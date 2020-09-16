РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10348 посетителей онлайн
Новости
9 992 65
Арахамия (984) Слуга народа (2620)

Арахамия не исключил раскол монобольшинства

Арахамия не исключил раскол монобольшинства

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил возможность раскола монобольшинства. При этом он не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссілкой на РБК-Украина, об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Отвечая на вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия ответил, что "такие сценарии есть и они прорабатываются".

"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.

Он считает необходимым держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.

"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коалиция ОПЗЖ и Слуг народа проявилась на футболе, - Ткач. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
По сути, Ара Хамия сказал следущее:
Мы изначально набрали всякого говна, шобы оно голосовало, как скажут. А если от кучи этого говна будут откалываться маленькие какашки, то куча уже не будет такой монолитной.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:40
+24
Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 4547
показать весь комментарий
16.09.2020 21:34
+12
йде розпродаж хракції.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 4547
показать весь комментарий
16.09.2020 21:34 Ответить
По якому пункту, у тебе таке судження?
Про пропажу 2700 вагонів зерна з Держрезерву?
показать весь комментарий
16.09.2020 22:25 Ответить
Чому Зеленський витратив кошти з коронавірусного фонду на відкати під видом ремонту доріг?
Чому прокурор Зеленського не надає дозволу позбавити депутатьскої недоторканості депутатів-корупціонерів із партії Зеленського?
Чому Зеленський назвав волонтерів винними у вбивстві Шеремета ще до того, як розпочався суд по цій справі?
показать весь комментарий
16.09.2020 22:58 Ответить
Тому що так вигідно ляльководам зеленського. Сам зеленський ні при чому. Зеленський це жопа і рот. Він сидить в кріслі президента і озвучує те що йому нашіптують ляльководи.
показать весь комментарий
16.09.2020 23:51 Ответить
Типова позиціяз елензих - цар, він хороший, а от боярє погані. Дуже їм це вигідно. Насправді, все зовсім не так. Головний ворог України не єрмак, а зеленський.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:31 Ответить
йде розпродаж хракції.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:36 Ответить
кому проститутки недорого оптом.... переболевшие триппером ковидом врожденные дуростью дебильностью.... продается фракция по акции оптовикам скидки... тел. 0666666??? спросить Вову...
показать весь комментарий
16.09.2020 21:54 Ответить
Анал для этих бл.дей уже не табу,а просто в радость.Налетай.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:03 Ответить
Глава фракции "Слуга олигархов" не исключил, что депутатов могут перекупить другие олигархи, за что будут изгнаны из его клана.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:38 Ответить
тоесть, другими словами, те скандалы после новых, ожидаемых, будут по-настоящему турбулентными? пц, партия пресмыкающихся с рейтингом 10% и членограя всемирно известного именно этим номером....
показать весь комментарий
16.09.2020 21:38 Ответить
Почему его никто не штрафует за то, что он нагло без маски нарушает постановление ?
показать весь комментарий
16.09.2020 21:39 Ответить
По сути, Ара Хамия сказал следущее:
Мы изначально набрали всякого говна, шобы оно голосовало, как скажут. А если от кучи этого говна будут откалываться маленькие какашки, то куча уже не будет такой монолитной.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:40 Ответить
Эта куча уже не столько монолитная,сколько жидкая.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:05 Ответить
сказал он совсем другое -

