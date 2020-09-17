За сутки COVID-19 выявили у 301 ребенка и 147 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине COVID-19 инфицировались 166 244 человека. Из них 10 859 детей, а также 13 396 медиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 584 человека. Это очередной антирекорд. Из них 301 ребенок, а также 147 медицинских работников. Были госпитализированы 534 человека. Это очень много. За последние сутки в Украине зафиксировали 60 летальных случаев. Выздоровели 1 589 пациентов", - заявил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 166 244 человека. Из них 10 859 детей, а также 13 396 медиков. Всего побороли коронавирус 73 913 пациентов, а летальных случаев 3 400.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генералы привыкли к "лохам-волонтерам", которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил. ФОТОрепортаж