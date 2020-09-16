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граница (5146) охрана (700) хасиды (255) Национальная гвардия (2049)

К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии. ФОТО

По сообщениям Госпогранслужбы, между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером, 15 сентября, находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь. На Черниговщине вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ. 

В сообщении отмечается: "Личный состав подразделений Северного и Западного оперативно-территориальных объединений привлечен к охране участка украинско-белорусской границы в Черниговской, Житомирской и Волынской областях. Основная задача гвардейцев - усиление подразделений Государственной пограничной службы Украины, предупреждение правонарушений и противодействие любым провокациям на государственной границе.

Сейчас ситуация на границе остается контролируемой. Подразделения ГПСУ в тесном сотрудничестве с территориальными органами Национальной полиции и Нацгвардии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, - МВД

К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии 01
К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии 02
К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии 03
К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии 04

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Топ комментарии
+11
Лука теперь разыгрывает карту хасидов после подставы с вагнеровцами. "Спасибо" Ермаку и его оруженосцу Вове ЗЕ.
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16.09.2020 15:35
+7
Хасиды прекрасно знали, о запрете, по этому и ехали огородами. Пусть едут назад, нам своего коронавируса достаточно.
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16.09.2020 15:52
+6
в этом году им поездили по ушам что через Беларусь можно свободно зайти к цапику. И это уже дело рук Лукиных. Они то скажут, это не мы же вас не пускаем, а Украина.
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16.09.2020 16:12
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Коррупционные риски резко уменьшились, теперь прийдется делиться.
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16.09.2020 15:31 Ответить
Я не понял,это связано с тем, что хасиды будут прорываться и пойдут на штурм КПП на границе?
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16.09.2020 15:33 Ответить
всяким саакашвилям и тимошонкам можна, чёж этим нельзя?
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16.09.2020 16:04 Ответить
на территории беларусии, сразу после военных учений славянского братства, приедут практиковаться армейцы стран одкб...
как видим, беларусы хасидов используют для нарушения "спокойствия наших границ"...
украина призвала власти беларуси не распространять среди хасидов слухи о беспрепятственном пересечении границы
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16.09.2020 16:19 Ответить
Лука теперь разыгрывает карту хасидов после подставы с вагнеровцами. "Спасибо" Ермаку и его оруженосцу Вове ЗЕ.
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16.09.2020 15:35 Ответить
Хасиди і паломництво в Умань були раніше, в інші роки. Просто в часи пандемії їх настирливість створила більш гостру проблему
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16.09.2020 15:47 Ответить
в этом году им поездили по ушам что через Беларусь можно свободно зайти к цапику. И это уже дело рук Лукиных. Они то скажут, это не мы же вас не пускаем, а Украина.
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16.09.2020 16:12 Ответить
они и без луки знают, что украина не пускают...но хитрая беларусская разведка использует наивных хасидов для проверки готовности украины защищать свои рубежи на припятьском направлении
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16.09.2020 16:23 Ответить
Останнє цілком можливо. Лука і раніше демонстрував чудеса еквілібристики по сидінню одним задом на 2 стільцях. Тепер, коли він тотально підсів до рашкован і втратив рештки адекватності, від цього бульбофюрера слід чекати чого завгодно
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16.09.2020 16:26 Ответить
Вы еще Изю из Одэсы привлектите! Сразу будет порядок...
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16.09.2020 15:38 Ответить
Чим Вам недогодило прекрасне місто Одеса, що назва міста калічно написана?
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16.09.2020 15:43 Ответить
Принаймні з одним с...
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16.09.2020 15:47 Ответить
А где пулемёт?
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16.09.2020 15:47 Ответить
Форсунок з консервованою свинячою кров'ю та катапульти зі свинячим тельбухами вистачить
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16.09.2020 16:28 Ответить
