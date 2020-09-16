Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту". ВIДЕО

Верховна Рада не підтримала в першому читанні зміни до закону "Про вищу освіту", якими пропонується дозволити викладання в університетах мовами країн Євросоюзу.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" законопроєкт №3717 проголосували 210 народних депутатів.

"Проти" голосували нардепи "Європейської Солідарності", "Голосу", "Батьківщина" і частина нардепів "За майбутнє".

"За" - ОПЗЖ і "Слуги народу".

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що цей законопроєкт – це "економічний патріотизм".

"Автори законопроєкту дають українським університетам, українській вищій освіті, відкусити шматок міжнародного ринку освітніх послуг, який ми безкінечно втрачали протягом останніх років", - сказав Бабак.

Низка фракцій виступила проти законопроєкту, бо може надати право викладати російською.

"Не ведіться на їхню дифамацію. Частина три 48 статті діючого закону про вищу освіту дає право вишу самому визначати, що якщо всі студенти володіють англійською мовою – дати їм право індивідуальних навчань на цій мові. Їм не потрібен закон для англійської, а для мови країни-агресора, яка також є країною, яка володіє мовою країни-члена Ради Європи" - сказав нардеп фракції "За майбутнє" Сергій Рудик.

У результаті 235 голосами нардепи відправили законопроєкт на доопрацювання.

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