Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет

Кабинет Министров Украины на пять лет одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, которая будет реализовываться в три этапа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Целью стратегии является формирование государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью путем введения международных стандартов, а также построение эффективной системы борьбы с оргпреступностью.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться в три этапа:



- оценка угроз тяжких преступлений и оргпреступности (SOCTA Украина). По результатам этого будут сформированы аналитический выводы, которые сформулируют приоритеты;

- определение ограниченного количества стратегических целей и разработка плановых мероприятий;

- выполнение комплексных плановых мероприятий.

Отмечается, что стратегия будет реализовываться на протяжении 5 лет за счет средств государственного бюджета и других не запрещенных законодательством источников.

Стратегию планируется реализовывать на основании оптимальных решений, которые должны учитывать практику стран-членов Европейского Союза.

Ожидается, что реализация стратегии позволит снизить уровень оргпреступности в Украине, повысит доверие населения к власти, создаст необходимые условия для поступления иностранных инвестиций в экономику страны.

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