среди депутатов заехавших в раду на зеленом поезде оказалась часть которая прокинула машиниста и при случае не против торгануть своими телами
показать весь комментарий
16.09.2020 22:42 Ответить
Ось дивіться, це воно, зебіл звичайний, їх не так багато залишилось. Вчені рахують що на цей політичний сезон вони ще будуть зустрічатися, проте в наступному про них залишаються лише згадка...
показать весь комментарий
17.09.2020 01:41 Ответить
Растяжка волочковой - ваш новый тренд, слуги уродов!)
показать весь комментарий
16.09.2020 21:40 Ответить
Растяжку надо держать.
Бо под растяжкой уже целый ряд бутылок ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 21:43 Ответить
На растяжке без тренировки можно и жопу порвать.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:49 Ответить
Они в Трускавце тренировались ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 21:52 Ответить
Та пусть рвут на здоровье! Мне жоп каких-то слуг уродов не жалко!)))
показать весь комментарий
16.09.2020 22:10 Ответить
Появились общие ценности с Опожоповцами , будит , а может уже и есть , негласная коалиция.Вот так мы и живем.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:42 Ответить
І це лише 1 Рік А монобла-бла-бла Тю тю
показать весь комментарий
16.09.2020 21:43 Ответить
Нужно быть точным: не раскол, а распродажа. Распродажа монобольшинства. Спешите, ликвидация прошлогодней коллекции!
показать весь комментарий
16.09.2020 21:46 Ответить
Ну как коллекция.Тупо конфискат.Все по 10.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:07 Ответить
Homa homani lupus est-
Вот закон нашего времени!
А не хочешь жить так?! Забери тебя бес!
Будь изгоем людського племени!
показать весь комментарий
16.09.2020 21:46 Ответить
Кредо Слуг Народа.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:48 Ответить
Вот смотрю на этого Ерахамию и думаю, что внешность для политика не менее важна, чем для модели. Арахамия у меня ассоциируется с проходимцем, алкоголиком и т.д. и тем самим, абсолютно не вызывает доверия ИМХО
показать весь комментарий
16.09.2020 21:47 Ответить
Мов ілюстрація головного героя романа Вольтера "Пригоди Кандіда".
показать весь комментарий
16.09.2020 21:54 Ответить
... а внутренний мир полностью соответствует внешности )))
показать весь комментарий
16.09.2020 21:54 Ответить
Яке зовні-таке і всередині.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:11 Ответить
почитайте про нього в вікіпедії.Був нормальною людиною поки не вступив у це лайно.Я була шокована його фото до цього---ну просто красунчик.
показать весь комментарий
17.09.2020 08:59 Ответить
Палево на взятке у ЗЕбобиков вдруг стало просто микроскандалом)) О как. Эй ЗЕбилы а помните как ваш клоун визжал перед выборами - нулевая терпимость к карупции! Будем бароца всеми силами!!! А теперь это оказываеца просто микроскандальчик...ггг
показать весь комментарий
16.09.2020 21:49 Ответить
Что тебя удивляет? Все политики воняют - вонял Янукович с Кучмой и Ющом, вонял Порошенко, щас и вот Зеля начал протухать ,благодаря свите...точнее- своре.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:54 Ответить
Завтра оно собралось во Львов.
Может, хоть там кто-то яйцом запустит
показать весь комментарий
16.09.2020 21:59 Ответить
Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 6602
показать весь комментарий
16.09.2020 21:53 Ответить
Монобольшинство какое новое модное слово Вы просто куча дерьма сбившееся в кучу и процессы гниения в этой куче достигли апогей и теперь оно грозить взрывом сколько вони и дряни разлетиться
показать весь комментарий
16.09.2020 21:53 Ответить
Бувай ми здорова, моя чорноброва!
Вова купує квиток до Ростова.
Вчора ще була у нас священна корова.
А нині Вова пензлює до Ростова.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:56 Ответить
турборежим - всьо?
показать весь комментарий
16.09.2020 21:57 Ответить
вошел в штопор )))
показать весь комментарий
16.09.2020 21:59 Ответить
Перевожу на нормальный язык:
Раскол давно уже произошёл!
Но сейчас он, готов из фазы подковерной грызни перейти в фазу открытого противостояния.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:57 Ответить
Ты помнишь как все начиналось. Все было впервые и вновь.

Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 9303
показать весь комментарий
16.09.2020 22:01 Ответить
... ми в лоткє бухалі, і лотка качалась
но крис нє тошніло, вновь
в бухлє ліш крєпчє рукі
сільнєє сжимают стакан...
показать весь комментарий
16.09.2020 22:13 Ответить
ахрінєя ахрєнєваєт. Вимагає збільшення бюджету. Монокакашкі відмовляються бути на шару рабочімі-да
показать весь комментарий
16.09.2020 22:00 Ответить
ну если намекают что может...то это уже факт свершившийся )))
типа - а я ж говорил ))))
показать весь комментарий
16.09.2020 22:00 Ответить
Памятка ЗЕбилу:
При бариге мародёре это страшная, жуткая каррупция!!!
При ЗЕкловуне это махонький ми-кро-скан-даль-чик!!

