УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10091 відвідувач онлайн
Новини
9 992 65
Арахамія (1097) Слуга народу (2800)

Арахамія не виключив розкол монобільшості

Арахамія не виключив розкол монобільшості

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив можливість розколу монобільшості. При цьому він не вважає за потрібне при першому ж мікроскандалі виганяти депутатів з фракції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Арахамія заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна-24".

Відповідаючи на запитання про те, чи може монобільшість розвалитися, Арахамія відповів, що "такі сценарії є і вони опрацьовуються".

"Не можна ігнорувати цей факт з одного боку. З іншого боку ми ж, певною мірою, на політичній розтяжці", - сказав Арахамія.

Він вважає за необхідне тримати баланс щодо реакції на "витівки" народних депутатів.

"Щоразу, коли хтось щось робить... журналісти і громадськість кажуть: "Давайте виженемо його з фракції". Для мене ж народний депутат - це на довгій дистанції якась кількість голосувань. Це можуть бути дуже важливі і системні для країни закони. Якщо ми будемо ось так розлучатися з цими людьми, то наприкінці ми не зможемо нічого приймати, у нас не буде для цього достатньої політичної волі", - сказав Арахамія.

Читайте також: Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
По сути, Ара Хамия сказал следущее:
Мы изначально набрали всякого говна, шобы оно голосовало, как скажут. А если от кучи этого говна будут откалываться маленькие какашки, то куча уже не будет такой монолитной.
показати весь коментар
16.09.2020 21:40
+24
Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 4547
показати весь коментар
16.09.2020 21:34
+12
йде розпродаж хракції.
показати весь коментар
16.09.2020 21:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 4547
показати весь коментар
16.09.2020 21:34 Відповісти
По якому пункту, у тебе таке судження?
Про пропажу 2700 вагонів зерна з Держрезерву?
показати весь коментар
16.09.2020 22:25 Відповісти
Чому Зеленський витратив кошти з коронавірусного фонду на відкати під видом ремонту доріг?
Чому прокурор Зеленського не надає дозволу позбавити депутатьскої недоторканості депутатів-корупціонерів із партії Зеленського?
Чому Зеленський назвав волонтерів винними у вбивстві Шеремета ще до того, як розпочався суд по цій справі?
показати весь коментар
16.09.2020 22:58 Відповісти
Тому що так вигідно ляльководам зеленського. Сам зеленський ні при чому. Зеленський це жопа і рот. Він сидить в кріслі президента і озвучує те що йому нашіптують ляльководи.
показати весь коментар
16.09.2020 23:51 Відповісти
Типова позиціяз елензих - цар, він хороший, а от боярє погані. Дуже їм це вигідно. Насправді, все зовсім не так. Головний ворог України не єрмак, а зеленський.
показати весь коментар
17.09.2020 00:31 Відповісти
йде розпродаж хракції.
показати весь коментар
16.09.2020 21:36 Відповісти
кому проститутки недорого оптом.... переболевшие триппером ковидом врожденные дуростью дебильностью.... продается фракция по акции оптовикам скидки... тел. 0666666??? спросить Вову...
показати весь коментар
16.09.2020 21:54 Відповісти
Анал для этих бл.дей уже не табу,а просто в радость.Налетай.
показати весь коментар
16.09.2020 22:03 Відповісти
Глава фракции "Слуга олигархов" не исключил, что депутатов могут перекупить другие олигархи, за что будут изгнаны из его клана.
показати весь коментар
16.09.2020 21:38 Відповісти
тоесть, другими словами, те скандалы после новых, ожидаемых, будут по-настоящему турбулентными? пц, партия пресмыкающихся с рейтингом 10% и членограя всемирно известного именно этим номером....
показати весь коментар
16.09.2020 21:38 Відповісти
Почему его никто не штрафует за то, что он нагло без маски нарушает постановление ?
показати весь коментар
16.09.2020 21:39 Відповісти
По сути, Ара Хамия сказал следущее:
Мы изначально набрали всякого говна, шобы оно голосовало, как скажут. А если от кучи этого говна будут откалываться маленькие какашки, то куча уже не будет такой монолитной.
показати весь коментар
16.09.2020 21:40 Відповісти
Эта куча уже не столько монолитная,сколько жидкая.
показати весь коментар
16.09.2020 22:05 Відповісти
сказал он совсем другое -

