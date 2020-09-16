УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
10 070 126
Білорусь (7840) Лукашенко (2622)

"За політичними авантюрами важливо не втратити братський народ України", - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що "духовний зв'язок" України і Білорусі "не має дати тріщину".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

"Важливе завдання - за політичними авантюрами і продажною риторикою еліт, що постійно змінюються, не втратити братський народ України", - зазначив Лукашенко.

За його словами, все можна виправити - економіку, товарообіг, дипломатичні відносини.

"Але духовний зв'язок наших народів не має дати тріщину", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив: "Україна, попри нашу незмінну її підтримку (наприклад, у питаннях територіальної цілісності тощо), всупереч духу наших взаємин, стала форпостом політичних провокацій".

Також читайте: Лукашенко попросив у Росії озброєння для "зміцнення оборони Союзної держави"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+82
Тамбовский волк тебе брат, жопа ты усатая!
показати весь коментар
16.09.2020 17:11
+71
Твои БРАТЬЯ - на том берегу Амура, бамбук чифанят!!!
показати весь коментар
16.09.2020 17:11
+68
Ти гля.
Ще один братєц знайшовся.
***** нам мало.
показати весь коментар
16.09.2020 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти Лука брат паРаші і Путлеру!!!
Ти навіть мову білоруську віддав кацапам, а сам гавкаєш на "язике"!!!
показати весь коментар
16.09.2020 19:52 Відповісти
Иди ты в ЖОПУ усатое чмо
показати весь коментар
16.09.2020 20:06 Відповісти
уйло натравил бацьку на нас а бацька старательно отрабатывает
показати весь коментар
16.09.2020 20:31 Відповісти
Интересно, Лука Цензор читает ?
показати весь коментар
16.09.2020 20:37 Відповісти
Народы Украины и Беларуси точно не подерутся, а вот с кровавым диктатором, который явно проиграл выборы в своей стране, Украине делать нечего!
показати весь коментар
16.09.2020 20:45 Відповісти
мишібраття...
показати весь коментар
16.09.2020 20:45 Відповісти
Байстрюк лукашенко не зная кто его папаша судорожно ищет братьев там где их нет. Попробуй среди хасидов поискать на южной границе .
показати весь коментар
16.09.2020 20:45 Відповісти
Усатая гадюка
показати весь коментар
16.09.2020 21:00 Відповісти
Нах бы такой брат нужен? Лживый маньяк.
показати весь коментар
16.09.2020 21:04 Відповісти
Очередной высер выжившего из ума старика
показати весь коментар
16.09.2020 21:15 Відповісти
Это типично для неадекватов: то вопит что Украина посылает наёмников мутить воду в его стране, то вдруг вспоминает о дружбе и братстве. А о чём ублюдок думал когда его сраная страна в 100% случаев голосовала против Украины где только можно?
показати весь коментар
16.09.2020 21:21 Відповісти
Чем таких,, братьев,, иметь,лучше сиротой быть. Иди на хутина пуесос хитрозачесанный
показати весь коментар
16.09.2020 21:49 Відповісти
Тьфу!
показати весь коментар
16.09.2020 22:11 Відповісти
Лукашеску не вважає Крим українським,
Воно не вважає видачу вагнеровців РФії не дружнім актом для України.......
Більш того КГБ та інші органи заточені і діють проти інтересів України.......
Останній зехер з хасідами говорить не стільки про недружні , а більше ворожі дії влади стосовно України з метою погіршити стосунки України з Ізраєлем.
показати весь коментар
16.09.2020 22:12 Відповісти
все это методички конторы
показати весь коментар
17.09.2020 01:44 Відповісти
Да ты его уже потерял давно - в 2014 году, когда поддержал ***** Обнуленного.
А с белорусами мы и без всяких тараканов общий язык найдем. Возомнило о себе чмо престарелое.
показати весь коментар
17.09.2020 00:45 Відповісти
Духовний зв'язок з тарганом? Це він в Сочі новачка нанюхався.

"За політичними авантюрами важливо не втратити братський народ України", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2167
показати весь коментар
17.09.2020 00:46 Відповісти
https://youtu.be/pPKuqSxXx_I - пересмотрите и больше коммунофашиста здесь не постите, своих гнид хватает.
показати весь коментар
17.09.2020 01:40 Відповісти
Вам не приємно бачити "бацька" в образі таракана?
показати весь коментар
17.09.2020 11:20 Відповісти
киевская хунта?
показати весь коментар
17.09.2020 01:43 Відповісти
вот же *****...мало того, что при первом же гоп-стопе обосрался, так еще и вонь распространяет...
показати весь коментар
17.09.2020 05:11 Відповісти
Від всього братського українського народу: "Таракан - іди на куй".
показати весь коментар
17.09.2020 08:49 Відповісти
Лукашенко прав. Тем более что эта польско-литовская авантюра потерпела крах
показати весь коментар
17.09.2020 09:54 Відповісти
Бояры навернул, и рептилойды разбежались?
показати весь коментар
17.09.2020 09:59 Відповісти
А мы с сябрами и не ссорились, а вот усатый упырь который на подсосе у ***** уже оклеветал и обвинил нас в экстремизме
показати весь коментар
17.09.2020 09:58 Відповісти
Победивший зло с помощью зла, автоматически становится ещё большим злом. Ибо таков закон материального мира - кто сильнее тот и прав! Поэтому и сказано: "Не судите, да не судимы будите" (Мф. 76:1).
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показати весь коментар
17.09.2020 16:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 