Люди с инвалидностью получат право внеочередного пропуска на границе, - Минсоцполитики

Сегодня Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий предоставление лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и сопровождающим их лицам права внеочередного обслуживания и пропуска через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

В частности, предоставят право:

- на внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью первой группы или ребенка с инвалидностью)

- на внеочередной пропуск через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий лицам с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью, которые едут на лечение, и лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью (не более двух человек, которые сопровождают человека с инвалидностью или ребенка с инвалидностью), не чаще чем один раз в неделю в одну сторону при отсутствии в транспортных средствах, которыми они перемещаются, других лиц.

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