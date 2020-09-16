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Кабмин (13507) оккупация (9987) Донецкая область (8756)

Кабмин добавил село Заиченко в перечень оккупированных населенных пунктов

Кабмин добавил село Заиченко в перечень оккупированных населенных пунктов

Кабинет Министров Украины внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, включено село Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Этим же решением н.п. Заиченко Волновахского района Донецкой области исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Также на Цензор.НЕТ: Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ

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Топ комментарии
+28
я не понял. эти зеленые уроды очередной населенный пункт сдали обдроченцам?
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16.09.2020 14:17
+19
Порох освобождал украинские земли, а эта плесень только сдает!
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16.09.2020 14:33
+17
Результат разведения?
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16.09.2020 14:17
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я не понял. эти зеленые уроды очередной населенный пункт сдали обдроченцам?
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16.09.2020 14:17 Ответить
да, именно так
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16.09.2020 14:18 Ответить
Відведення здійснюють лише зелені стратеги Орки ж, як бачимо здійснюють введення.
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16.09.2020 14:29 Ответить
Відвели ВСУ.
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16.09.2020 14:41 Ответить
Результат разведения?
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16.09.2020 14:17 Ответить
еще пару раз разведут, так и Харьков оккупированным признают
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16.09.2020 14:25 Ответить
Таки да. До Чопа еще далеко, на их век хватит.
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16.09.2020 16:16 Ответить
если доживут
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16.09.2020 16:20 Ответить
соблюдение режима тишины
эта ослиная голова сколько км уже отдала кацапам?!

и да,на днях общалась с отцом ребёнка,в Донецке полная ж...,но НИКАКОГО будущего с "укропией"(соблюдаю стилистику) они не видят,так,рассасываются кто куда из дыры
над режимом тишины от оманского осла смеются в открытую
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16.09.2020 14:26 Ответить
Тихо "отодвигаем" границы? (((
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16.09.2020 14:28 Ответить
Віддали село сєпарам ?
Оце так щедрость..
Вони всю Україну роздадуть.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Жадан і Собаки - Вова
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16.09.2020 14:32 Ответить
Кемска волость? Забирайте! )))))))))))))))
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16.09.2020 16:21 Ответить
коли це повертати назад? і хто це буде робити? бубочка? смішно стало.... і сумно.
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16.09.2020 14:32 Ответить
Порох освобождал украинские земли, а эта плесень только сдает!
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16.09.2020 14:33 Ответить
Ну, я по кацапським сайтам полазив- вату потролити, так кацапи кажуть що Зеленський навпаки- звільняє території.

Саме так. Від українців.
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16.09.2020 14:43 Ответить
в кацапів ейфорія від бубочки? від його тупості і дієздатності.
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16.09.2020 14:46 Ответить
Так. Деякі пророчать його в генсеки відновленого ссср.
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16.09.2020 14:50 Ответить
на посаду голокловуна?чи головсвата? він справиться з любим дибілізмом... це його перманентний стан.
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16.09.2020 14:54 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.=====вже регочуть?
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16.09.2020 15:35 Ответить
Село Заїченко було окуповане навесні 2014, звільнене разом із Маріуполем у червні 2014, знову окуповане наприкінці серпня 2014 року і до цього часу.
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18.09.2020 16:05 Ответить
Прямо как Иван Васильевич который меняет профессию,земли раздает...Гад..
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16.09.2020 14:46 Ответить
Согласно договоренности Ермака с мацкалями
село отдаем кацапам
Ермаку -новый Мерс
Зеленскому-какая разница
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16.09.2020 14:52 Ответить
"Мир" от ЗЕклоунов.

Отступаем..... Сдаем Украинскую землю.
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16.09.2020 15:02 Ответить
Мариуполь отдадут к новому году?
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16.09.2020 15:09 Ответить
Це перше з початку розведення, а там їх ще багато і вони відійшли. Чекайте, коли буде розпорядження кабміну, ну сдача.
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16.09.2020 15:17 Ответить
*****, ипаные ЗЕублюдки!
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16.09.2020 18:28 Ответить
Правильным путем идете,товарищи!!!
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16.09.2020 18:37 Ответить
На карті лінії фронту https://liveuamap.com/
село Заїченко під окупацією із вересня 2014 року.
Яким чином воно могло потрапити в список підконтрольних - не зрозуміло.
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18.09.2020 16:00 Ответить
 
 