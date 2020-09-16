К охране украинско-белорусской границы привлечены подразделения Нацгвардии. ФОТО

По сообщениям Госпогранслужбы, между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером, 15 сентября, находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь. На Черниговщине вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ.

В сообщении отмечается: "Личный состав подразделений Северного и Западного оперативно-территориальных объединений привлечен к охране участка украинско-белорусской границы в Черниговской, Житомирской и Волынской областях. Основная задача гвардейцев - усиление подразделений Государственной пограничной службы Украины, предупреждение правонарушений и противодействие любым провокациям на государственной границе.

Сейчас ситуация на границе остается контролируемой. Подразделения ГПСУ в тесном сотрудничестве с территориальными органами Национальной полиции и Нацгвардии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины".

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