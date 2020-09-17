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Беларусь (7771) кредит (2359) россия (93011) Силуанов (51)

Россия специально изменит Налоговый кодекс, чтобы предоставить Беларуси $1,5 млрд кредита

Россия специально изменит Налоговый кодекс, чтобы предоставить Беларуси $1,5 млрд кредита

Россия предоставит Беларуси межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем - $500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", - сказал он.

Говоря о кредите ЕФСР, министр отметил: "Мы будем обращаться к коллегам, чтобы этот институт принял решение о минимальной программе поддержки Беларуси. Раньше было две программы по $2 млрд, сейчас предложение быстро предоставить заем в размере $500 млн".

Для предоставления межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс о включении Беларуси в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - пояснил Силуанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд, - Путин

Планируется, что заем EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит в рублях.

"В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, по ставкам в валюте ЕФСР дает исходя из средней стоимости бондов РФ и Казахстана", - сказал также министр.

Говоря о целях предоставления кредита, он отметил, что "в целом это антикризисная поддержка", в том числе, на борьбу с COVID-19. "И в целом это поддержит платежный баланс Беларуси. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около $1 млрд из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом", - сказал он.

Говоря о сроках возврата кредитов, российский министр пояснил, что это будет определено в соглашениях. Но отметил, что "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет, мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств".

Также отвечая на вопрос, что получит Россия при предоставлении заемных средств, он пояснил: "Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белорусью обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме".

Российский министр также отметил, что Беларусь своевременно погашает обязательства перед РФ, никаких просрочек и задолженностей нет. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $460 млн перед EФСР.

Напомним, Лукашенко заявлял в конце августа, что премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с Путиным.
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Топ комментарии
+13
Ну прям точно путем овоща лукпшенко идет, тот тоже за гроши пытался кацапам Украину продать.
Но у луки похоже дела совсем плохие, это на до же было на такое пойти , брать кредит чтобы покрыть долги кацапским предприятиям, и при этом остаться все равно должным только уже пуйлу
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17.09.2020 08:24
+11
Ничо, еще потуже кацапы затянут пояса. Ведь для руских главное, шоб водка не дорожала, а закусывать, а зачем? можно занюхать и потной подмышкой
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17.09.2020 08:19
+11
Лука сам на себя кацапский ошейник натянул, после получения кредитов кацапы ему окончательно и намордник натянут. Будет лающей шавкой ***** у границ Европы - усатый, кацапский пограничный "джульбарс".
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17.09.2020 08:38
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Правила форума Совет форумчан
Так долларов или рублей? "$500 млн рублей")))))))
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17.09.2020 08:18 Ответить
Ничо, еще потуже кацапы затянут пояса. Ведь для руских главное, шоб водка не дорожала, а закусывать, а зачем? можно занюхать и потной подмышкой
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17.09.2020 08:19 Ответить
Иногда заходу на кацапсячие сайты. Вот о чем гутарят кацапы между собой
Росія спеціально змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 9768
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17.09.2020 09:00 Ответить
iz tex deneg 1 miliard dolg gazpromu ujdut,drugoje na vojenuju texniku.Po procenti tut nepiset?
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17.09.2020 08:23 Ответить
Ну прям точно путем овоща лукпшенко идет, тот тоже за гроши пытался кацапам Украину продать.
Но у луки похоже дела совсем плохие, это на до же было на такое пойти , брать кредит чтобы покрыть долги кацапским предприятиям, и при этом остаться все равно должным только уже пуйлу
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17.09.2020 08:24 Ответить
Є такий онехдот. Приходить до ростовщика клієнт зайняти шекель. Той каже завтра віддаси два. Добре. А потім каже щоб тобі завтра не віддавати два, віддай один сьогодні, а завтра принесеш другий. Так буде і з Лукою.
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17.09.2020 08:36 Ответить
А чому ж тоді, якщо "Беларусь своєврємєнно погашаєт", Беларусі борги списали?
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17.09.2020 08:24 Ответить
М"яко стелять, та твердо спати доведеться.
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17.09.2020 08:25 Ответить
Ну, значить Росія стане на 1,5 млрд доларів бідніша. Значить буде менше фінансів на війну проти України.
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17.09.2020 08:31 Ответить
Лука сам на себя кацапский ошейник натянул, после получения кредитов кацапы ему окончательно и намордник натянут. Будет лающей шавкой ***** у границ Европы - усатый, кацапский пограничный "джульбарс".
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17.09.2020 08:38 Ответить
а есчо акромя коренных руцких олканов, коренные руцкие дожившие олканы-пенсы будут рады. не было у них не гроша, а тут алтын ещё отберут )
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17.09.2020 08:44 Ответить
Вобще я думал что Беларусь стоит дороже, походу таракана развели как лоха
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17.09.2020 08:45 Ответить
И обязательно Камазы, что бы было чем вывозить назад.
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17.09.2020 08:46 Ответить
все миллиарды ведут в Ростов....
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17.09.2020 08:47 Ответить
Овощ номер 2
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17.09.2020 08:54 Ответить
Кремлеботы и идиоты аж обсыпают я от радости, что Россия нагнала в Беларусь кучу войск и военной техники и все туже затягивает ей на шее экономическую удавку.
Твою мать. Сколько пидо#растов вылезло.
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17.09.2020 08:56 Ответить
Т9 стесняется слова обсираются.
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17.09.2020 09:00 Ответить
А чому вилiзло? Вони й не ховались.
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17.09.2020 09:19 Ответить
Ну, кремлеботов по темам распределяют, а в других темах вылазят другие, но вы правы, делают это регулярно.
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17.09.2020 09:31 Ответить
Странно получается ..Мне тут втирали что в Беларуси 500 баксов средняя зарплата живи-нехочу ,дороги экономика все есть все работает ..И как это понять что зажиточная Белорусь клянчит деньги у кремля по логике то Беларусь с сверхэкономикой должна кредиты выдавать ..То о чем я слышал от знакомого из Сочи экономика Белорусии это мыльный пузырь
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17.09.2020 08:56 Ответить
Не в деньгах дело. В Минске активней протестуют жильцы элитных новостроек, где нужно платить всю сумму за квартиру. Есть целый микрорайон Каменная Горка, заселенный льготниками. Там БЧБ-флагов и вообще активности жильцов на порядок меньше. Айтишники с огромными зарплатами активно бунтовали. Люди хотят свободы и по списку в пирамиде Маслоу.
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17.09.2020 09:27 Ответить
Ну дик для нормальних людей показовою є позиція саме ІТ-шників так інтелігенції (типу Алексієвич), а не люмпенів усяких. Саме високоосвічені інтелектуали, а не колхозники, мають визначати напрям руху держави!
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17.09.2020 10:04 Ответить
Про таких ещё Немцов в 2011 высказался. На улице с них толку мало.

