть преподавание на иностранных языках? Желаешь получить высшее образование на каком-то иностранном языке - езжай себе в ту страну и наслаждайся.
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17.09.2020 09:43 Ответить
Потрібні перевибори як мінімум в раду
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16.09.2020 17:30 Ответить
Чим більше законів - тим менше свобод!
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16.09.2020 21:45 Ответить
Біднесенькі студентики можуть же користуватися гугл-перекладачем, а от преподам найбільш диковинні українські ієрогліфи доведеться запам'ятовувати...Ай-ай-ай , сумняшечка.. Я думаю можна на кілька років продовжити термін навчання у вишах, тоді засвоювання знаннь ,можливо, вдасться поліпшити.
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17.09.2020 09:47 Ответить
почему в высших учебных заведениях государства Украина должно быть преподавание на иностранных языках ? Потому что лучшие машины делает Германия, лучшую электронику - Япония и Корея, лучшие тяжёлые станки - штаты, фармация - Швейцария. И чтобы изучать их патенты, читать их чертежи, следить за их научными журналами и самим заявлять там свои открытия, профессионально общаться с инженерами и наладчиками технологических линий - нужно на-отскок знать язык передовых стран - и тогда и Украина станет в их ряд... Последние случаи запрещения языка практиковали царская россия ( украинский десятки указов) и Совок (давал на изучение иностранных столько, чтоб никто не мог слушать бибиси и читать западные газеты) ... а кто тут упоянул гугл-перводчик - спасибо за шутку... приблизительность его перевода лишает смысла сам перевод.
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18.09.2020 14:20 Ответить
 
 