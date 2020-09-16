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Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту". ВIДЕО

Верховна Рада не підтримала в першому читанні зміни до закону "Про вищу освіту", якими пропонується дозволити викладання в університетах мовами країн Євросоюзу.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" законопроєкт №3717 проголосували 210 народних депутатів.

"Проти" голосували нардепи "Європейської Солідарності", "Голосу", "Батьківщина" і частина нардепів "За майбутнє".

"За" - ОПЗЖ і "Слуги народу".

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що цей законопроєкт – це "економічний патріотизм".

"Автори законопроєкту дають українським університетам, українській вищій освіті, відкусити шматок міжнародного ринку освітніх послуг, який ми безкінечно втрачали протягом останніх років", - сказав Бабак.

Низка фракцій виступила проти законопроєкту, бо може надати право викладати російською.

"Не ведіться на їхню дифамацію. Частина три 48 статті діючого закону про вищу освіту дає право вишу самому визначати, що якщо всі студенти володіють англійською мовою – дати їм право індивідуальних навчань на цій мові. Їм не потрібен закон для англійської, а для мови країни-агресора, яка також є країною, яка володіє мовою країни-члена Ради Європи" - сказав нардеп фракції "За майбутнє" Сергій Рудик.

У результаті 235 голосами нардепи відправили законопроєкт на доопрацювання.

Читайте також: Якщо віддавати Росії наше російськомовне надбання, то швидше втратимо, ніж здобудемо, - Ткаченко

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Топ коментарі
+59
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".

Як очікувано.
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16.09.2020 14:09
+59
Рада провалила языковые изменения в Закон "О высшем образовании" - Цензор.НЕТ 3263
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16.09.2020 14:20
+38
Прочитайте до конца, в частности --- о русском языке...
Будьте уверены, с принятием этого закона, в вузах не будут преподавать, скажем, на португальском.. А на российском?? Угадайте с трех раз..
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16.09.2020 14:18
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Правила форума Рада форумчан
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".

Як очікувано.
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16.09.2020 14:09 Відповісти
преподавание в университетах языками стран Евросоюза - что в этом плохого?
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16.09.2020 14:12 Відповісти
будь ласка, і нині є така можливість, ніхто не забороняє.
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16.09.2020 14:14 Відповісти
потому что это может предоставить право преподавать на русском языке.Источник: https://censor.net/ru/v3219639
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16.09.2020 14:17 Відповісти
Прочитайте до конца, в частности --- о русском языке...
Будьте уверены, с принятием этого закона, в вузах не будут преподавать, скажем, на португальском.. А на российском?? Угадайте с трех раз..
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16.09.2020 14:18 Відповісти
В законопроекте вроде четко сказано - языками стран Евросоюза, а с каких пор русский язык относится к языкам Евросоюзу?
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16.09.2020 14:26 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/09/16/***************************************************************************************************************** на, почитай суть розбізностей з пояснень Княжицького
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16.09.2020 14:33 Відповісти
Українці начувайтесь,демарш московських реваншистів триває !!))
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16.09.2020 14:35 Відповісти
да, в статье написано и Евросоюза, и Совета Европы..потому мы на разное смотрели.
но, зная наших законодателей, не сомневался, что обязательно какую-нибудь свинью подложат... в пользу России..
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16.09.2020 14:33 Відповісти
Лапоть, ты всерьез считаешь, что можешь здесь кого то на**ать?
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16.09.2020 14:45 Відповісти
Не будть ідіотом - це маніпуляція словами, в народі це звучить так - "вішати лапшу на вуші"!
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16.09.2020 14:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/332074

преподавание в университетах языками стран Евросоюза - что в этом плохого?

Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 3073
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16.09.2020 14:41 Відповісти
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 4545
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16.09.2020 15:49 Відповісти
хех, саме цікаве, що Разумков, Радіна і Бабак з цього списку голосували саме за протилежне! - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7560
Перевірте!
От брехуни... (чуть нижче - наш з https://censor.net/ru/user/433774 діалог про командну дисципліну...)
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16.09.2020 16:28 Відповісти
Подяка за посилання щодо голосування. Шкода що цензор.нет у своїх новинах з Верховної Ради не подає таких посилань, де видко хто і як проголосував з депутатів (або був у прогулі, або йому байдуже).
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17.09.2020 09:51 Відповісти
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 3376
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17.09.2020 16:42 Відповісти
та ні, зверни увагу, що там - далеко не всі уроди... (не маю на увазі зажопів)
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16.09.2020 14:13 Відповісти
Якщо судити по їх словам (Чернєв, Потураєв), то, можливо, і так. А якщо по реальним діям, то хз.
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16.09.2020 14:34 Відповісти
ну, справді, в них досі ще сильна командна дисципліна... Її якось потрібно розбити...
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16.09.2020 14:39 Відповісти
вот вам и слуги народа. вопрос только чьего народа.
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16.09.2020 14:10 Відповісти
"За" - ОПЗЖ и "Слуги народа".-как мило)
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16.09.2020 14:16 Відповісти
Сладкая, пля, парочка...
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16.09.2020 14:20 Відповісти
що цікаво, уроди дали 70% голосів (173 проголосувало з 249-ти) з усіх можливих; а зажопи - 50%... (дивно, але група мертвечука проігнорила це голосування; лише 22 колишніх риги дали "за")...
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16.09.2020 14:29 Відповісти
Виходить, що уроди святіше Папи Римського? Або --- застав дурня молитися, він і лоба розіб'є (хто хитріший, той перед виборами не голосував за цей закон)
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16.09.2020 14:51 Відповісти
в уроді - жодної стратегії дій нема...
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16.09.2020 16:29 Відповісти
Рада провалила языковые изменения в Закон "О высшем образовании" - Цензор.НЕТ 3263
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16.09.2020 14:20 Відповісти
и портянки свои захвати..
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16.09.2020 14:53 Відповісти
Ще приймуть. А як не приймуть, то так зване "насєлєніє" на референдумі скасує всі проукраїнські закони і ще зробить святом "23 фєвраля".
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16.09.2020 14:30 Відповісти
Асиміляція українців московитами триває !!))
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16.09.2020 14:32 Відповісти
Мета Росіі, асимілювати українців до стану *русскоязичной* бидломаси !!!))
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16.09.2020 14:37 Відповісти
Чергове узкочєлюстне загостренння перед виборами?
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16.09.2020 14:42 Відповісти
Це питання зникне коли зникне "русскоязичное" населення України ,або коли зникне українська мова !!!))
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16.09.2020 14:45 Відповісти
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 3764
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16.09.2020 14:42 Відповісти
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16.09.2020 21:07 Відповісти
небезопасно, ващета...
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17.09.2020 14:37 Відповісти
Страх та ненависть до української мови.
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16.09.2020 14:45 Відповісти
Це для московитів споконвічне, ментальне на генному рівні !!))))
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16.09.2020 14:46 Відповісти
- Дай эту фиговину.

- На фига?

- Я ею прифигачу вот эту фигню.

- Так ведь фигня получится!

- А тебе не по фигу?

Как пишут исследователи из Тарту, данный диалог очень напоминает общение высших животных, которые с помощью одинаковых звуков передают друг другу информацию, определенную конкретной ситуацией. https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
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16.09.2020 14:54 Відповісти
"Нет слов ,одни междометия" !!!))
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16.09.2020 14:59 Відповісти
Партійні постанови під грифами «Цілком таємно» та «Не для преси»
У відповідь на постанову ЦК КПРС від 31 серпня 1978 року «Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках» Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, АН УРСР, Держкомвидав УРСР ухвалили низку заходів з організації виконання цієї постанови.

Заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси»

