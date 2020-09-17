Россия специально изменит Налоговый кодекс, чтобы предоставить Беларуси $1,5 млрд кредита
Россия предоставит Беларуси межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР)
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Логика такая, что мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР и $500 млн за счет межгоса, в следующем - $500 млн за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", - сказал он.
Говоря о кредите ЕФСР, министр отметил: "Мы будем обращаться к коллегам, чтобы этот институт принял решение о минимальной программе поддержки Беларуси. Раньше было две программы по $2 млрд, сейчас предложение быстро предоставить заем в размере $500 млн".
Для предоставления межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс о включении Беларуси в число стран, которым РФ может предоставлять такие кредиты. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - пояснил Силуанов.
Планируется, что заем EФСР будет предоставлен в долларах, а межгосударственный кредит в рублях.
"В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, по ставкам в валюте ЕФСР дает исходя из средней стоимости бондов РФ и Казахстана", - сказал также министр.
Говоря о целях предоставления кредита, он отметил, что "в целом это антикризисная поддержка", в том числе, на борьбу с COVID-19. "И в целом это поддержит платежный баланс Беларуси. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около $1 млрд из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом", - сказал он.
Говоря о сроках возврата кредитов, российский министр пояснил, что это будет определено в соглашениях. Но отметил, что "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет, мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств".
Также отвечая на вопрос, что получит Россия при предоставлении заемных средств, он пояснил: "Россия получит стабильность финансов нашего партнера. Мы поддержим платежный баланс нашего партнера (. . .). Мы получим гарантии устойчивого выполнения Белорусью обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме".
Российский министр также отметил, что Беларусь своевременно погашает обязательства перед РФ, никаких просрочек и задолженностей нет. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $460 млн перед EФСР.
Напомним, Лукашенко заявлял в конце августа, что премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Но у луки похоже дела совсем плохие, это на до же было на такое пойти , брать кредит чтобы покрыть долги кацапским предприятиям, и при этом остаться все равно должным только уже пуйлу
Твою мать. Сколько пидо#растов вылезло.
https://www.kp.ru/online/news/1045383/
- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?
- Можно я скажу? Состав завтрашнего митинга очень сильно отличается от всех предыдущих.
Это белые воротнички, такие хомячки из интернета, которые по клавам бьют в Фейсбуке и ВКонтакте.
Я их интересы вынужден представлять, когда решал вопрос с мэрией и с Болотной площадью. Они безумно боятся попасть под дубины ОМОНа.
Они, эти люди, плюс при поддержке властей, которые, конечно, провоцируют, там интернетовские войны там друг с дружкой, они безумно боятся, что их заметут. Просто безумно.
До речі, мінімальна зарплата в Білорусі на наші гроші всього 4100 грн - МЕНША, ніж у нас!
Вернее логика правильная, загнать должника в еще большие долги, а обьяснение придумать не могут нормальное тупоголовые.
Так, Білорусь менша за Україну, але ж не в 10 разів!
к среднему и богатому классу на расее относятся лишь 5 процентов населения.
95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.
былым процвятанием(тем, которое было до 2007 года включительно) и не пахнет.
бюджет машквы огромный, деньги на строительство метро, инфраструктурные проекты есть пока...но это пока. у большинства же москвичей проблем последние шесть лет дофига, большинстов тянет от зарплаты до зарплаты и по уши в кредитах. тем, кто скажет, что на москве все зашибись, плюньте в рожу. и да, кстати большинство на москве получает 40-50 тысяч. больше 50-ти очень мало, а это всего 650 баксов...
давно прошли тучные годы на говняшке. кстати, в Польше сейчас средняя зарплата 1450 Евро, не баксов даже, а Евро...
давно и в Польше и даже в Китае средние зарплаты выше чем на обосРахе, где почти половина живет не более, чем на 200 баксов в месяц, т.е. уровень вполне африканский...
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В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан рассем https://www.kommersant.ru/doc/4406754 За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб(200 долларов США). возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб.965 долларов США), следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».
Это означает, что даже по официальной точке зрения почти половина населения эрэфии находится в категории бедных. Напомню, что пуйло в своем многосерийном интервью назвал средним классом людей, получающих доход свыше 17 тысяч рублей(225 долларов).
В реальности пуйло, конечно, солгал - согласно нормативным документам средним классом в рассее считается человек, имеющий подушевой доход свыше шести минимальных окладов, то есть, ...
15 тысяч в месяц и ниже - это откровенная нищета. При этом 8% людей живут на доход менее 5 тысяч рублей. Как это назвать, даже не совсем понятно. Нищета, но кромешная, по всей видимости.
В данных того же опроса лишь две категории: получающих доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц и получающих свыше 100 тысяч рублей в месяц суммарно составляют чуть более 5 процентов всего населения. Что означает весьма понятную вещь - к среднему и богатому классу в расее относятся лишь 5 процентов населения. 95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.
https://el-murid.livejournal.com/4530881.html
Сам из Сибири (Томск), но этой от шняги падаю
Где ты взяла это, курица
чтобы на з.п. милиции хватило