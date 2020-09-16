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Люди с инвалидностью получат право внеочередного пропуска на границе, - Минсоцполитики

Люди с инвалидностью получат право внеочередного пропуска на границе, - Минсоцполитики

Сегодня Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий предоставление лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и сопровождающим их лицам права внеочередного обслуживания и пропуска через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

В частности, предоставят право:

- на внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью первой группы или ребенка с инвалидностью)

- на внеочередной пропуск через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий лицам с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью, которые едут на лечение, и лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью (не более двух человек, которые сопровождают человека с инвалидностью или ребенка с инвалидностью), не чаще чем один раз в неделю в одну сторону при отсутствии в транспортных средствах, которыми они перемещаются, других лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада предлагает разрешить детям-сиротам с инвалидностью проживать в приемных семьях или детдомах до 23 лет

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я дико извиняюсь... а разве не так было?
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16.09.2020 15:24 Ответить
Юлия В., как чуствовала не спешила с коляски вставать.
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16.09.2020 15:24 Ответить
Ага, это крайне необходимо, особенно сепаро- инвалидам из ордло, едущим в Украину залечивать свои боевые травмы , полученные на войне против Украины. Спасибо за это гандонам из зеленой плесени!
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16.09.2020 16:38 Ответить
Ги ги, "чортові інваліди" тепер почнуть буянити.
Між іншим, слово "інвалід" в Україні вважається некоректним, тому потрібно писати "особа з обмеженими фізичними чи психологічними даними.
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16.09.2020 16:43 Ответить
 
 