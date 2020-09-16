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кордон (4640) охорона (340) хасиди (176) Національна гвардія (1459)

До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії. ФОТО

За повідомленнями Держприкордонслужби, між українським і білоруським пунктами пропусків вчора ввечері, 15 вересня, було близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь. На Чернігівщині поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" станом на 8:00 ранку сьогодні перебуває близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НГУ.

У повідомленні зазначається: "Особовий склад підрозділів Північного та Західного оперативно-територіальних об’єднань залучений до охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Чернігівській, Житомирській та Волинській областях. Основне завдання гвардійців – підсилення підрозділів Державної прикордонної служби України, попередження правопорушень та протидія будь-яким провокаціям на державному кордоні.

Наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами Національної поліції та Нацгвардії мають достатньо сил та засобів аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, - МВС

До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії 01
До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії 02
До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії 03
До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії 04

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Топ коментарі
+11
Лука теперь разыгрывает карту хасидов после подставы с вагнеровцами. "Спасибо" Ермаку и его оруженосцу Вове ЗЕ.
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16.09.2020 15:35
+7
Хасиды прекрасно знали, о запрете, по этому и ехали огородами. Пусть едут назад, нам своего коронавируса достаточно.
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16.09.2020 15:52
+6
в этом году им поездили по ушам что через Беларусь можно свободно зайти к цапику. И это уже дело рук Лукиных. Они то скажут, это не мы же вас не пускаем, а Украина.
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16.09.2020 16:12
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Коррупционные риски резко уменьшились, теперь прийдется делиться.
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16.09.2020 15:31 Відповісти
Я не понял,это связано с тем, что хасиды будут прорываться и пойдут на штурм КПП на границе?
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16.09.2020 15:33 Відповісти
всяким саакашвилям и тимошонкам можна, чёж этим нельзя?
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16.09.2020 16:04 Відповісти
на территории беларусии, сразу после военных учений славянского братства, приедут практиковаться армейцы стран одкб...
как видим, беларусы хасидов используют для нарушения "спокойствия наших границ"...
украина призвала власти беларуси не распространять среди хасидов слухи о беспрепятственном пересечении границы
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16.09.2020 16:19 Відповісти
Лука теперь разыгрывает карту хасидов после подставы с вагнеровцами. "Спасибо" Ермаку и его оруженосцу Вове ЗЕ.
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16.09.2020 15:35 Відповісти
Хасиди і паломництво в Умань були раніше, в інші роки. Просто в часи пандемії їх настирливість створила більш гостру проблему
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16.09.2020 15:47 Відповісти
в этом году им поездили по ушам что через Беларусь можно свободно зайти к цапику. И это уже дело рук Лукиных. Они то скажут, это не мы же вас не пускаем, а Украина.
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16.09.2020 16:12 Відповісти
они и без луки знают, что украина не пускают...но хитрая беларусская разведка использует наивных хасидов для проверки готовности украины защищать свои рубежи на припятьском направлении
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16.09.2020 16:23 Відповісти
Останнє цілком можливо. Лука і раніше демонстрував чудеса еквілібристики по сидінню одним задом на 2 стільцях. Тепер, коли він тотально підсів до рашкован і втратив рештки адекватності, від цього бульбофюрера слід чекати чого завгодно
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16.09.2020 16:26 Відповісти
Вы еще Изю из Одэсы привлектите! Сразу будет порядок...
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16.09.2020 15:38 Відповісти
Чим Вам недогодило прекрасне місто Одеса, що назва міста калічно написана?
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16.09.2020 15:43 Відповісти
Принаймні з одним с...
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16.09.2020 15:47 Відповісти
А где пулемёт?
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16.09.2020 15:47 Відповісти
Форсунок з консервованою свинячою кров'ю та катапульти зі свинячим тельбухами вистачить
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16.09.2020 16:28 Відповісти
