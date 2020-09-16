Люди з інвалідністю отримають право позачергового пропуску на кордоні, - Мінсоцполітики

Сьогодні Кабмін схвалив законопроєкт, яким передбачається надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та супроводжуючим їх особам права позачергового обслуговування та пропуску через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Зокрема, нададуть право:

- на позачергове обслуговування в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більш як одна особа, яка супроводжує особу з інвалідністю першої групи або дитину з інвалідністю);

- на позачерговий пропуск через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю, які їдуть на лікування та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю (не більш як дві особи, які супроводжують особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), не частіше ніж один раз на тиждень в один бік за відсутності у транспортних засобах, якими вони переміщуються, інших осіб.

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