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Минобразования напоминает о недопустимости политической агитации в учебных заведениях

Минобразования напоминает о недопустимости политической агитации в учебных заведениях

В Министерство образования и науки Украины поступает информация о привлечении участников образовательного процесса к участию в акциях и мероприятиях отдельных политических партий и распространении в учебных заведениях партийной и избирательной агитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В связи с этим министерство обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования относительно недопущения политической агитации в учебных заведениях.

Согласно статье 31 Закона Украины "Об образовании" политические партии (объединения) не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат изображения символику партий, а также фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий.

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16.09.2020 17:25 Ответить
как то, во времена активной агитации за овоща с помощью админресурса (прям как сейчас при зеле), приехал я в Бердянск, в БГПИ. Захожу в центральный корпус, в актовый зал, а там ректор распинается, что нужно голосовать за овоща, бо он, несмотря за ходки, наш чувак в доску! (прям как сейчас за зелю). У меня, значит, вскипела кровь, я кричу от входа:
- А не уху ели ли вы аггитироват за овоща, когда вам запрещено прямо законом это делать?
какая тут началась паника в рядах учителок?! бегают, арут благим матом! студентики боязливо прижимаются к стенам!
Повезло, шо они все там слепые, никто мою пачку не срисовал, а то отчислили бы и чалился я бы сейчас на местной зоне, аки политический борцун
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16.09.2020 17:27 Ответить
А как же крыворожеская бурса, которую пронюхал-прогулял наш найвеличніший?! Как же тяперича папке Срулю от биндеривцев спасацца-то?!
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16.09.2020 17:38 Ответить
КЛАЛИ учебные заведения на МОН с их призывами!
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17.09.2020 01:09 Ответить
Да,зато начнут о "мышебратьях" и "одномнароде" рассказывать, это же не запрещено.
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17.09.2020 04:59 Ответить
 
 