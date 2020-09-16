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Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач. ФОТО

Депутати від "Слуги народу" і ОПЗЖ спільно відвідували футбольний матч, порушуючи карантинні обмеження.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач 01

"Карантин. Обмеження. Матчі без глядачів. Але якщо ти депутат від Слуги народу, то можна у VIP ложу. Вчорашній матч на Олімійському. Динамо Київ - АЗ

Ліворуч депутат Слуга Народу Арістов Юрій (Голова комітету ВР з питань бюджету), далі депутат Слуга Народу Владлен Неклюдов
(Голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності), усміхнений у вишиванці Слуга Народу Михайло Радуцький (Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування), депутат ОПЗЖ Пузанов, депутат ОПЗЖ Сергій Льовочкін, депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс, перший президент України Леонід Кравчук, депутат "Батьківщина" Кожем‘якін", - написав Ткач, опублікувавши відповідне фото.

Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач 02

Журналіст нагадує, що під час карантинних заходів мають право на перебування на матчі тільки члени офіційної делегації футбольного клубу (президент клубу, рада директорів).

"Де можна почитати коли депутати Слуги народу стали членами офіційної делегації футбольного клубу братів Суркісів?
Це не рядові депутати президента Зеленського, а голови комітетів. Така вона коаліція Слуги народу та ОПЗЖ", - зазначив Ткач.

