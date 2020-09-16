Рада не підтримала мовні зміни до Закону "Про вищу освіту". ВIДЕО
Верховна Рада не підтримала в першому читанні зміни до закону "Про вищу освіту", якими пропонується дозволити викладання в університетах мовами країн Євросоюзу.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" законопроєкт №3717 проголосували 210 народних депутатів.
"Проти" голосували нардепи "Європейської Солідарності", "Голосу", "Батьківщина" і частина нардепів "За майбутнє".
"За" - ОПЗЖ і "Слуги народу".
Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що цей законопроєкт – це "економічний патріотизм".
"Автори законопроєкту дають українським університетам, українській вищій освіті, відкусити шматок міжнародного ринку освітніх послуг, який ми безкінечно втрачали протягом останніх років", - сказав Бабак.
Низка фракцій виступила проти законопроєкту, бо може надати право викладати російською.
"Не ведіться на їхню дифамацію. Частина три 48 статті діючого закону про вищу освіту дає право вишу самому визначати, що якщо всі студенти володіють англійською мовою – дати їм право індивідуальних навчань на цій мові. Їм не потрібен закон для англійської, а для мови країни-агресора, яка також є країною, яка володіє мовою країни-члена Ради Європи" - сказав нардеп фракції "За майбутнє" Сергій Рудик.
У результаті 235 голосами нардепи відправили законопроєкт на доопрацювання.
Будь ласка, зачекайте...
Як очікувано.
Будьте уверены, с принятием этого закона, в вузах не будут преподавать, скажем, на португальском.. А на российском?? Угадайте с трех раз..
но, зная наших законодателей, не сомневался, что обязательно какую-нибудь свинью подложат... в пользу России..
преподавание в университетах языками стран Евросоюза - что в этом плохого?
Перевірте!
От брехуни... (чуть нижче - наш з https://censor.net/ru/user/433774 діалог про командну дисципліну...)
- На фига?
- Я ею прифигачу вот эту фигню.
- Так ведь фигня получится!
- А тебе не по фигу?
Как пишут исследователи из Тарту, данный диалог очень напоминает общение высших животных, которые с помощью одинаковых звуков передают друг другу информацию, определенную конкретной ситуацией. https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
У відповідь на постанову ЦК КПРС від 31 серпня 1978 року «Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках» Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, АН УРСР, Держкомвидав УРСР ухвалили низку заходів з організації виконання цієї постанови.
Заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси»
10 червня 1983 року була ухвалена ще одна постанова ЦК Компартії України і Ради міністрів УРСР «Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. №473 «Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік».
Тексти цих документів оприлюднив професор Василь Лизанчук у праці «Навічно кайдани кували» (Львів, 1995). Слід зазначити, що заходи від 31 серпня 1978 року мали гриф «Цілком таємно», а постанова від 10 червня 1983 року - гриф «Не для преси». Цікаво, що в другому документі один з пунктів (восьмий) не був прописаний, бо мав позначку «таємно». У зв'язку з цим важливо було б віднайти його оригінал в архіві
Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашею Українській Крим и Донбас. Вони дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
Коалиция за уничтожение Украины