Арахамія не виключив розкол монобільшості
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив можливість розколу монобільшості. При цьому він не вважає за потрібне при першому ж мікроскандалі виганяти депутатів з фракції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Арахамія заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна-24".
Відповідаючи на запитання про те, чи може монобільшість розвалитися, Арахамія відповів, що "такі сценарії є і вони опрацьовуються".
"Не можна ігнорувати цей факт з одного боку. З іншого боку ми ж, певною мірою, на політичній розтяжці", - сказав Арахамія.
Він вважає за необхідне тримати баланс щодо реакції на "витівки" народних депутатів.
"Щоразу, коли хтось щось робить... журналісти і громадськість кажуть: "Давайте виженемо його з фракції". Для мене ж народний депутат - це на довгій дистанції якась кількість голосувань. Це можуть бути дуже важливі і системні для країни закони. Якщо ми будемо ось так розлучатися з цими людьми, то наприкінці ми не зможемо нічого приймати, у нас не буде для цього достатньої політичної волі", - сказав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
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Мы изначально набрали всякого говна, шобы оно голосовало, как скажут. А если от кучи этого говна будут откалываться маленькие какашки, то куча уже не будет такой монолитной.
среди депутатов заехавших в раду на зеленом поезде оказалась часть которая прокинула машиниста и при случае не против торгануть своими телами
Бо под растяжкой уже целый ряд бутылок ))))
Вот закон нашего времени!
А не хочешь жить так?! Забери тебя бес!
Будь изгоем людського племени!
Может, хоть там кто-то яйцом запустит
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Вчора ще була у нас священна корова.
А нині Вова пензлює до Ростова.
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Но сейчас он, готов из фазы подковерной грызни перейти в фазу открытого противостояния.
но крис нє тошніло, вновь
в бухлє ліш крєпчє рукі
сільнєє сжимают стакан...
типа - а я ж говорил ))))
При бариге мародёре это страшная, жуткая каррупция!!!
При ЗЕкловуне это махонький ми-кро-скан-даль-чик!!
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Частка складних слів "моно" несе в собі ознаки спрощенності і недосконалості.
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теперь будет шукать своих слуг по чужим постелям
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
( Так гірші заразні мікроби - бацили "рузького мира"! ЗЕбіли виродки)
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
(Українська держава вона вища ніж продажна монобільшість капітулянтів у ЗРаді)
Что за фракция журналистов, и общественности? И почему а ней "слуги"?