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приватизация (969) Укрспирт (158)

Первое спиртовое предприятие планируют приватизировать 15 октября, - Минэкономики

Первое спиртовое предприятие планируют приватизировать 15 октября, - Минэкономики

Первый аукцион по приватизации предприятий спиртовой отрасли должен состояться 15 октября 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первое предприятие из состава ГП "Укрспирт", Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МОД), выставили на площадке Прозорро.Продажи 15 сентября. Проведение аукциона по приватизации МОД запланировано на 15 октября 2020 года.

"Приватизация и детенизация спиртовой отрасли Украины - это одна из ключевых задач правительства. Мы должны сделать эту отрасль конкурентной и эффективной, обеспечить равные и прозрачные условия. В результате получим увеличение поступлений в бюджет, рабочие места, рост доходов работников", - отметил по этому поводу министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Прозорро как стеклышко.
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16.09.2020 16:41 Ответить
Тепер Коломойський буде продавати українцям горілку.
Що ж... Історично так і було.
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16.09.2020 16:51 Ответить
«Мы должны сделать эту отрасль конкурентной и эффективной»

Даже не знаю с кем вы хотите конкурировать, с самогонным аппаратом или Хеннесси?
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16.09.2020 16:54 Ответить
Ето будєт вєлічайшим достіженієм молодой команди. По ітогам іхніх умопомрачітєльних рєформ, каждий уставший злидєнь сможет в крєдіт оформіть бутилку водкі і в рассрочку взять полбатона с лівєркой на закусь.
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16.09.2020 21:59 Ответить
 
 