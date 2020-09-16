Польща не визнає результатів нелегальних російських "виборів" в окупованому Криму

Польща не визнає нелегальні "вибори", організовані Росією в окупованому Криму.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МЗС Польщі не визнає результатів нелегальних "виборів" до так званих місцевих органів влади, організованих Російською Федерацією на території автономної республіки Крим в Україні 13 вересня 2020 року", - йдеться в заяві.

Як наголошується, вибори губернатора Севастополя і голосування за кандидатів до так званої ради "Кримської республіки", а також за кандидатів законодавчих зборів міста Сімферополь є "безправними".

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що така позиція Варшави зумовлена зобов’язаннями Польщі як члена ООН, яка назвала очевидним порушенням міжнародного права безправну анексію Криму у березні 2014 року.

"Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України",- йдеться в заяві.

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Як наголошується, російська окупаційна адміністрація регулярно порушує права людини у Криму. Зазначається, що велику кількість таких прикладів представлено в рапорті генсека ООН "Ситуація у сфері прав людини в автономній республіці Крим і Севастополі в Україні" від 19 червня 2020 року.

Підкреслюється, що на окупованих територіях обмежується свобода зібрань і віросповідання, регулярно здійснюються нелегальні затримання, а затримані піддаються тортурам. "Це особливо стосується кримських татар", - констатує МЗС РП.

"Ми закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві проти дій, які здійснює Російська Федерація на анексованому півострові", - йдеться в заяві.