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Топ коментарі
+48
Они ничего и не скрывали с самого начала.
Просто простой нарит видел в них только то, что хотел, и был рад обманывать сам себя.
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16.09.2020 17:52
+28
Слуга урода- то же зажопье, но только спереди.
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16.09.2020 17:56
+23
Аристов , Неклюдов Пузанов, Кожемякин.. Левочкин....Суркиси . А де ж українці?
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16.09.2020 17:56
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Они ничего и не скрывали с самого начала.
Просто простой нарит видел в них только то, что хотел, и был рад обманывать сам себя.
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16.09.2020 17:52 Відповісти
зелёные это теже рыги, только не голубые, а просто пляди
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16.09.2020 18:17 Відповісти
Это Гончаренко, Порошенко и т.д.?
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17.09.2020 11:49 Відповісти
Понятно, что не скрывали, но "делали вид". А сейчас всё г@вно сливается в кучу - зеленые сопли с опожопой и примкнувшый к ним шаройопп.
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16.09.2020 18:26 Відповісти
Общність пзж2, слуга ж2 народа, єврейська солідарність, українцями не пахне, голосуйте за українців.
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16.09.2020 19:04 Відповісти
Предлагайте.
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16.09.2020 19:05 Відповісти
і тішина...
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16.09.2020 19:52 Відповісти
краще згадайте скільки регіоналів було на вечірці в честь інаугурації шоколадного бариги.Чи у вас пам яті тільки на 2 роки?! (P.S. якщо що, то я проти ЗеКо)
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16.09.2020 18:51 Відповісти
Во втором туре за кого голосовал???
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16.09.2020 19:02 Відповісти
Вот из-за таких П#ДАРАСОВ, как ты, которые думают СРАКОЙ, а не головой Украине всегда в ЖПЕ.
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16.09.2020 19:27 Відповісти
в отличии от тебя, я думаю головой и отлично понимаю что и зе и пе єто разные сорта одного и того дерьма
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16.09.2020 20:36 Відповісти
Не ЖПЕ, а в ЖОПЗ! Велика різниця!!!
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16.09.2020 22:06 Відповісти
Так за кого ти голосував у 2-му турі, якщо ти проти ЗеКо?
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16.09.2020 19:54 Відповісти
проти всіх
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16.09.2020 20:35 Відповісти
Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач - Цензор.НЕТ 2153
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16.09.2020 22:10 Відповісти
Ну, а что делать, если Пете, Артуру и Ире футбол до лампочки.
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16.09.2020 17:52 Відповісти
Ну так ведь - "таким" Закон не писан, говорят!
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16.09.2020 17:53 Відповісти
Приходят свидетели Иеговы в еврейскую семью и спрашивают:
- Вы Библию читали?
- Уважаемые, мы ее писали.
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16.09.2020 18:37 Відповісти
"Ширка" часть вторая!
Ну и кэшбэк в четверть миллиарда баксов Суркисам не грех отметить!
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16.09.2020 17:53 Відповісти
крутящего попой тищенка на десерт оставили...
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16.09.2020 17:56 Відповісти
Слуга урода- то же зажопье, но только спереди.
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16.09.2020 17:56 Відповісти
Аристов , Неклюдов Пузанов, Кожемякин.. Левочкин....Суркиси . А де ж українці?
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16.09.2020 17:56 Відповісти
на поле))
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16.09.2020 18:49 Відповісти
До виборів готуються, що б знову за зебілів та недобитих ригів проголосувати...
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16.09.2020 18:57 Відповісти
А українці після них сміття вигрібають, за 100 грн/година.
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16.09.2020 19:11 Відповісти
До того часу,доки до влади в Україні не прийдуть патріоти з українськими прізвищами, нічого у цій державі доброго не відбудеться.
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16.09.2020 19:23 Відповісти
Так були українці з 2014 до 2019 але ви їх чомусь оббрехали і знову вам щось не так)
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16.09.2020 20:18 Відповісти
хто це ..і кого оббрехав? Може це їх .. Свинярчуки з Путіними оббрехали? У трійку найбагатійших олігархів україни ..увійшов разом із Аметовим та Пінчуком..хто? Пушків? Не треба красти тоді і ніхто не зможе оббрехати! Пристосуванець офшорник гібрідний та барига..ще й син крадія! До національної ідеї примазався та використав її..Наслідко чого і бачемо ..та пожинаємо
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16.09.2020 21:19 Відповісти
Еще у одного Порох мозги украл. Осталось только кацапскими заеженными штампами вещать помои с г+г
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16.09.2020 21:39 Відповісти
Вас він обікрав та що вас красти))А докази де що він обікрав?А ваші Зебіли все зерно розікрали..і тд .реальних злодюг і аферистів привели до влади.як їх тепер позбутись?Если что ми их сметем)))
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17.09.2020 14:11 Відповісти
Эта коалиция будет полной, когда там будет ЕС. Они же вместе голосовали за разворовывание украинских земель.
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16.09.2020 17:57 Відповісти
у всего включая землю должен быть конкретный хозяин и это не обязательно ты
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16.09.2020 17:59 Відповісти
Тебя там не хватает,зеголосилка.Привел жабу к власти и строит из себя националиста -вся суть "сволоты"
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16.09.2020 18:01 Відповісти
обана, это кто там посмел из себя строить националиста, кто разрешал?? у нас только одному можна
