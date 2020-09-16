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Кабмин (13507) организованная преступность (65)

Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

Кабинет Министров Украины на пять лет одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, которая будет реализовываться в три этапа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Целью стратегии является формирование государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью путем введения международных стандартов, а также построение эффективной системы борьбы с оргпреступностью.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться в три этапа:

- оценка угроз тяжких преступлений и оргпреступности (SOCTA Украина). По результатам этого будут сформированы аналитический выводы, которые сформулируют приоритеты;
- определение ограниченного количества стратегических целей и разработка плановых мероприятий;
- выполнение комплексных плановых мероприятий.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться на протяжении 5 лет за счет средств государственного бюджета и других не запрещенных законодательством источников.

Стратегию планируется реализовывать на основании оптимальных решений, которые должны учитывать практику стран-членов Европейского Союза.

Ожидается, что реализация стратегии позволит снизить уровень оргпреступности в Украине, повысит доверие населения к власти, создаст необходимые условия для поступления иностранных инвестиций в экономику страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин добавил село Заиченко в перечень оккупированных населенных пунктов

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Топ комментарии
+4
А тотальная коррупция при власти - это оргпреступность или детские шалости?
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16.09.2020 14:25
+3
Ну вот опять !!!! Пчелы против меда !!!!
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16.09.2020 14:38
+2
Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет - Цензор.НЕТ 7531
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16.09.2020 14:24
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Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет - Цензор.НЕТ 7531
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16.09.2020 14:24 Ответить
А тотальная коррупция при власти - это оргпреступность или детские шалости?
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16.09.2020 14:25 Ответить
Собираются возглавить, что ли?
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16.09.2020 14:33 Ответить
Ну вот опять !!!! Пчелы против меда !!!!
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16.09.2020 14:38 Ответить
Ну вот опять !!!! Пчелы против меда !!!!
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16.09.2020 14:38 Ответить
презентацию сделали...и хватит ! всем выписать премии и медаль на пуп!
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16.09.2020 14:42 Ответить
єй, народ, так назіваемій, вам порция - пірпырды дураля!!! радуйтесь и говорите "Ку!"
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16.09.2020 14:56 Ответить
Теперь воров в законе не просто будут выдворять, а с "уважением")
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16.09.2020 14:58 Ответить
Кароче, с коррупцией бороться некому, они все (т.н. силовые органы) будут заниматься : ЦИТАТА: "определением ограниченного количества стратегических целей и разработкой плановых мероприятий" . А внеплановые мероприятия --- да ну их...
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16.09.2020 15:02 Ответить
Перестать стрелять и развести силы?
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16.09.2020 15:48 Ответить
Причем вся стратегия отражена всего в одном слове-"ВОЗГЛАВИТЬ,,
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16.09.2020 15:49 Ответить
Мертвечук и компания пакуют чемоданы?
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16.09.2020 17:05 Ответить
 
 