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приватизація (1650) Укрспирт (301)

Перше спиртове підприємство планують приватизувати 15 жовтня, - Мінекономіки

Перше спиртове підприємство планують приватизувати 15 жовтня, - Мінекономіки

Перший аукціон з приватизації підприємств спиртової галузі має відбутися 15 жовтня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перше підприємство зі складу ДП "Укрспирт", Немирівське місце здійснення діяльності та зберігання спирту (Немирівське МОД), виставили на майданчику Прозорро.Продажі 15 вересня. Проведення аукціону з приватизації МОД заплановано на 15 жовтня 2020 року.

"Приватизація та детінізація спиртової галузі України - це одне з ключових завдань Уряду. Ми повинні зробити цю галузь конкурентною та ефективною, забезпечити рівні і прозорі умови. В результаті матимемо - збільшення надходжень до бюджету, робочі місця, зростання доходів працівників", - зазначив з цього приводу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Також читайте: На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна

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Прозорро как стеклышко.
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16.09.2020 16:41 Відповісти
Тепер Коломойський буде продавати українцям горілку.
Що ж... Історично так і було.
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16.09.2020 16:51 Відповісти
«Мы должны сделать эту отрасль конкурентной и эффективной»

Даже не знаю с кем вы хотите конкурировать, с самогонным аппаратом или Хеннесси?
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16.09.2020 16:54 Відповісти
Ето будєт вєлічайшим достіженієм молодой команди. По ітогам іхніх умопомрачітєльних рєформ, каждий уставший злидєнь сможет в крєдіт оформіть бутилку водкі і в рассрочку взять полбатона с лівєркой на закусь.
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16.09.2020 21:59 Відповісти
 
 