Епаный стыд. Ну создалась уже такая ситуация решайте ее, не создавайте лишний конфликт.
Можно например по соседним городам с Уманью прошерстить все гостиницы, базы отдыха и т.д. Договориться с хозяевами по выкупу на время мест, создать центр координации, выработать единый прайс +- но не барыжный а вменяемый. Дальше на границе кто согласен заплатить проходит медконтроль, садится в автобус и едет в контрольную гостиницу. Дальше его автобусом свозят к Цадику по расписанию и обратно, кстати и потоки так можно разгрузить.
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16.09.2020 15:48 Ответить
Імпотентна влада не може прийняти відповідальне рішення: або кордон закритий на замок для всіх: ісраельських хасидів та хасидів з інших країн, або ласкаво просимо всіх. В реалі маємо боягузливе недорішення по допущенню деяких, кошерніших хасидів, в Умань, а перед іншими стоять кордони з нацгвардійців. Хотів зєлєпупа підсмоктати своїм обрізаним рідновірцям, але як завжди, вср@вся
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16.09.2020 16:01 Ответить
А нафига эти вонючки здесь кому нужны?
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16.09.2020 16:06 Ответить
все верно, на этом можно деньги неплохие зарабатывать и все будут в плюсах. Но тупая власть может только запрещать и воровать, думать их в Трускавце не обучили.
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16.09.2020 16:08 Ответить
Ти в житті бачів хасидів? Вони святкувати приїхали, а не сидіти по автобусах.
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16.09.2020 17:15 Ответить
ага, будуть вони сидіти сумирно в автобусі. Он показали себе у всій красі, коли позносили перегородки. Я вважаю карантин в принципі недоречним саме по ковіду. але, якщо вже карантин, то пускати лише тих, хто пройшов повне медобстеження у сертифікованому центрі. Бо окрім ковіду є дуже багато заразних небезпечних інфекцій. І, щоб потім боротися з занесеними тими інфекціями, може ніякого прайса не вистачити.
А так просто аби не пускати - якось не по-людськи. Одних же вже пустили. Треба було повністю закрити кордон у цьому році. А всі претензії хасидів - до Ізраїлю. Саме звідтіля офіційно просили не пускати.
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16.09.2020 20:05 Ответить
Хасиды прекрасно знали, о запрете, по этому и ехали огородами. Пусть едут назад, нам своего коронавируса достаточно.
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16.09.2020 15:52 Ответить
100%
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16.09.2020 16:08 Ответить
Та это ж холокост какой-то.
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16.09.2020 15:55 Ответить
где то там проходила черта оседлости..а они могут повторить..
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16.09.2020 16:04 Ответить
А Геращенко і Ківа поїхали? Тільки вони найцінніші специ справляться із задачею. Не пускайте туди робіновичів, бо всі перейдуть і ви не побачите як і ще винним зроблять Порошенко. Для прориву є Мішанавсюсракушвілі і Юлязавдисдающародіну.
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16.09.2020 16:05 Ответить
Та чого так низько берете? Одразу запрошуйте важку артилерію - парАшенку. У нього є досвід переведення не те, що купки хасидів через кордон. Мільярди в офшори повиводив, які потім загубились у трасті Ротшильдів, який згодом "осліп"
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16.09.2020 16:14 Ответить
До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії - Цензор.НЕТ 7978
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16.09.2020 16:12 Ответить
В свете последних заявлений бесноватого бульбофюрера, к границе с минским фед. округом московии не НГУ, а войска пора подтягивать.
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16.09.2020 16:16 Ответить
...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
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16.09.2020 18:28 Ответить
...ять!!! Бедніе дядьки... Стоят на жаре и смотрят на пейсатіх! (((
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16.09.2020 16:20 Ответить
блин постой так в шлеме и бронике и маске не почисаться ни пукнуть ни хрустнуть как в средневековье.. без костра и пищи..недельку и тут хасиды скачут..жесть
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16.09.2020 16:47 Ответить
Злее будут, когда приказ прийдёт пейсатых эбонитовыми палочками чухать
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16.09.2020 22:21 Ответить
Почему наш МИД не привлекает к этой проблеме власти Израиля, чьи это граждане ?
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16.09.2020 17:00 Ответить
Надо дать им пожрать свинины и они сами вернутся в свой сраный Израиль!!
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16.09.2020 17:12 Ответить
Їх у двері,а вони у вікно.
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16.09.2020 20:03 Ответить
 
 