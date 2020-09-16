Коалиция ОПЗЖ и Слуг народа проявилась на футболе, - Ткач. ФОТО

Депутаты от "Слуги народа" и ОПЗЖ совместно посещали футбольный матч, нарушая карантинные ограничения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин. Ограничения. Матчи без зрителей. Но если ты депутат от Слуги народа, то можно в VIP ложу. Вчерашний матч на Олимпийском. Динамо Киев - АЗ

Слева депутат Слуга Народа Аристов Юрий (председатель комитета ВР по вопросам бюджета), далее депутат Слуга Народа Владлен Неклюдов (председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности), улыбающийся в вышиванке Слуга Народа Михаил Радуцкий (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования), депутат ОПЗЖ Пузанов, депутат ОПЗЖ Сергей Левочкин, депутат ОПЗЖ Григорий Суркис, первый президент Украины Леонид Кравчук, депутат "Батькивщины" Кожемякин", - написал Ткач, опубликовав соответсвующее фото.

Смотрите также: Глава ОП Ермак, его заместитель Тимошенко и советник Зеленского Шефир ездят на машинах с "номерами прикрытия", - "Схемы". ВИДЕО

Журналист напоминает, что во время карантинных мероприятий имеют право на пребывание на матче только члены официальной делегации футбольного клуба (президент клуба, совет директоров).

"Где можно почитать, когда депутаты Слуги народа стали членами официальной делегации футбольного клуба братьев Суркисов? Это не рядовые депутаты президента Зеленского, а председатели комитетов. Такая она коалиция Слуги народа и ОПЗЖ", - отметил Ткач.

Смотрите также: Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум. ФОТО