https://www.kp.ru/online/news/1045383/

- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?
- Можно я скажу? Состав завтрашнего митинга очень сильно отличается от всех предыдущих.
Это белые воротнички, такие хомячки из интернета, которые по клавам бьют в Фейсбуке и ВКонтакте.
Я их интересы вынужден представлять, когда решал вопрос с мэрией и с Болотной площадью. Они безумно боятся попасть под дубины ОМОНа.
Они, эти люди, плюс при поддержке властей, которые, конечно, провоцируют, там интернетовские войны там друг с дружкой, они безумно боятся, что их заметут. Просто безумно.
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17.09.2020 10:22 Ответить
Типу 500 баксів це крута зарплата? У Польщі - більше 1000, в Чехії - 1500... По Україні десь 400, так у нас війна і тд!

До речі, мінімальна зарплата в Білорусі на наші гроші всього 4100 грн - МЕНША, ніж у нас!
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17.09.2020 09:30 Ответить
Странная логика у мозгожопых - дать должнику денег, чтобы он вернул долг.
Вернее логика правильная, загнать должника в еще большие долги, а обьяснение придумать не могут нормальное тупоголовые.
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17.09.2020 08:59 Ответить
Ну МВФ так же действует.
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17.09.2020 09:35 Ответить
Это про Украину и МВФ.
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17.09.2020 19:55 Ответить
тоже самое впаривал рашист с "папиредником " о 18 лярдах для украинского народа,которых никто не видел
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17.09.2020 09:24 Ответить
Цікаво, Бацька не відчуває себе ущербним? Обізьянику х@йло обіцяло сумарно 15 млрд. і 3 млрд. зразу дало першим траншем... А тут пообіцяв всього 1,5!

