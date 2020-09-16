Кабмин добавил село Заиченко в перечень оккупированных населенных пунктов
Кабинет Министров Украины внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, включено село Заиченко Волновахского района Донецкой области.
Этим же решением н.п. Заиченко Волновахского района Донецкой области исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.
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эта ослиная голова сколько км уже отдала кацапам?!
и да,на днях общалась с отцом ребёнка,в Донецке полная ж...,но НИКАКОГО будущего с "укропией"(соблюдаю стилистику) они не видят,так,рассасываются кто куда из дыры
над режимом тишины от оманского осла смеются в открытую
Оце так щедрость..
Вони всю Україну роздадуть.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Жадан і Собаки - Вова
Саме так. Від українців.
село отдаем кацапам
Ермаку -новый Мерс
Зеленскому-какая разница
Отступаем..... Сдаем Украинскую землю.
село Заїченко під окупацією із вересня 2014 року.
Яким чином воно могло потрапити в список підконтрольних - не зрозуміло.