К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии. ФОТО
По сообщениям Госпогранслужбы, между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером, 15 сентября, находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь. На Черниговщине вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ.
В сообщении отмечается: "Личный состав подразделений Северного и Западного оперативно-территориальных объединений привлечен к охране участка украинско-белорусской границы в Черниговской, Житомирской и Волынской областях. Основная задача гвардейцев - усиление подразделений Государственной пограничной службы Украины, предупреждение правонарушений и противодействие любым провокациям на государственной границе.
Сейчас ситуация на границе остается контролируемой. Подразделения ГПСУ в тесном сотрудничестве с территориальными органами Национальной полиции и Нацгвардии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины".
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как видим, беларусы хасидов используют для нарушения "спокойствия наших границ"...
украина призвала власти беларуси не распространять среди хасидов слухи о беспрепятственном пересечении границы
Можно например по соседним городам с Уманью прошерстить все гостиницы, базы отдыха и т.д. Договориться с хозяевами по выкупу на время мест, создать центр координации, выработать единый прайс +- но не барыжный а вменяемый. Дальше на границе кто согласен заплатить проходит медконтроль, садится в автобус и едет в контрольную гостиницу. Дальше его автобусом свозят к Цадику по расписанию и обратно, кстати и потоки так можно разгрузить.
А так просто аби не пускати - якось не по-людськи. Одних же вже пустили. Треба було повністю закрити кордон у цьому році. А всі претензії хасидів - до Ізраїлю. Саме звідтіля офіційно просили не пускати.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html