Так, Білорусь менша за Україну, але ж не в 10 разів!
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17.09.2020 09:31 Ответить
Россия это не Москва, Россия начитается там, километров за сто от Москвы. Москва живет совершенно по другим законам, хорошо одевается, питается, ездит на дорогих импортных машинах. Москву кормит Россия. Там в России нефть, газ, пушнина, лес, руда, золото, алмазы. И Россия же живет совершенно по-другому не так как Москва. В России отсутствует, газ, водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Россия отапливается дровами, туалет на дворе. Россия живет бедно, трудно, нет работы, заработка, одним словом бедует. Все деньки, которые зарабатывает Россия и кормит еще Москву, Москва тратит на захватнические войны, на оккупированный Донбасс, высоко дотационный Крым, на подкупы, на содержание всяких режимов. Россия скоро протянет ноги, но Москве нет до этого никакого дела. Вот и сейчас Россия специально изменит Налоговый кодекс, чтобы предоставить Беларуси $1,5 млрд кредита, для поддержания на плаву режима самозванца Лукашенко. Естественно, никто эти деньги не будет возвращать. За это все как всегда заплатит народ России.
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17.09.2020 09:39 Ответить
и на масквабаде тоже у большинства вовсе не шоколадно уже...года так с 2014 ...

к среднему и богатому классу на расее относятся лишь 5 процентов населения.
95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.



былым процвятанием(тем, которое было до 2007 года включительно) и не пахнет.
бюджет машквы огромный, деньги на строительство метро, инфраструктурные проекты есть пока...но это пока. у большинства же москвичей проблем последние шесть лет дофига, большинстов тянет от зарплаты до зарплаты и по уши в кредитах. тем, кто скажет, что на москве все зашибись, плюньте в рожу. и да, кстати большинство на москве получает 40-50 тысяч. больше 50-ти очень мало, а это всего 650 баксов...
давно прошли тучные годы на говняшке. кстати, в Польше сейчас средняя зарплата 1450 Евро, не баксов даже, а Евро...
давно и в Польше и даже в Китае средние зарплаты выше чем на обосРахе, где почти половина живет не более, чем на 200 баксов в месяц, т.е. уровень вполне африканский...
____

В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан рассем https://www.kommersant.ru/doc/4406754 За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб(200 долларов США). возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб.965 долларов США), следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Это означает, что даже по официальной точке зрения почти половина населения эрэфии находится в категории бедных. Напомню, что пуйло в своем многосерийном интервью назвал средним классом людей, получающих доход свыше 17 тысяч рублей(225 долларов).
В реальности пуйло, конечно, солгал - согласно нормативным документам средним классом в рассее считается человек, имеющий подушевой доход свыше шести минимальных окладов, то есть, ...
15 тысяч в месяц и ниже - это откровенная нищета. При этом 8% людей живут на доход менее 5 тысяч рублей. Как это назвать, даже не совсем понятно. Нищета, но кромешная, по всей видимости.

В данных того же опроса лишь две категории: получающих доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц и получающих свыше 100 тысяч рублей в месяц суммарно составляют чуть более 5 процентов всего населения. Что означает весьма понятную вещь - к среднему и богатому классу в расее относятся лишь 5 процентов населения. 95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.

https://el-murid.livejournal.com/4530881.html
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17.09.2020 21:56 Ответить
Вот ты гонишь, какого говна ты начиталась
Сам из Сибири (Томск), но этой от шняги падаю
Где ты взяла это, курица
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18.09.2020 10:59 Ответить
Все вірно... РОсію треба "валити" починаючі з Мацкви.
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17.09.2020 10:10 Ответить
Все вірно... РОсію треба "валити" починаючі з Мацкви.
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17.09.2020 10:11 Ответить
Все правильно - надо помочь Луке. Только выплатить сразу, без задержек. И побыстрее. Ага. А там - как кривая...
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17.09.2020 10:50 Ответить
Если введут санкции против Луки, этот кредит не поможет. Потребуется все пять миллярдов, чтобы только приостановить процесс.
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17.09.2020 12:26 Ответить
обнулят кодекс
чтобы на з.п. милиции хватило
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17.09.2020 13:25 Ответить
 
 