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16.09.2020 18:53 Відповісти
А что так явно жулькобот не замечает представителя своей бахини?
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16.09.2020 18:43 Відповісти
у песикив щас обострение аппазасыонности, позже, в ноябре будет можно и перекусить и голоснуть
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16.09.2020 18:51 Відповісти
касаб здрисни нх у свою парашу і некизди - тут водкі нєт!
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16.09.2020 19:55 Відповісти
аа, члены пороховатной секты свидетелей мацковского резидента меня касабом называют, пытаются привлечь к себе, таарищи помогите отбиться!!
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16.09.2020 20:09 Відповісти
Ваню зови сулиму. Из твоих,лоботомированных. Он тебе не поможет но напихают двоим а не одному,уже вам,слабоумным,легче будет.
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16.09.2020 20:33 Відповісти
ну так зачем звать, если не поможет, а напихать у вас никак не получается, потому как сцыкливые вы, как ваше патриотичное, вон, даже со всякими ненастоящими националистами или стремаетесь выйти или тряпки свои забываете
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16.09.2020 20:41 Відповісти
***** зови тогда,как у вас недокацапе*долочей принято. Тоже не поможет но будешь жить на настоящей помойке. А всякая помойка похожа на твою любимую родину парашу.
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16.09.2020 20:57 Відповісти
опять пороховата меня своим называет, утомляете....
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16.09.2020 21:05 Відповісти
Так вы от природы уставшие. Не вставая с проперженного дивана. Лишнюю хромасому на себе таскать видать утомительно зебилам.
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16.09.2020 21:32 Відповісти
так ваш или зелёный?? хотя это одно и тоже, но выводы своим пустым горшком делаешь правильные: раз кацап, то и пороховатный и зелёный одновременно
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17.09.2020 10:28 Відповісти
Да и ,,свои,, вы только хутинским пуесосам типа зажидднистам. Что и показывает эта статья.
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16.09.2020 21:34 Відповісти
От зараз вони дійсно розворовані. Дані статистики 12 мільйонів Га сільськогосподарської землі обробляється в тіні і стільки ж за два мішка курудзи в рік. За ці землі ніхто нікому не платить ні копійки. А ринок землі викриє всі їх хитрожопі схеми. От реальна картина.
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16.09.2020 19:03 Відповісти
чи це депутати російської Думи?
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16.09.2020 17:57 Відповісти
жаль,шо нэ зайшлы в ложу якись родычи поотбивать бошки слугам...
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16.09.2020 18:02 Відповісти
Они живут в VIP Украине!!! У них VIP работа, дома , жратва!!!
А дети в школах пусть поют гимн Украины!!! Парни пусть воюют!!!
А они ВИП!!!!
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16.09.2020 18:05 Відповісти
Ти проти Гімна України?
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16.09.2020 19:35 Відповісти
А кода последний раз блазень выкрикивал Слава Украине?Правильно, перед выборами что бы украсть голоса на западе в центре и сдать региганданам расстрелявшим на майдане мирных демонстрантов.
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16.09.2020 18:11 Відповісти
******** продажные, а что сказать
Когда зелёная биомасса прозреет ?
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16.09.2020 18:14 Відповісти
зелёная биомаса никогда не прозреет, потому что у неё вместо мозгов - расейская дерьмо-пропаганда
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16.09.2020 18:18 Відповісти
Вот Вам надо было эту правду писать ?
Так хоть Надежда была ......
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16.09.2020 18:21 Відповісти
Им вместе нельзя сидеть на 1 га.
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16.09.2020 18:16 Відповісти
Знову прийдеться з лайна обирать бо інших нема.
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16.09.2020 18:28 Відповісти
з рпг би шмальнути в те кодло...
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16.09.2020 18:34 Відповісти
Все, виходимо на Майдан. Гыг, ти з нами?
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16.09.2020 18:38 Відповісти
Сейчас запустят ваньку сулиму и прочих уродов с криком ,,Порошенко,шпион гребанный,подкинул слуг трех партий для дискридитации оных. И вообще,он продажным порохоботам не отвечает"
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16.09.2020 18:39 Відповісти
почему не пальнули туда пару раз с базуки осколочными(((
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16.09.2020 18:43 Відповісти
Х...й вам в ж...у, это ситуационное большинство
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16.09.2020 18:48 Відповісти
Вони ні від кого не ховалися, врони такими були завжди. То ви сліпі і на когось зараз ображаєтеся. Далі вони вам ще покажуть почекайте, як тільки справа дійде до суверенітету і до "братішек" вони будуть як одне ціле.
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16.09.2020 19:41 Відповісти
Слуги российского народа под разными бредами, но палятся вместе

Мы говорим "Слуги народа" - подразумеваем ОПЗЖ! И наоборот!
Какие бы маски они не одевали - вата торчит из всех ушей
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16.09.2020 19:42 Відповісти
Ну так они слуги другого народа, причем тут зелохи.
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16.09.2020 20:05 Відповісти
Могли бы в Ростове играть, а Украина сейчас должна заниматься освобождением своей земли от российских оккупантов.
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16.09.2020 21:17 Відповісти
А депутати різних фракцій типу мають уникати зустрічей між собою? Цензор, ти вообще про що?
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17.09.2020 01:08 Відповісти
в раде они тоже в одном зале сидят. там еще пес. и ничего.
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17.09.2020 01:45 Відповісти
Продажные твари.
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17.09.2020 09:27 Відповісти
 
 