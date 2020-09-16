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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7771) Лукашенко (3542)

"За политическими авантюрами важно не потерять братский народ Украины", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что "духовная связь" Украины и Беларуси "не должна дать трещину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Важная задача - за политическими авантюрами и продажной риторикой постоянно меняющихся элит не потерять братский народ Украины", - отметил Лукашенко.

По его словам, все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения.

"Но духовная связь наших народов не должна дать трещину", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил: "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций".

Также читайте: Лукашенко попросил у России вооружение для "укрепления обороны Союзного государства"

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Топ комментарии
+82
Тамбовский волк тебе брат, жопа ты усатая!
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16.09.2020 17:11
+71
Твои БРАТЬЯ - на том берегу Амура, бамбук чифанят!!!
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16.09.2020 17:11
+68
Ти гля.
Ще один братєц знайшовся.
***** нам мало.
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16.09.2020 17:12
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Ти Лука брат паРаші і Путлеру!!!
Ти навіть мову білоруську віддав кацапам, а сам гавкаєш на "язике"!!!
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16.09.2020 19:52 Ответить
Иди ты в ЖОПУ усатое чмо
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16.09.2020 20:06 Ответить
уйло натравил бацьку на нас а бацька старательно отрабатывает
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16.09.2020 20:31 Ответить
Интересно, Лука Цензор читает ?
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16.09.2020 20:37 Ответить
Народы Украины и Беларуси точно не подерутся, а вот с кровавым диктатором, который явно проиграл выборы в своей стране, Украине делать нечего!
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16.09.2020 20:45 Ответить
мишібраття...
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16.09.2020 20:45 Ответить
Байстрюк лукашенко не зная кто его папаша судорожно ищет братьев там где их нет. Попробуй среди хасидов поискать на южной границе .
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16.09.2020 20:45 Ответить
Усатая гадюка
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16.09.2020 21:00 Ответить
Нах бы такой брат нужен? Лживый маньяк.
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16.09.2020 21:04 Ответить
Очередной высер выжившего из ума старика
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16.09.2020 21:15 Ответить
Это типично для неадекватов: то вопит что Украина посылает наёмников мутить воду в его стране, то вдруг вспоминает о дружбе и братстве. А о чём ублюдок думал когда его сраная страна в 100% случаев голосовала против Украины где только можно?
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16.09.2020 21:21 Ответить
Чем таких,, братьев,, иметь,лучше сиротой быть. Иди на хутина пуесос хитрозачесанный
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16.09.2020 21:49 Ответить
Тьфу!
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16.09.2020 22:11 Ответить
Лукашеску не вважає Крим українським,
Воно не вважає видачу вагнеровців РФії не дружнім актом для України.......
Більш того КГБ та інші органи заточені і діють проти інтересів України.......
Останній зехер з хасідами говорить не стільки про недружні , а більше ворожі дії влади стосовно України з метою погіршити стосунки України з Ізраєлем.
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16.09.2020 22:12 Ответить
все это методички конторы
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17.09.2020 01:44 Ответить
Да ты его уже потерял давно - в 2014 году, когда поддержал ***** Обнуленного.
А с белорусами мы и без всяких тараканов общий язык найдем. Возомнило о себе чмо престарелое.
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17.09.2020 00:45 Ответить
Духовний зв'язок з тарганом? Це він в Сочі новачка нанюхався.

"За політичними авантюрами важливо не втратити братський народ України", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2167
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17.09.2020 00:46 Ответить
https://youtu.be/pPKuqSxXx_I - пересмотрите и больше коммунофашиста здесь не постите, своих гнид хватает.
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17.09.2020 01:40 Ответить
Вам не приємно бачити "бацька" в образі таракана?
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17.09.2020 11:20 Ответить
киевская хунта?
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17.09.2020 01:43 Ответить
вот же *****...мало того, что при первом же гоп-стопе обосрался, так еще и вонь распространяет...
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17.09.2020 05:11 Ответить
Від всього братського українського народу: "Таракан - іди на куй".
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17.09.2020 08:49 Ответить
Лукашенко прав. Тем более что эта польско-литовская авантюра потерпела крах
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17.09.2020 09:54 Ответить
Бояры навернул, и рептилойды разбежались?
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17.09.2020 09:59 Ответить
А мы с сябрами и не ссорились, а вот усатый упырь который на подсосе у ***** уже оклеветал и обвинил нас в экстремизме
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17.09.2020 09:58 Ответить
Победивший зло с помощью зла, автоматически становится ещё большим злом. Ибо таков закон материального мира - кто сильнее тот и прав! Поэтому и сказано: "Не судите, да не судимы будите" (Мф. 76:1).
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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17.09.2020 16:06 Ответить
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