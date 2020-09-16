Лукашенко: Самоорганізація білорусів та їхні революційні настрої є міфом
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що визрівання революційної ситуації в країні є міфом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє його пресслужба.
"Нібито спонтанна самоорганізація суспільства, визрівання так званої революційної ситуації, "нелегітимність виборів" тощо - все це міфи. Їх повністю розбиває глибинний аналіз подій, що сталися задовго до електоральної кампанії", - сказав Лукашенко.
За його словами, те, що зараз відбувається в країні, не є чимось новим для нього.
"Те, що відбувається сьогодні, не є чимось несподіваним або новим для нас. Старші люди пам'ятають і не таке в Білорусі, коли тисячі і тисячі людей виходили в 90-х на вулиці, перевертали машини, палили їх, кидали коктейлі Молотова на перші поверхи тоді ще не нинішніх бутиків і магазинів, а у вікна до звичайних людей", - додав Лукашенко.
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= Если не скинуть Луку, то через пару месяцев он скажет что сами беларусы являются мифом.
Успокойся!!
- Мастер и Маргарита (Михаил Афанасьевич Булгаков)
Может, правильно делает что не верит.
На Чернобыльский шлях 1996 в Минск приехали украинские националисты из организации УНА-УНСО. Свидетели событий утверждают, что на этом знаменитом кадре переворачивают машину именно украинцы. После акции многие из них получили уголовные дела в Беларуси и тюремные сроки. Освободились только в 1997 году.
https://1863x.com/chernobyl-way/
Бегают с цветами и просят что б их от херячили
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Лживый росийский холуй лукашенко - коктейли Молотова никогда в Беларуси не бросали в окна квартир . Их вообще не бросали в 90 . Не было тогда необходимости ибо митинги и шествия охраняли народные дружины и ментам. Арестовать митингующих было сложно . А твоих ментов , еще не подготовленных германией , лупили и машины их переворачивали .
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