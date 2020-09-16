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Кабмін (13943) організована злочинність (56)

Кабмін схвалив Стратегію боротьби з оргзлочинністю на 5 років

Кабмін схвалив Стратегію боротьби з оргзлочинністю на 5 років

Кабінет Міністрів України на п'ять років схвалив Стратегію боротьби з організованою злочинністю, яка реалізовуватиметься в три етапи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Метою стратегії є формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом запровадження міжнародних стандартів, а також побудова ефективної системи боротьби з оргзлочинністю.

Зазначається, що стратегія реалізовуватиметься в три етапи:

- оцінка загроз тяжких злочинів і оргзлочинності (SOCTA Україна). За результатами цього будуть сформовані аналітичні висновки, які сформулюють пріоритети;
- визначення обмеженої кількості стратегічних цілей і розробка планових заходів;
- виконання комплексних планових заходів.

Зауважується, що стратегія реалізовуватиметься протягом 5 років за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

Стратегію планується реалізовувати на підставі оптимальних рішень, які мають враховувати практику країн-членів Європейського Союзу.

Очікується, що реалізація стратегії дозволить знизити рівень оргзлочинності в Україні, підвищить довіру населення до влади, створить необхідні умови для надходження іноземних інвестицій в економіку країни.

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Топ коментарі
+4
А тотальная коррупция при власти - это оргпреступность или детские шалости?
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16.09.2020 14:25
+3
Ну вот опять !!!! Пчелы против меда !!!!
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16.09.2020 14:38
+2
Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет - Цензор.НЕТ 7531
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16.09.2020 14:24
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Кабмин одобрил Стратегию борьбы с оргпреступностью на 5 лет - Цензор.НЕТ 7531
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16.09.2020 14:24 Відповісти
А тотальная коррупция при власти - это оргпреступность или детские шалости?
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16.09.2020 14:25 Відповісти
Собираются возглавить, что ли?
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16.09.2020 14:33 Відповісти
Ну вот опять !!!! Пчелы против меда !!!!
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16.09.2020 14:38 Відповісти
Ну вот опять !!!! Пчелы против меда !!!!
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16.09.2020 14:38 Відповісти
презентацию сделали...и хватит ! всем выписать премии и медаль на пуп!
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16.09.2020 14:42 Відповісти
єй, народ, так назіваемій, вам порция - пірпырды дураля!!! радуйтесь и говорите "Ку!"
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16.09.2020 14:56 Відповісти
Теперь воров в законе не просто будут выдворять, а с "уважением")
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16.09.2020 14:58 Відповісти
Кароче, с коррупцией бороться некому, они все (т.н. силовые органы) будут заниматься : ЦИТАТА: "определением ограниченного количества стратегических целей и разработкой плановых мероприятий" . А внеплановые мероприятия --- да ну их...
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Перестать стрелять и развести силы?
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16.09.2020 15:48 Відповісти
Причем вся стратегия отражена всего в одном слове-"ВОЗГЛАВИТЬ,,
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16.09.2020 15:49 Відповісти
Мертвечук и компания пакуют чемоданы?
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16.09.2020 17:05 Відповісти
 
 