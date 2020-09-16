Арахамия не исключил раскол монобольшинства
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил возможность раскола монобольшинства. При этом он не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на РБК-Украина, об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".
Отвечая на вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия ответил, что "такие сценарии есть и они прорабатываются".
"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.
Он считает необходимым держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.
"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.
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Мы изначально набрали всякого говна, шобы оно голосовало, как скажут. А если от кучи этого говна будут откалываться маленькие какашки, то куча уже не будет такой монолитной.
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Бо под растяжкой уже целый ряд бутылок ))))
Вот закон нашего времени!
А не хочешь жить так?! Забери тебя бес!
Будь изгоем людського племени!
Может, хоть там кто-то яйцом запустит
Вова купує квиток до Ростова.
Вчора ще була у нас священна корова.
А нині Вова пензлює до Ростова.
Раскол давно уже произошёл!
Но сейчас он, готов из фазы подковерной грызни перейти в фазу открытого противостояния.
но крис нє тошніло, вновь
в бухлє ліш крєпчє рукі
сільнєє сжимают стакан...
типа - а я ж говорил ))))
При бариге мародёре это страшная, жуткая каррупция!!!
При ЗЕкловуне это махонький ми-кро-скан-даль-чик!!
И смотрите ЗЕбики не перепутайте
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Коррупция в высшем законодательном органе государства это "микро"?
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Массовое убийство?
теперь будет шукать своих слуг по чужим постелям
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
( Так гірші заразні мікроби - бацили "рузького мира"! ЗЕбіли виродки)
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
(Українська держава вона вища ніж продажна монобільшість капітулянтів у ЗРаді)
Что за фракция журналистов, и общественности? И почему а ней "слуги"?