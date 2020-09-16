До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії. ФОТО
За повідомленнями Держприкордонслужби, між українським і білоруським пунктами пропусків вчора ввечері, 15 вересня, було близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь. На Чернігівщині поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" станом на 8:00 ранку сьогодні перебуває близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НГУ.
У повідомленні зазначається: "Особовий склад підрозділів Північного та Західного оперативно-територіальних об’єднань залучений до охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Чернігівській, Житомирській та Волинській областях. Основне завдання гвардійців – підсилення підрозділів Державної прикордонної служби України, попередження правопорушень та протидія будь-яким провокаціям на державному кордоні.
Наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами Національної поліції та Нацгвардії мають достатньо сил та засобів аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України".
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как видим, беларусы хасидов используют для нарушения "спокойствия наших границ"...
украина призвала власти беларуси не распространять среди хасидов слухи о беспрепятственном пересечении границы
Можно например по соседним городам с Уманью прошерстить все гостиницы, базы отдыха и т.д. Договориться с хозяевами по выкупу на время мест, создать центр координации, выработать единый прайс +- но не барыжный а вменяемый. Дальше на границе кто согласен заплатить проходит медконтроль, садится в автобус и едет в контрольную гостиницу. Дальше его автобусом свозят к Цадику по расписанию и обратно, кстати и потоки так можно разгрузить.
А так просто аби не пускати - якось не по-людськи. Одних же вже пустили. Треба було повністю закрити кордон у цьому році. А всі претензії хасидів - до Ізраїлю. Саме звідтіля офіційно просили не пускати.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html