Лукашенко: Самоорганизация белорусов и их революционные настроения являются мифом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что вызревание революционной ситуации в стране является мифом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает его пресс-служба.
"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании", - сказал Лукашенко.
По его словам, то, что сейчас происходит в стране, не является чем-то новым для него.
"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", - добавил Лукашенко.
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= Если не скинуть Луку, то через пару месяцев он скажет что сами беларусы являются мифом.
Успокойся!!
- Мастер и Маргарита (Михаил Афанасьевич Булгаков)
Может, правильно делает что не верит.
На Чернобыльский шлях 1996 в Минск приехали украинские националисты из организации УНА-УНСО. Свидетели событий утверждают, что на этом знаменитом кадре переворачивают машину именно украинцы. После акции многие из них получили уголовные дела в Беларуси и тюремные сроки. Освободились только в 1997 году.
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Бегают с цветами и просят что б их от херячили
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Лживый росийский холуй лукашенко - коктейли Молотова никогда в Беларуси не бросали в окна квартир . Их вообще не бросали в 90 . Не было тогда необходимости ибо митинги и шествия охраняли народные дружины и ментам. Арестовать митингующих было сложно . А твоих ментов , еще не подготовленных германией , лупили и машины их переворачивали .
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