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За сутки COVID-19 выявили у 301 ребенка и 147 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 301 ребенка и 147 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине COVID-19 инфицировались 166 244 человека. Из них 10 859 детей, а также 13 396 медиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 584 человека. Это очередной антирекорд. Из них 301 ребенок, а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека. Это очень много. За последние сутки в Украине зафиксировали 60 летальных случаев. Выздоровели 1 589 пациентов", - заявил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 166 244 человека. Из них 10 859 детей, а также 13 396 медиков. Всего побороли коронавирус 73 913 пациентов, а летальных случаев 3 400.

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Швидкого одужання малечі та лікарям.
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17.09.2020 09:31 Ответить
Виявили фальшивими тестами?
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17.09.2020 09:38 Ответить
Большинству пофиг на эти цифры, ходят без масок уже даже в магазинах и на заправках. К октябрю ждём по 5000 в день
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17.09.2020 09:38 Ответить
"147 медработников".
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17.09.2020 09:44 Ответить
Діти, учні, студенти рознесуть заразу по домівках.
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17.09.2020 09:45 Ответить
..З таким макаром ..скокровсі медики перехворіють ..
...За добу COVID-19 виявили у 301 дитини та 147 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 425
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17.09.2020 09:53 Ответить
Якби ця голова віруса так щодня говорила скільки померло від бухла і паління - ціни б йому не було.
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17.09.2020 10:21 Ответить
Этого мурчащего пресс-хата ждет
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17.09.2020 11:04 Ответить
 
 