10 червня 1983 року була ухвалена ще одна постанова ЦК Компартії України і Ради міністрів УРСР «Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. №473 «Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік».
Тексти цих документів оприлюднив професор Василь Лизанчук у праці «Навічно кайдани кували» (Львів, 1995). Слід зазначити, що заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси». Цікаво, що в другому документі один з пунктів (восьмий) не був прописаний, бо мав позначку «таємно». У зв'язку з цим важливо було б віднайти його оригінал в архіві
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16.09.2020 14:47 Відповісти
Українські версії фільмів "Республіка Шкід" та "Щит і Меч" я так і не знайшов. Один раз показали у шестидесятих і крапка. Бо російська версія у порівнянні з українською виглядала приблизно, як "Альф" російською мовою. Така була конкуренція мов, до якої нас дуже закликали.
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16.09.2020 15:02 Відповісти
А я одного разу бачив фільм "Де 042?" українською ,це десь кінець 60-их початок 70-их !!))
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16.09.2020 15:05 Відповісти
Не дай боже дублировать Щит и МЕЧ ...и Республику Шкид....
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16.09.2020 17:29 Відповісти
і шо цікаво марамої в ВР не голосують за впровадження своєї материнської мови-ідіш, хоч вона і визнана мовою меншин... а скавчать хуцпато за те що б ляпати язиками... бо свою материнську мову=ідіш вони ТУПО НЕ РОЗУМІЮТЬ бо ДЕБІЛИ
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16.09.2020 14:56 Відповісти
Як ці проросійські елементи стараються пролізти в питанні мови, як не в двері, то у вікно. Якщо не у вікно, то у шпаринку, отвір ...тощо. Не дає їм спокою українська мова більше 300-т років.
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Це для московитів надзавдання їх життя!!!))))
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16.09.2020 15:15 Відповісти
А какая разница, какому языку предпочесть украинский?
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16.09.2020 15:10 Відповісти
А як же будуть вчитися діти "янелохів", "какаяразница" і його подібним, бо вони окрім кацапської мови нічого не знають. А як бути слугам олігархів, на якій мові їм знамати кіно, чи давати концерти? Вони ж тупі і українську вивчити не зможуть. А як Маші Фокіній - шахтарці?
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16.09.2020 15:25 Відповісти
Як же стараються протягнути той русский язик ну хоть кудись, під якимось прикриттям типу "европейські мови", замилюючи очі постійно, так і сунуть в кожну щілину.
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16.09.2020 15:31 Відповісти
Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту" - Цензор.НЕТ 7218
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашею Українській Крим и Донбас. Вони дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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16.09.2020 15:52 Відповісти
ОПЗЖ и "Слуги народа

Коалиция за уничтожение Украины
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16.09.2020 16:31 Відповісти
Как говорится "Назло батьке сиськи отморожу" выступили против законопроекта, потому что это может предоставить право преподавать на русском языке. С каких пор рашка член Евросоюза, га ?
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16.09.2020 16:37 Відповісти
Zay gezund, patz!
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17.09.2020 01:03 Відповісти
Ты также возмущаешься почему в хлебном магазине окромя хлеба нет селёдки, водки и огурцов? Нет? Тогда почему в высших учебных заведениях государства Украина должно быть преподавание на иностранных языках? Желаешь получить высшее образование на каком-то иностранном языке - езжай себе в ту страну и наслаждайся.
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17.09.2020 09:43 Відповісти
Потрібні перевибори як мінімум в раду
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16.09.2020 17:30 Відповісти
Чим більше законів - тим менше свобод!
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16.09.2020 21:45 Відповісти
Біднесенькі студентики можуть же користуватися гугл-перекладачем, а от преподам найбільш диковинні українські ієрогліфи доведеться запам'ятовувати...Ай-ай-ай , сумняшечка.. Я думаю можна на кілька років продовжити термін навчання у вишах, тоді засвоювання знаннь ,можливо, вдасться поліпшити.
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17.09.2020 09:47 Відповісти
почему в высших учебных заведениях государства Украина должно быть преподавание на иностранных языках ? Потому что лучшие машины делает Германия, лучшую электронику - Япония и Корея, лучшие тяжёлые станки - штаты, фармация - Швейцария. И чтобы изучать их патенты, читать их чертежи, следить за их научными журналами и самим заявлять там свои открытия, профессионально общаться с инженерами и наладчиками технологических линий - нужно на-отскок знать язык передовых стран - и тогда и Украина станет в их ряд... Последние случаи запрещения языка практиковали царская россия ( украинский десятки указов) и Совок (давал на изучение иностранных столько, чтоб никто не мог слушать бибиси и читать западные газеты) ... а кто тут упоянул гугл-перводчик - спасибо за шутку... приблизительность его перевода лишает смысла сам перевод.
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18.09.2020 14:20 Відповісти
 
 