И смотрите ЗЕбики не перепутайте
показать весь комментарий
16.09.2020 22:00 Ответить
Арахамія не виключив розкол монобільшості - Цензор.НЕТ 3604
показать весь комментарий
16.09.2020 22:09 Ответить
Адна палавіна к умним, другая к красівим.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:01 Ответить
так можно 2 или 3 зепутата пристроить,а куда остальных две сотни с гаком зедебилов пристроить,разве что в ж опу сгодятся...
показать весь комментарий
17.09.2020 00:24 Ответить
Моноблок, монофізіт, мононуклеоз, монохромний, монозвук, монобільшисть.
Частка складних слів "моно" несе в собі ознаки спрощенності і недосконалості.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:02 Ответить
Лукашеску и Путлер не раскололись,а Зелю не позвали в свою банду,потому что Зеля крутой чувак....Скрепы Мавзолейные не любит,а от Минска у него тошнота... то Кучма не такой,то Кравчук с Фокиным обосра...,как говорил товаристч Сралин в 1935 году...Кадры решают все... или я или Гитлер....
показать весь комментарий
16.09.2020 22:06 Ответить
Считаю, уже большинство депутатов показали себя и увидели других, значит из имеющихся в наличии людей можно переформатироваться, чтобы одни люди могли себя реализовать, работая на страну, другие могут лечь под какого то олигарха, а мы все увидим, кто что стоит, в такой ситуации, за счет проукраинских сил из СН можно усилить единственную проукраинскую партию "Голос", и это будет правильный и закономерный шаг в усилении единства Украины.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:15 Ответить
Хламидия очень достойний голова своей фрикции эмбрионов.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:16 Ответить
Без грузинов реформы не бывают....
Каха Бендукидзе не даст соврать...,Сралин не считается,он был тупым негодяем в роде Гитлера...,хотя многие считают его "гением"..уничтожившим 100 миллионов советских людей...
показать весь комментарий
16.09.2020 22:24 Ответить
Микроскандал?!
Коррупция в высшем законодательном органе государства это "микро"?
Что же тогда "макро"?
Массовое убийство?
показать весь комментарий
16.09.2020 22:38 Ответить
эх... провтыкал Владимир время когда можно было протянуть императивный мандат...
теперь будет шукать своих слуг по чужим постелям
показать весь комментарий
16.09.2020 22:52 Ответить
Еще пару недель назад он был категорически против)) Как все у них быстро меняется. Раз такие некошерные заявы пошли, то видать уже многие лыжи смазывают
показать весь комментарий
16.09.2020 23:30 Ответить
В тій політиці, що проводить зелена влада, їм на допомогу завжди прийде опзж, за майбутнє, довіра, всі проросійські депутати. Їм нема чого хвилюватись.
показать весь комментарий
17.09.2020 00:36 Ответить
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажною, а тепер і ще ворожу Україні про-кремлівську владу ЗЕбілів -капітулянтів цих проклятих московських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
( Так гірші заразні мікроби - бацили "рузького мира"! ЗЕбіли виродки)
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
(Українська держава вона вища ніж продажна монобільшість капітулянтів у ЗРаді)
показать весь комментарий
17.09.2020 03:10 Ответить
Прикольна козліна цей пацанчік... повний нуль
показать весь комментарий
17.09.2020 06:54 Ответить
У него хвост совсем недавно отпал. В Украине сильнее морозы, чем в горах Абхазии
показать весь комментарий
17.09.2020 09:42 Ответить
"...журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции"
Что за фракция журналистов, и общественности? И почему а ней "слуги"?
показать весь комментарий
17.09.2020 09:29 Ответить
У Зели большинство только с партией Бойко.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:40 Ответить
Арахамія не виключив розкол монобільшості - Цензор.НЕТ 5130
показать весь комментарий
17.09.2020 09:50 Ответить
 
 