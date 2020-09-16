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Коалиция ОПЗЖ и Слуг народа проявилась на футболе, - Ткач. ФОТО

Депутаты от "Слуги народа" и ОПЗЖ совместно посещали футбольный матч, нарушая карантинные ограничения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

Коалиция ОПЗЖ и Слуг народа проявилась на футболе, - Ткач 01

"Карантин. Ограничения. Матчи без зрителей. Но если ты депутат от Слуги народа, то можно в VIP ложу. Вчерашний матч на Олимпийском. Динамо Киев - АЗ

Слева депутат Слуга Народа Аристов Юрий (председатель комитета ВР по вопросам бюджета), далее депутат Слуга Народа Владлен Неклюдов (председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности), улыбающийся в вышиванке Слуга Народа Михаил Радуцкий (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования), депутат ОПЗЖ Пузанов, депутат ОПЗЖ Сергей Левочкин, депутат ОПЗЖ Григорий Суркис, первый президент Украины Леонид Кравчук, депутат "Батькивщины" Кожемякин", - написал Ткач, опубликовав соответсвующее фото.

Коалиция ОПЗЖ и Слуг народа проявилась на футболе, - Ткач 02

Смотрите также: Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы". ВИДЕО

Журналист напоминает, что во время карантинных мероприятий имеют право на пребывание на матче только члены официальной делегации футбольного клуба (президент клуба, совет директоров).

"Где можно почитать, когда депутаты Слуги народа стали членами официальной делегации футбольного клуба братьев Суркисов?  Это не рядовые депутаты президента Зеленского, а председатели комитетов. Такая она коалиция Слуги народа и ОПЗЖ", - отметил Ткач.