среди депутатов заехавших в раду на зеленом поезде оказалась часть которая прокинула машиниста и при случае не против торгануть своими телами
показати весь коментар
16.09.2020 22:42 Відповісти
Ось дивіться, це воно, зебіл звичайний, їх не так багато залишилось. Вчені рахують що на цей політичний сезон вони ще будуть зустрічатися, проте в наступному про них залишаються лише згадка...
показати весь коментар
17.09.2020 01:41 Відповісти
Растяжка волочковой - ваш новый тренд, слуги уродов!)
показати весь коментар
16.09.2020 21:40 Відповісти
Растяжку надо держать.
Бо под растяжкой уже целый ряд бутылок ))))
показати весь коментар
16.09.2020 21:43 Відповісти
На растяжке без тренировки можно и жопу порвать.
показати весь коментар
16.09.2020 21:49 Відповісти
Они в Трускавце тренировались ))))
показати весь коментар
16.09.2020 21:52 Відповісти
Та пусть рвут на здоровье! Мне жоп каких-то слуг уродов не жалко!)))
показати весь коментар
16.09.2020 22:10 Відповісти
Появились общие ценности с Опожоповцами , будит , а может уже и есть , негласная коалиция.Вот так мы и живем.
показати весь коментар
16.09.2020 21:42 Відповісти
І це лише 1 Рік А монобла-бла-бла Тю тю
показати весь коментар
16.09.2020 21:43 Відповісти
Нужно быть точным: не раскол, а распродажа. Распродажа монобольшинства. Спешите, ликвидация прошлогодней коллекции!
показати весь коментар
16.09.2020 21:46 Відповісти
Ну как коллекция.Тупо конфискат.Все по 10.
показати весь коментар
16.09.2020 22:07 Відповісти
Homa homani lupus est-
Вот закон нашего времени!
А не хочешь жить так?! Забери тебя бес!
Будь изгоем людського племени!
показати весь коментар
16.09.2020 21:46 Відповісти
Кредо Слуг Народа.
показати весь коментар
16.09.2020 21:48 Відповісти
Вот смотрю на этого Ерахамию и думаю, что внешность для политика не менее важна, чем для модели. Арахамия у меня ассоциируется с проходимцем, алкоголиком и т.д. и тем самим, абсолютно не вызывает доверия ИМХО
показати весь коментар
16.09.2020 21:47 Відповісти
Мов ілюстрація головного героя романа Вольтера "Пригоди Кандіда".
показати весь коментар
16.09.2020 21:54 Відповісти
... а внутренний мир полностью соответствует внешности )))
показати весь коментар
16.09.2020 21:54 Відповісти
Яке зовні-таке і всередині.
показати весь коментар
16.09.2020 22:11 Відповісти
почитайте про нього в вікіпедії.Був нормальною людиною поки не вступив у це лайно.Я була шокована його фото до цього---ну просто красунчик.
показати весь коментар
17.09.2020 08:59 Відповісти
Палево на взятке у ЗЕбобиков вдруг стало просто микроскандалом)) О как. Эй ЗЕбилы а помните как ваш клоун визжал перед выборами - нулевая терпимость к карупции! Будем бароца всеми силами!!! А теперь это оказываеца просто микроскандальчик...ггг
показати весь коментар
16.09.2020 21:49 Відповісти
Что тебя удивляет? Все политики воняют - вонял Янукович с Кучмой и Ющом, вонял Порошенко, щас и вот Зеля начал протухать ,благодаря свите...точнее- своре.
показати весь коментар
16.09.2020 21:54 Відповісти
Завтра оно собралось во Львов.
Может, хоть там кто-то яйцом запустит
показати весь коментар
16.09.2020 21:59 Відповісти
Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 6602
показати весь коментар
16.09.2020 21:53 Відповісти
Монобольшинство какое новое модное слово Вы просто куча дерьма сбившееся в кучу и процессы гниения в этой куче достигли апогей и теперь оно грозить взрывом сколько вони и дряни разлетиться
показати весь коментар
16.09.2020 21:53 Відповісти
Бувай ми здорова, моя чорноброва!
Вова купує квиток до Ростова.
Вчора ще була у нас священна корова.
А нині Вова пензлює до Ростова.
показати весь коментар
16.09.2020 21:56 Відповісти
турборежим - всьо?
показати весь коментар
16.09.2020 21:57 Відповісти
вошел в штопор )))
показати весь коментар
16.09.2020 21:59 Відповісти
Перевожу на нормальный язык:
Раскол давно уже произошёл!
Но сейчас он, готов из фазы подковерной грызни перейти в фазу открытого противостояния.
показати весь коментар
16.09.2020 21:57 Відповісти
Ты помнишь как все начиналось. Все было впервые и вновь.

Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 9303
показати весь коментар
16.09.2020 22:01 Відповісти
... ми в лоткє бухалі, і лотка качалась
но крис нє тошніло, вновь
в бухлє ліш крєпчє рукі
сільнєє сжимают стакан...
показати весь коментар
16.09.2020 22:13 Відповісти
ахрінєя ахрєнєваєт. Вимагає збільшення бюджету. Монокакашкі відмовляються бути на шару рабочімі-да
показати весь коментар
16.09.2020 22:00 Відповісти
ну если намекают что может...то это уже факт свершившийся )))
типа - а я ж говорил ))))
показати весь коментар
16.09.2020 22:00 Відповісти
Памятка ЗЕбилу:
При бариге мародёре это страшная, жуткая каррупция!!!
При ЗЕкловуне это махонький ми-кро-скан-даль-чик!!

И смотрите ЗЕбики не перепутайте
показати весь коментар
16.09.2020 22:00 Відповісти
Арахамія не виключив розкол монобільшості - Цензор.НЕТ 3604
показати весь коментар
16.09.2020 22:09 Відповісти
Адна палавіна к умним, другая к красівим.
показати весь коментар
16.09.2020 22:01 Відповісти
так можно 2 или 3 зепутата пристроить,а куда остальных две сотни с гаком зедебилов пристроить,разве что в ж опу сгодятся...
показати весь коментар
17.09.2020 00:24 Відповісти
Моноблок, монофізіт, мононуклеоз, монохромний, монозвук, монобільшисть.
Частка складних слів "моно" несе в собі ознаки спрощенності і недосконалості.
показати весь коментар
16.09.2020 22:02 Відповісти
Лукашеску и Путлер не раскололись,а Зелю не позвали в свою банду,потому что Зеля крутой чувак....Скрепы Мавзолейные не любит,а от Минска у него тошнота... то Кучма не такой,то Кравчук с Фокиным обосра...,как говорил товаристч Сралин в 1935 году...Кадры решают все... или я или Гитлер....
показати весь коментар
16.09.2020 22:06 Відповісти
Считаю, уже большинство депутатов показали себя и увидели других, значит из имеющихся в наличии людей можно переформатироваться, чтобы одни люди могли себя реализовать, работая на страну, другие могут лечь под какого то олигарха, а мы все увидим, кто что стоит, в такой ситуации, за счет проукраинских сил из СН можно усилить единственную проукраинскую партию "Голос", и это будет правильный и закономерный шаг в усилении единства Украины.
показати весь коментар
16.09.2020 22:15 Відповісти
Хламидия очень достойний голова своей фрикции эмбрионов.
показати весь коментар
16.09.2020 22:16 Відповісти
Без грузинов реформы не бывают....
Каха Бендукидзе не даст соврать...,Сралин не считается,он был тупым негодяем в роде Гитлера...,хотя многие считают его "гением"..уничтожившим 100 миллионов советских людей...
показати весь коментар
16.09.2020 22:24 Відповісти
Микроскандал?!
Коррупция в высшем законодательном органе государства это "микро"?
Что же тогда "макро"?
Массовое убийство?
показати весь коментар
16.09.2020 22:38 Відповісти
эх... провтыкал Владимир время когда можно было протянуть императивный мандат...
теперь будет шукать своих слуг по чужим постелям
показати весь коментар
16.09.2020 22:52 Відповісти
Еще пару недель назад он был категорически против)) Как все у них быстро меняется. Раз такие некошерные заявы пошли, то видать уже многие лыжи смазывают
показати весь коментар
16.09.2020 23:30 Відповісти
В тій політиці, що проводить зелена влада, їм на допомогу завжди прийде опзж, за майбутнє, довіра, всі проросійські депутати. Їм нема чого хвилюватись.
показати весь коментар
17.09.2020 00:36 Відповісти
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажною, а тепер і ще ворожу Україні про-кремлівську владу ЗЕбілів -капітулянтів цих проклятих московських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
( Так гірші заразні мікроби - бацили "рузького мира"! ЗЕбіли виродки)
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
(Українська держава вона вища ніж продажна монобільшість капітулянтів у ЗРаді)
показати весь коментар
17.09.2020 03:10 Відповісти
Прикольна козліна цей пацанчік... повний нуль
показати весь коментар
17.09.2020 06:54 Відповісти
У него хвост совсем недавно отпал. В Украине сильнее морозы, чем в горах Абхазии
показати весь коментар
17.09.2020 09:42 Відповісти
"...журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции"
Что за фракция журналистов, и общественности? И почему а ней "слуги"?
показати весь коментар
17.09.2020 09:29 Відповісти
У Зели большинство только с партией Бойко.
показати весь коментар
17.09.2020 09:40 Відповісти
Арахамія не виключив розкол монобільшості - Цензор.НЕТ 5130
показати весь коментар
17.09.2020 09:50 Відповісти
 
 