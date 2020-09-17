Россия специально изменит Налоговый кодекс, чтобы предоставить Беларуси $1,5 млрд кредита

Россия предоставит Беларуси межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем - $500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", - сказал он.

Говоря о кредите ЕФСР, министр отметил: "Мы будем обращаться к коллегам, чтобы этот институт принял решение о минимальной программе поддержки Беларуси. Раньше было две программы по $2 млрд, сейчас предложение быстро предоставить заем в размере $500 млн".

Для предоставления межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс о включении Беларуси в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - пояснил Силуанов.

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Планируется, что заем EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит в рублях.

"В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, по ставкам в валюте ЕФСР дает исходя из средней стоимости бондов РФ и Казахстана", - сказал также министр.

Говоря о целях предоставления кредита, он отметил, что "в целом это антикризисная поддержка", в том числе, на борьбу с COVID-19. "И в целом это поддержит платежный баланс Беларуси. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около $1 млрд из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом", - сказал он.

Говоря о сроках возврата кредитов, российский министр пояснил, что это будет определено в соглашениях. Но отметил, что "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет, мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств".

Также отвечая на вопрос, что получит Россия при предоставлении заемных средств, он пояснил: "Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белорусью обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме".

Российский министр также отметил, что Беларусь своевременно погашает обязательства перед РФ, никаких просрочек и задолженностей нет. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $460 млн перед EФСР.

Напомним, Лукашенко заявлял в конце августа, что премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с Путиным.