Смотрите также: Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум. ФОТО

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Топ комментарии
+48
Они ничего и не скрывали с самого начала.
Просто простой нарит видел в них только то, что хотел, и был рад обманывать сам себя.
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16.09.2020 17:52
+28
Слуга урода- то же зажопье, но только спереди.
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16.09.2020 17:56
+23
Аристов , Неклюдов Пузанов, Кожемякин.. Левочкин....Суркиси . А де ж українці?
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16.09.2020 17:56
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Правила форума Совет форумчан
Они ничего и не скрывали с самого начала.
Просто простой нарит видел в них только то, что хотел, и был рад обманывать сам себя.
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16.09.2020 17:52 Ответить
зелёные это теже рыги, только не голубые, а просто пляди
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16.09.2020 18:17 Ответить
Это Гончаренко, Порошенко и т.д.?
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17.09.2020 11:49 Ответить
Понятно, что не скрывали, но "делали вид". А сейчас всё г@вно сливается в кучу - зеленые сопли с опожопой и примкнувшый к ним шаройопп.
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16.09.2020 18:26 Ответить
Общність пзж2, слуга ж2 народа, єврейська солідарність, українцями не пахне, голосуйте за українців.
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16.09.2020 19:04 Ответить
Предлагайте.
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16.09.2020 19:05 Ответить
і тішина...
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16.09.2020 19:52 Ответить
краще згадайте скільки регіоналів було на вечірці в честь інаугурації шоколадного бариги.Чи у вас пам яті тільки на 2 роки?! (P.S. якщо що, то я проти ЗеКо)
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16.09.2020 18:51 Ответить
Во втором туре за кого голосовал???
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16.09.2020 19:02 Ответить
Вот из-за таких П#ДАРАСОВ, как ты, которые думают СРАКОЙ, а не головой Украине всегда в ЖПЕ.
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16.09.2020 19:27 Ответить
в отличии от тебя, я думаю головой и отлично понимаю что и зе и пе єто разные сорта одного и того дерьма
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16.09.2020 20:36 Ответить
Не ЖПЕ, а в ЖОПЗ! Велика різниця!!!
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16.09.2020 22:06 Ответить
Так за кого ти голосував у 2-му турі, якщо ти проти ЗеКо?
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16.09.2020 19:54 Ответить
проти всіх
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16.09.2020 20:35 Ответить
Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач - Цензор.НЕТ 2153
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16.09.2020 22:10 Ответить
Ну, а что делать, если Пете, Артуру и Ире футбол до лампочки.
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16.09.2020 17:52 Ответить
Ну так ведь - "таким" Закон не писан, говорят!
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16.09.2020 17:53 Ответить
Приходят свидетели Иеговы в еврейскую семью и спрашивают:
- Вы Библию читали?
- Уважаемые, мы ее писали.
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16.09.2020 18:37 Ответить
"Ширка" часть вторая!
Ну и кэшбэк в четверть миллиарда баксов Суркисам не грех отметить!
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16.09.2020 17:53 Ответить
крутящего попой тищенка на десерт оставили...
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16.09.2020 17:56 Ответить
Слуга урода- то же зажопье, но только спереди.
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16.09.2020 17:56 Ответить
Аристов , Неклюдов Пузанов, Кожемякин.. Левочкин....Суркиси . А де ж українці?
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16.09.2020 17:56 Ответить
на поле))
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16.09.2020 18:49 Ответить
До виборів готуються, що б знову за зебілів та недобитих ригів проголосувати...
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16.09.2020 18:57 Ответить
А українці після них сміття вигрібають, за 100 грн/година.
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16.09.2020 19:11 Ответить
До того часу,доки до влади в Україні не прийдуть патріоти з українськими прізвищами, нічого у цій державі доброго не відбудеться.
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16.09.2020 19:23 Ответить
Так були українці з 2014 до 2019 але ви їх чомусь оббрехали і знову вам щось не так)
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16.09.2020 20:18 Ответить
хто це ..і кого оббрехав? Може це їх .. Свинярчуки з Путіними оббрехали? У трійку найбагатійших олігархів україни ..увійшов разом із Аметовим та Пінчуком..хто? Пушків? Не треба красти тоді і ніхто не зможе оббрехати! Пристосуванець офшорник гібрідний та барига..ще й син крадія! До національної ідеї примазався та використав її..Наслідко чого і бачемо ..та пожинаємо
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16.09.2020 21:19 Ответить
Еще у одного Порох мозги украл. Осталось только кацапскими заеженными штампами вещать помои с г+г
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16.09.2020 21:39 Ответить
Вас він обікрав та що вас красти))А докази де що він обікрав?А ваші Зебіли все зерно розікрали..і тд .реальних злодюг і аферистів привели до влади.як їх тепер позбутись?Если что ми их сметем)))
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17.09.2020 14:11 Ответить
Эта коалиция будет полной, когда там будет ЕС. Они же вместе голосовали за разворовывание украинских земель.
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16.09.2020 17:57 Ответить
у всего включая землю должен быть конкретный хозяин и это не обязательно ты
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16.09.2020 17:59 Ответить
Тебя там не хватает,зеголосилка.Привел жабу к власти и строит из себя националиста -вся суть "сволоты"
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16.09.2020 18:01 Ответить
обана, это кто там посмел из себя строить националиста, кто разрешал?? у нас только одному можна
