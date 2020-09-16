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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Польща не визнає результатів нелегальних російських "виборів" в окупованому Криму

Польща не визнає результатів нелегальних російських

Польща не визнає нелегальні "вибори", організовані Росією в окупованому Криму.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МЗС Польщі не визнає результатів нелегальних "виборів" до так званих місцевих органів влади, організованих Російською Федерацією на території автономної республіки Крим в Україні 13 вересня 2020 року", - йдеться в заяві.

Як наголошується, вибори губернатора Севастополя і голосування за кандидатів до так званої ради "Кримської республіки", а також за кандидатів законодавчих зборів міста Сімферополь є "безправними".

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що така позиція Варшави зумовлена зобов’язаннями Польщі як члена ООН, яка назвала очевидним порушенням міжнародного права безправну анексію Криму у березні 2014 року.

"Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України",- йдеться в заяві.

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Як наголошується, російська окупаційна адміністрація регулярно порушує права людини у Криму. Зазначається, що велику кількість таких прикладів представлено в рапорті генсека ООН "Ситуація у сфері прав людини в автономній республіці Крим і Севастополі в Україні" від 19 червня 2020 року.

Підкреслюється, що на окупованих територіях обмежується свобода зібрань і віросповідання, регулярно здійснюються нелегальні затримання, а затримані піддаються тортурам. "Це особливо стосується кримських татар", - констатує МЗС РП.

"Ми закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві проти дій, які здійснює Російська Федерація на анексованому півострові", - йдеться в заяві.

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Топ коментарі
+8
А знаєте чого крисчаки перестали так сильно срать на Україну? Бо води не має чим змити своє гімно.
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16.09.2020 00:04
+5
Полякам щира подяка !!
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16.09.2020 00:23
+3
Ось де справжні браття...
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16.09.2020 01:24
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А Васька слушает да ест.
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15.09.2020 23:55 Відповісти
..пока не подавится.
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16.09.2020 02:02 Відповісти
А знаєте чого крисчаки перестали так сильно срать на Україну? Бо води не має чим змити своє гімно.
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16.09.2020 00:04 Відповісти
В 14 році я шастав по різним форумам. Заходив і на їхній. Запам"ятався один коментар: похоже что мьі успели таки вскочить на отходящий Титаник. Як у воду дивися.
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16.09.2020 00:10 Відповісти
В Брюсселе стоит памятник - «Писающий мальчик»… В Симферополе пора ставить памятник - «Срущий кирпичами медведь»…
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16.09.2020 05:05 Відповісти
Полякам щира подяка !!
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16.09.2020 00:23 Відповісти
Ось де справжні браття...
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16.09.2020 01:24 Відповісти
А Украина ?
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16.09.2020 01:53 Відповісти
Поляки як ніхто нас розуміють та підтримують, за це їм щира подяка.
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16.09.2020 01:59 Відповісти
Крым это по сути Концлагерь,где не работает даже Сбербанк РАБссии,Герман Грэф не такой дурак чтобы попасть под санкции...,не говоря об других инвесторах и тд...
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16.09.2020 05:11 Відповісти
Також там не працює пошта расєї та ржд (федеральні підприємства). Отже навіть расєя не визнає анексію Криму.
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16.09.2020 06:13 Відповісти
А вибори президента та парламенту? Враховуючи те, що анексія незаконна, то і парламент расєї і її президент обіймають свої посади незаконно.
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16.09.2020 06:12 Відповісти
І - що?......................
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16.09.2020 07:38 Відповісти
 
 