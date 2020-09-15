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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Польша не признает результаты нелегальных российских "выборов" в оккупированном Крыму

Польша не признает результаты нелегальных российских

Польша не признает нелегальные "выборы", организованные Россией в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МИД Польши не признает результаты нелегальных "выборов" в так называемые местные органы власти, организованные Российской Федерацией на территории автономной республики Крым в Украине 13 сентября 2020 г.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что выборы губернатора Севастополя и голосование за кандидатов в так называемый совет "Крымской республики", а также за кандидатов законодательного собрания города Симферополь являются "бесправными".

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такая позиция Варшавы обусловлена ​​обязательствами Польши как члена ООН, назвавшей очевидным нарушением международного права бесправную аннексию Крыма в марте 2014 года.

"Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с проведением Россией местных выборов в оккупированном Крыму

Подчеркивается, что российская оккупационная администрация регулярно нарушает права человека в Крыму. Большое количество таких примеров представлены в рапорте генсека ООН "Ситуация в области прав человека в автономной республике Крым и Севастополе в Украине" от 19 июня 2020 года.

Подчеркивается, что на оккупированных территориях ограничивается свобода собраний и вероисповедания, регулярно осуществляются нелегальные задержания, а задержанные подвергаются пыткам. "Это особенно касается крымских татар", - констатирует польский МИД.

"Мы призываем к международной солидарности в сопротивлении против действий, которые осуществляет Российская Федерация на аннексированном полуострове", - говорится в заявлении.

Читайте также: США не признают "выборы" оккупантов в Крыму: Россия опять нарушила суверенитет Украины, санкции будут продолжаться

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Топ комментарии
+8
А знаєте чого крисчаки перестали так сильно срать на Україну? Бо води не має чим змити своє гімно.
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16.09.2020 00:04
+5
Полякам щира подяка !!
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16.09.2020 00:23
+3
Ось де справжні браття...
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16.09.2020 01:24
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А Васька слушает да ест.
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15.09.2020 23:55 Ответить
..пока не подавится.
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16.09.2020 02:02 Ответить
А знаєте чого крисчаки перестали так сильно срать на Україну? Бо води не має чим змити своє гімно.
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16.09.2020 00:04 Ответить
В 14 році я шастав по різним форумам. Заходив і на їхній. Запам"ятався один коментар: похоже что мьі успели таки вскочить на отходящий Титаник. Як у воду дивися.
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16.09.2020 00:10 Ответить
В Брюсселе стоит памятник - «Писающий мальчик»… В Симферополе пора ставить памятник - «Срущий кирпичами медведь»…
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16.09.2020 05:05 Ответить
Полякам щира подяка !!
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16.09.2020 00:23 Ответить
Ось де справжні браття...
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16.09.2020 01:24 Ответить
А Украина ?
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16.09.2020 01:53 Ответить
Поляки як ніхто нас розуміють та підтримують, за це їм щира подяка.
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16.09.2020 01:59 Ответить
Крым это по сути Концлагерь,где не работает даже Сбербанк РАБссии,Герман Грэф не такой дурак чтобы попасть под санкции...,не говоря об других инвесторах и тд...
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16.09.2020 05:11 Ответить
Також там не працює пошта расєї та ржд (федеральні підприємства). Отже навіть расєя не визнає анексію Криму.
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16.09.2020 06:13 Ответить
А вибори президента та парламенту? Враховуючи те, що анексія незаконна, то і парламент расєї і її президент обіймають свої посади незаконно.
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16.09.2020 06:12 Ответить
І - що?......................
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16.09.2020 07:38 Ответить
 
 