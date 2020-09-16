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Міносвіти нагадує про неприпустимість політичної агітації в навчальних закладах

Міносвіти нагадує про неприпустимість політичної агітації в навчальних закладах

У Міністерство освіти і науки України надходить інформація про притягнення учасників освітнього процесу до участі в акціях і заходах окремих політичних партій і поширенні в навчальних закладах партійної та виборчої агітації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

У зв'язку з цим міністерство звернулося з листом до обласних державних адміністрацій, установ професійної (професійно-технічної) і вищої освіти щодо недопущення політичної агітації в навчальних закладах.

Згідно зі статтею 31 Закону України "Про освіту" політичні партії (об'єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність навчальних закладів.

У навчальних закладах забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи відеоматеріалів, інших матеріальних або нематеріальних об'єктів (крім підручників), які містять зображення символіки партій, а також прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) або засновниками політичних партій.

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16.09.2020 17:25 Відповісти
как то, во времена активной агитации за овоща с помощью админресурса (прям как сейчас при зеле), приехал я в Бердянск, в БГПИ. Захожу в центральный корпус, в актовый зал, а там ректор распинается, что нужно голосовать за овоща, бо он, несмотря за ходки, наш чувак в доску! (прям как сейчас за зелю). У меня, значит, вскипела кровь, я кричу от входа:
- А не уху ели ли вы аггитироват за овоща, когда вам запрещено прямо законом это делать?
какая тут началась паника в рядах учителок?! бегают, арут благим матом! студентики боязливо прижимаются к стенам!
Повезло, шо они все там слепые, никто мою пачку не срисовал, а то отчислили бы и чалился я бы сейчас на местной зоне, аки политический борцун
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16.09.2020 17:27 Відповісти
А как же крыворожеская бурса, которую пронюхал-прогулял наш найвеличніший?! Как же тяперича папке Срулю от биндеривцев спасацца-то?!
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16.09.2020 17:38 Відповісти
КЛАЛИ учебные заведения на МОН с их призывами!
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17.09.2020 01:09 Відповісти
Да,зато начнут о "мышебратьях" и "одномнароде" рассказывать, это же не запрещено.
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17.09.2020 04:59 Відповісти
 
 