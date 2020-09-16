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Кабмін додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів

Кабмін додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів

Кабінет Міністрів України вніс село Заїченко Волноваського району Донецької області до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, внесено село Заїченко Волноваського району Донецької області.

Цим же рішенням н.п. Заїченко Волноваського району Донецької області вилучено з переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

Також читайте: Польща не визнає результатів нелегальних російських "виборів" в окупованому Криму

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Топ коментарі
+28
я не понял. эти зеленые уроды очередной населенный пункт сдали обдроченцам?
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16.09.2020 14:17
+19
Порох освобождал украинские земли, а эта плесень только сдает!
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16.09.2020 14:33
+17
Результат разведения?
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16.09.2020 14:17
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я не понял. эти зеленые уроды очередной населенный пункт сдали обдроченцам?
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16.09.2020 14:17 Відповісти
да, именно так
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16.09.2020 14:18 Відповісти
Відведення здійснюють лише зелені стратеги Орки ж, як бачимо здійснюють введення.
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16.09.2020 14:29 Відповісти
Відвели ВСУ.
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16.09.2020 14:41 Відповісти
Результат разведения?
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16.09.2020 14:17 Відповісти
еще пару раз разведут, так и Харьков оккупированным признают
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16.09.2020 14:25 Відповісти
Таки да. До Чопа еще далеко, на их век хватит.
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16.09.2020 16:16 Відповісти
если доживут
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16.09.2020 16:20 Відповісти
соблюдение режима тишины
эта ослиная голова сколько км уже отдала кацапам?!

и да,на днях общалась с отцом ребёнка,в Донецке полная ж...,но НИКАКОГО будущего с "укропией"(соблюдаю стилистику) они не видят,так,рассасываются кто куда из дыры
над режимом тишины от оманского осла смеются в открытую
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16.09.2020 14:26 Відповісти
Тихо "отодвигаем" границы? (((
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16.09.2020 14:28 Відповісти
Віддали село сєпарам ?
Оце так щедрость..
Вони всю Україну роздадуть.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Жадан і Собаки - Вова
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16.09.2020 14:32 Відповісти
Кемска волость? Забирайте! )))))))))))))))
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16.09.2020 16:21 Відповісти
коли це повертати назад? і хто це буде робити? бубочка? смішно стало.... і сумно.
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16.09.2020 14:32 Відповісти
Порох освобождал украинские земли, а эта плесень только сдает!
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16.09.2020 14:33 Відповісти
Ну, я по кацапським сайтам полазив- вату потролити, так кацапи кажуть що Зеленський навпаки- звільняє території.

Саме так. Від українців.
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16.09.2020 14:43 Відповісти
в кацапів ейфорія від бубочки? від його тупості і дієздатності.
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16.09.2020 14:46 Відповісти
Так. Деякі пророчать його в генсеки відновленого ссср.
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16.09.2020 14:50 Відповісти
на посаду голокловуна?чи головсвата? він справиться з любим дибілізмом... це його перманентний стан.
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16.09.2020 14:54 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.=====вже регочуть?
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16.09.2020 15:35 Відповісти
Село Заїченко було окуповане навесні 2014, звільнене разом із Маріуполем у червні 2014, знову окуповане наприкінці серпня 2014 року і до цього часу.
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18.09.2020 16:05 Відповісти
Прямо как Иван Васильевич который меняет профессию,земли раздает...Гад..
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16.09.2020 14:46 Відповісти
Согласно договоренности Ермака с мацкалями
село отдаем кацапам
Ермаку -новый Мерс
Зеленскому-какая разница
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16.09.2020 14:52 Відповісти
"Мир" от ЗЕклоунов.

Отступаем..... Сдаем Украинскую землю.
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Мариуполь отдадут к новому году?
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16.09.2020 15:09 Відповісти
Це перше з початку розведення, а там їх ще багато і вони відійшли. Чекайте, коли буде розпорядження кабміну, ну сдача.
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16.09.2020 15:17 Відповісти
*****, ипаные ЗЕублюдки!
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16.09.2020 18:28 Відповісти
Правильным путем идете,товарищи!!!
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16.09.2020 18:37 Відповісти
На карті лінії фронту https://liveuamap.com/
село Заїченко під окупацією із вересня 2014 року.
Яким чином воно могло потрапити в список підконтрольних - не зрозуміло.
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18.09.2020 16:00 Відповісти
 
 