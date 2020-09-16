Кабмін додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів
Кабінет Міністрів України вніс село Заїченко Волноваського району Донецької області до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
До переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, внесено село Заїченко Волноваського району Донецької області.
Цим же рішенням н.п. Заїченко Волноваського району Донецької області вилучено з переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.
Топ коментарі
+28 Стрелок
показати весь коментар16.09.2020 14:17
+19 Mathey Klausnik
показати весь коментар16.09.2020 14:33
+17 IgorYakovlevich
показати весь коментар16.09.2020 14:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
эта ослиная голова сколько км уже отдала кацапам?!
и да,на днях общалась с отцом ребёнка,в Донецке полная ж...,но НИКАКОГО будущего с "укропией"(соблюдаю стилистику) они не видят,так,рассасываются кто куда из дыры
над режимом тишины от оманского осла смеются в открытую
Оце так щедрость..
Вони всю Україну роздадуть.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Жадан і Собаки - Вова
Саме так. Від українців.
село отдаем кацапам
Ермаку -новый Мерс
Зеленскому-какая разница
Отступаем..... Сдаем Украинскую землю.
село Заїченко під окупацією із вересня 2014 року.
Яким чином воно могло потрапити в список підконтрольних - не зрозуміло.