Епаный стыд. Ну создалась уже такая ситуация решайте ее, не создавайте лишний конфликт.
Можно например по соседним городам с Уманью прошерстить все гостиницы, базы отдыха и т.д. Договориться с хозяевами по выкупу на время мест, создать центр координации, выработать единый прайс +- но не барыжный а вменяемый. Дальше на границе кто согласен заплатить проходит медконтроль, садится в автобус и едет в контрольную гостиницу. Дальше его автобусом свозят к Цадику по расписанию и обратно, кстати и потоки так можно разгрузить.
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16.09.2020 15:48 Відповісти
Імпотентна влада не може прийняти відповідальне рішення: або кордон закритий на замок для всіх: ісраельських хасидів та хасидів з інших країн, або ласкаво просимо всіх. В реалі маємо боягузливе недорішення по допущенню деяких, кошерніших хасидів, в Умань, а перед іншими стоять кордони з нацгвардійців. Хотів зєлєпупа підсмоктати своїм обрізаним рідновірцям, але як завжди, вср@вся
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16.09.2020 16:01 Відповісти
А нафига эти вонючки здесь кому нужны?
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16.09.2020 16:06 Відповісти
все верно, на этом можно деньги неплохие зарабатывать и все будут в плюсах. Но тупая власть может только запрещать и воровать, думать их в Трускавце не обучили.
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16.09.2020 16:08 Відповісти
Ти в житті бачів хасидів? Вони святкувати приїхали, а не сидіти по автобусах.
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16.09.2020 17:15 Відповісти
ага, будуть вони сидіти сумирно в автобусі. Он показали себе у всій красі, коли позносили перегородки. Я вважаю карантин в принципі недоречним саме по ковіду. але, якщо вже карантин, то пускати лише тих, хто пройшов повне медобстеження у сертифікованому центрі. Бо окрім ковіду є дуже багато заразних небезпечних інфекцій. І, щоб потім боротися з занесеними тими інфекціями, може ніякого прайса не вистачити.
А так просто аби не пускати - якось не по-людськи. Одних же вже пустили. Треба було повністю закрити кордон у цьому році. А всі претензії хасидів - до Ізраїлю. Саме звідтіля офіційно просили не пускати.
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16.09.2020 20:05 Відповісти
Хасиды прекрасно знали, о запрете, по этому и ехали огородами. Пусть едут назад, нам своего коронавируса достаточно.
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16.09.2020 15:52 Відповісти
100%
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16.09.2020 16:08 Відповісти
Та это ж холокост какой-то.
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16.09.2020 15:55 Відповісти
где то там проходила черта оседлости..а они могут повторить..
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16.09.2020 16:04 Відповісти
А Геращенко і Ківа поїхали? Тільки вони найцінніші специ справляться із задачею. Не пускайте туди робіновичів, бо всі перейдуть і ви не побачите як і ще винним зроблять Порошенко. Для прориву є Мішанавсюсракушвілі і Юлязавдисдающародіну.
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16.09.2020 16:05 Відповісти
Та чого так низько берете? Одразу запрошуйте важку артилерію - парАшенку. У нього є досвід переведення не те, що купки хасидів через кордон. Мільярди в офшори повиводив, які потім загубились у трасті Ротшильдів, який згодом "осліп"
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16.09.2020 16:14 Відповісти
До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії - Цензор.НЕТ 7978
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16.09.2020 16:12 Відповісти
В свете последних заявлений бесноватого бульбофюрера, к границе с минским фед. округом московии не НГУ, а войска пора подтягивать.
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16.09.2020 16:16 Відповісти
...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
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16.09.2020 18:28 Відповісти
...ять!!! Бедніе дядьки... Стоят на жаре и смотрят на пейсатіх! (((
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16.09.2020 16:20 Відповісти
блин постой так в шлеме и бронике и маске не почисаться ни пукнуть ни хрустнуть как в средневековье.. без костра и пищи..недельку и тут хасиды скачут..жесть
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16.09.2020 16:47 Відповісти
Злее будут, когда приказ прийдёт пейсатых эбонитовыми палочками чухать
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16.09.2020 22:21 Відповісти
Почему наш МИД не привлекает к этой проблеме власти Израиля, чьи это граждане ?
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16.09.2020 17:00 Відповісти
Надо дать им пожрать свинины и они сами вернутся в свой сраный Израиль!!
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16.09.2020 17:12 Відповісти
Їх у двері,а вони у вікно.
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16.09.2020 20:03 Відповісти
 
 