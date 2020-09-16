Кабмин добавил село Заиченко в перечень оккупированных населенных пунктов

Кабинет Министров Украины внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, включено село Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Этим же решением н.п. Заиченко Волновахского района Донецкой области исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Также на Цензор.НЕТ: Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