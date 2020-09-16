Міносвіти нагадує про неприпустимість політичної агітації в навчальних закладах
У Міністерство освіти і науки України надходить інформація про притягнення учасників освітнього процесу до участі в акціях і заходах окремих політичних партій і поширенні в навчальних закладах партійної та виборчої агітації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
У зв'язку з цим міністерство звернулося з листом до обласних державних адміністрацій, установ професійної (професійно-технічної) і вищої освіти щодо недопущення політичної агітації в навчальних закладах.
Згідно зі статтею 31 Закону України "Про освіту" політичні партії (об'єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність навчальних закладів.
У навчальних закладах забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи відеоматеріалів, інших матеріальних або нематеріальних об'єктів (крім підручників), які містять зображення символіки партій, а також прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) або засновниками політичних партій.
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- А не уху ели ли вы аггитироват за овоща, когда вам запрещено прямо законом это делать?
какая тут началась паника в рядах учителок?! бегают, арут благим матом! студентики боязливо прижимаются к стенам!
Повезло, шо они все там слепые, никто мою пачку не срисовал, а то отчислили бы и чалился я бы сейчас на местной зоне, аки политический борцун