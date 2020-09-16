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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко: Самоорганизация белорусов и их революционные настроения являются мифом

Лукашенко: Самоорганизация белорусов и их революционные настроения являются мифом

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что вызревание революционной ситуации в стране является мифом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает его пресс-служба.

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании", - сказал Лукашенко.

По его словам, то, что сейчас происходит в стране, не является чем-то новым для него.

"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", - добавил Лукашенко.

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Топ комментарии
+21
Интереснее всего в этом вранье то, что оно - вранье от первого до последнего слова.
- Мастер и Маргарита (Михаил Афанасьевич Булгаков)
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16.09.2020 17:00
+17
Может это и миф, но то, что лукашенко и его силовики САДИСТЫ - это уже не миф!
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16.09.2020 16:56
+16
Лука сказал протестующим беларусам что их протест является мифом.
= Если не скинуть Луку, то через пару месяцев он скажет что сами беларусы являются мифом.
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16.09.2020 16:56
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Во чувака пронесло😀 особенно про коктейли в Белоруси в жилые дома.
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16.09.2020 16:54 Ответить
И цены на недвижку на 1этажи сразу резко начинает падать.
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16.09.2020 16:55 Ответить
Может это и миф, но то, что лукашенко и его силовики САДИСТЫ - это уже не миф!
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16.09.2020 16:56 Ответить
Сильно нам нужны эти измышлизмы колхозной сраки.
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16.09.2020 16:56 Ответить
цыганской...
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16.09.2020 20:41 Ответить
Лука сказал протестующим беларусам что их протест является мифом.
= Если не скинуть Луку, то через пару месяцев он скажет что сами беларусы являются мифом.
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16.09.2020 16:56 Ответить
цыган-конокрад Лукашенко 26 лет управляет "мифом"...
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16.09.2020 22:17 Ответить
Лукошенко -ты просто вор или палач?
Успокойся!!
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16.09.2020 16:57 Ответить
Интереснее всего в этом вранье то, что оно - вранье от первого до последнего слова.
- Мастер и Маргарита (Михаил Афанасьевич Булгаков)
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16.09.2020 17:00 Ответить
скорее всего его кончат инсультом. на инфаркт старший брат даже краснодарский чай тратить не будет.
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16.09.2020 17:00 Ответить
За Лукашенка и Путина , я поддерживаю их, сокращенно кричалка: За Лу-Пу
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16.09.2020 17:06 Ответить
Слышь Сашка совсем не молодой и давно. Шанс подсказали тебе---вали скорее! Ведь хорошее тоже было от тебя для белорусов. Будешь бараболю выращивать семенную на даче, будут покупать те семена элитные. Имя можно придумать----Лукаша например. А так запинают, забудут, заберут всё, обвинят во всём, та и детям с внуками не сладко будет. Думай до утра. Ведь скоро холода уже.
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16.09.2020 17:06 Ответить
Он не верит гарантиям Тихановской.
Может, правильно делает что не верит.
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16.09.2020 17:12 Ответить
Ну тогда сразу к шапкокраду. А там иди знай----контр-революцию никто ещё не отменил. Может тогда и вернётся на белой коняке, но с чужим флагом.
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16.09.2020 17:20 Ответить
Как ни печально...Но лука прав.У людей напрочь выбита воля. Сначала коммунистами. Затем бандитами из 90-х под руководством кгб. Да ,что там белорусы ! У нас разве не то ? Голодомор нас придавил еще похлеще.И бандиты те же. Откуда же у них миллиарды .Все оттуда. Из грабежа 90-х.
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16.09.2020 17:09 Ответить
Поцарював 26 років тупий колгоспник і досить. Терпець у народа урвався.
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16.09.2020 17:09 Ответить
Саморганизоваться народ не сможет.- Страх. Нехватка ресурсов.Да и тотальная бедность принуждает думать лишь о еде.Революции не для бедняков.Их могут только использовать и потом кинуть как лохов.Во Франции победила буржуазия.Потому как они были сплочены и богаты. Короче,нас может спасти только США )) Но не мы сами.
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16.09.2020 17:14 Ответить
Таблетки бывают разные, ...черные, белые и канечна красные. Приняв красную таблетку реакция начинается сразу и....уже не остановливается. Остановить криком Астанавитесь!!! реакцию красной таблетки уже нельзя......время пошло.....
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16.09.2020 17:35 Ответить
Таракан не понимает,что чем дольше он держится за власть, тем хуже ему и его семье придется при расставании с нею. Он отморозок, а кровавых отморозков обычно убивают, как бешенных собак без суда и следствия.
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16.09.2020 17:35 Ответить
По Минску проехаться прогуляться и намёка нет на революционные настроения. Потом из интернета узнаёшь, где то прошла мелкая акция. Вот как сегодня, девушки с зонтиками гуляли. Терпению белорусов нет предела. Увы.

Лукашенко: Самоорганізація білорусів та їхні революційні настрої є міфом - Цензор.НЕТ 7093
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16.09.2020 17:56 Ответить
Белорусы терпилы. А в 1996 украинцы постарались. Лукашенко: Самоорганізація білорусів та їхні революційні настрої є міфом - Цензор.НЕТ 1904

Лукашенко: Самоорганізація білорусів та їхні революційні настрої є міфом - Цензор.НЕТ 4490

На Чернобыльский шлях 1996 в Минск приехали украинские националисты из организации УНА-УНСО. Свидетели событий утверждают, что на этом знаменитом кадре переворачивают машину именно украинцы. После акции многие из них получили уголовные дела в Беларуси и тюремные сроки. Освободились только в 1997 году.

https://1863x.com/chernobyl-way/
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16.09.2020 17:47 Ответить
Мы заметили
Бегают с цветами и просят что б их от херячили
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16.09.2020 18:19 Ответить
Сотни тысяч на протестах миф?По информации МВД РБ в протестах принимают участие тысячи.Остальные.это голограммы.
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16.09.2020 19:34 Ответить
бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", - добавил Лукашенко.(c)

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Лживый росийский холуй лукашенко - коктейли Молотова никогда в Беларуси не бросали в окна квартир . Их вообще не бросали в 90 . Не было тогда необходимости ибо митинги и шествия охраняли народные дружины и ментам. Арестовать митингующих было сложно . А твоих ментов , еще не подготовленных германией , лупили и машины их переворачивали .

..
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16.09.2020 20:53 Ответить
Скоро ты Таракан само станешь мифом - на виселице просмоленный будешь висеть и войдешь в новую мифологию как чудище-юдище Каган-Таракан.
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17.09.2020 00:44 Ответить
Вот же хмырь! Собственный народ считает абсолютно безинициативным и управляемым стадом!
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19.09.2020 15:49 Ответить
 
 