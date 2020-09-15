Польша не признает результаты нелегальных российских "выборов" в оккупированном Крыму

Польша не признает нелегальные "выборы", организованные Россией в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МИД Польши не признает результаты нелегальных "выборов" в так называемые местные органы власти, организованные Российской Федерацией на территории автономной республики Крым в Украине 13 сентября 2020 г.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что выборы губернатора Севастополя и голосование за кандидатов в так называемый совет "Крымской республики", а также за кандидатов законодательного собрания города Симферополь являются "бесправными".

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такая позиция Варшавы обусловлена ​​обязательствами Польши как члена ООН, назвавшей очевидным нарушением международного права бесправную аннексию Крыма в марте 2014 года.

"Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

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Подчеркивается, что российская оккупационная администрация регулярно нарушает права человека в Крыму. Большое количество таких примеров представлены в рапорте генсека ООН "Ситуация в области прав человека в автономной республике Крым и Севастополе в Украине" от 19 июня 2020 года.

Подчеркивается, что на оккупированных территориях ограничивается свобода собраний и вероисповедания, регулярно осуществляются нелегальные задержания, а задержанные подвергаются пыткам. "Это особенно касается крымских татар", - констатирует польский МИД.

"Мы призываем к международной солидарности в сопротивлении против действий, которые осуществляет Российская Федерация на аннексированном полуострове", - говорится в заявлении.

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