Кабмін додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів

Кабінет Міністрів України вніс село Заїченко Волноваського району Донецької області до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, внесено село Заїченко Волноваського району Донецької області.

Цим же рішенням н.п. Заїченко Волноваського району Донецької області вилучено з переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

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