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16.09.2020 18:53 Ответить
А что так явно жулькобот не замечает представителя своей бахини?
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16.09.2020 18:43 Ответить
у песикив щас обострение аппазасыонности, позже, в ноябре будет можно и перекусить и голоснуть
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16.09.2020 18:51 Ответить
касаб здрисни нх у свою парашу і некизди - тут водкі нєт!
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16.09.2020 19:55 Ответить
аа, члены пороховатной секты свидетелей мацковского резидента меня касабом называют, пытаются привлечь к себе, таарищи помогите отбиться!!
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16.09.2020 20:09 Ответить
Ваню зови сулиму. Из твоих,лоботомированных. Он тебе не поможет но напихают двоим а не одному,уже вам,слабоумным,легче будет.
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16.09.2020 20:33 Ответить
ну так зачем звать, если не поможет, а напихать у вас никак не получается, потому как сцыкливые вы, как ваше патриотичное, вон, даже со всякими ненастоящими националистами или стремаетесь выйти или тряпки свои забываете
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16.09.2020 20:41 Ответить
***** зови тогда,как у вас недокацапе*долочей принято. Тоже не поможет но будешь жить на настоящей помойке. А всякая помойка похожа на твою любимую родину парашу.
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16.09.2020 20:57 Ответить
опять пороховата меня своим называет, утомляете....
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16.09.2020 21:05 Ответить
Так вы от природы уставшие. Не вставая с проперженного дивана. Лишнюю хромасому на себе таскать видать утомительно зебилам.
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16.09.2020 21:32 Ответить
так ваш или зелёный?? хотя это одно и тоже, но выводы своим пустым горшком делаешь правильные: раз кацап, то и пороховатный и зелёный одновременно
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17.09.2020 10:28 Ответить
Да и ,,свои,, вы только хутинским пуесосам типа зажидднистам. Что и показывает эта статья.
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16.09.2020 21:34 Ответить
От зараз вони дійсно розворовані. Дані статистики 12 мільйонів Га сільськогосподарської землі обробляється в тіні і стільки ж за два мішка курудзи в рік. За ці землі ніхто нікому не платить ні копійки. А ринок землі викриє всі їх хитрожопі схеми. От реальна картина.
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16.09.2020 19:03 Ответить
чи це депутати російської Думи?
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16.09.2020 17:57 Ответить
жаль,шо нэ зайшлы в ложу якись родычи поотбивать бошки слугам...
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16.09.2020 18:02 Ответить
Они живут в VIP Украине!!! У них VIP работа, дома , жратва!!!
А дети в школах пусть поют гимн Украины!!! Парни пусть воюют!!!
А они ВИП!!!!
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16.09.2020 18:05 Ответить
Ти проти Гімна України?
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16.09.2020 19:35 Ответить
А кода последний раз блазень выкрикивал Слава Украине?Правильно, перед выборами что бы украсть голоса на западе в центре и сдать региганданам расстрелявшим на майдане мирных демонстрантов.
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16.09.2020 18:11 Ответить
******** продажные, а что сказать
Когда зелёная биомасса прозреет ?
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16.09.2020 18:14 Ответить
зелёная биомаса никогда не прозреет, потому что у неё вместо мозгов - расейская дерьмо-пропаганда
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16.09.2020 18:18 Ответить
Вот Вам надо было эту правду писать ?
Так хоть Надежда была ......
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16.09.2020 18:21 Ответить
Им вместе нельзя сидеть на 1 га.
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16.09.2020 18:16 Ответить
Знову прийдеться з лайна обирать бо інших нема.
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16.09.2020 18:28 Ответить
з рпг би шмальнути в те кодло...
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16.09.2020 18:34 Ответить
Все, виходимо на Майдан. Гыг, ти з нами?
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16.09.2020 18:38 Ответить
Сейчас запустят ваньку сулиму и прочих уродов с криком ,,Порошенко,шпион гребанный,подкинул слуг трех партий для дискридитации оных. И вообще,он продажным порохоботам не отвечает"
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16.09.2020 18:39 Ответить
почему не пальнули туда пару раз с базуки осколочными(((
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16.09.2020 18:43 Ответить
Х...й вам в ж...у, это ситуационное большинство
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16.09.2020 18:48 Ответить
Вони ні від кого не ховалися, врони такими були завжди. То ви сліпі і на когось зараз ображаєтеся. Далі вони вам ще покажуть почекайте, як тільки справа дійде до суверенітету і до "братішек" вони будуть як одне ціле.
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16.09.2020 19:41 Ответить
Слуги российского народа под разными бредами, но палятся вместе

Мы говорим "Слуги народа" - подразумеваем ОПЗЖ! И наоборот!
Какие бы маски они не одевали - вата торчит из всех ушей
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16.09.2020 19:42 Ответить
Ну так они слуги другого народа, причем тут зелохи.
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16.09.2020 20:05 Ответить
Могли бы в Ростове играть, а Украина сейчас должна заниматься освобождением своей земли от российских оккупантов.
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16.09.2020 21:17 Ответить
А депутати різних фракцій типу мають уникати зустрічей між собою? Цензор, ти вообще про що?
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17.09.2020 01:08 Ответить
в раде они тоже в одном зале сидят. там еще пес. и ничего.
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17.09.2020 01:45 Ответить
Продажные твари.
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17.09.2020 09:27 Ответить
 
 