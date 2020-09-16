Первое спиртовое предприятие планируют приватизировать 15 октября, - Минэкономики

Первый аукцион по приватизации предприятий спиртовой отрасли должен состояться 15 октября 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первое предприятие из состава ГП "Укрспирт", Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МОД), выставили на площадке Прозорро.Продажи 15 сентября. Проведение аукциона по приватизации МОД запланировано на 15 октября 2020 года.

"Приватизация и детенизация спиртовой отрасли Украины - это одна из ключевых задач правительства. Мы должны сделать эту отрасль конкурентной и эффективной, обеспечить равные и прозрачные условия. В результате получим увеличение поступлений в бюджет, рабочие места, рост доходов работников", - отметил по этому поводу министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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