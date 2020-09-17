УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6028 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
795 8
діти (4937) карантин (18171) лікарі (1269) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу COVID-19 виявили у 301 дитини та 147 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 301 дитини та 147 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися 166 244 особи. З них 10 859 дітей, а також 13 396 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3584 людини. Це черговий антирекорд. З них 301 дитина, а також 147 медичних працівників. Були госпіталізовані 534 особи. Це дуже багато. За останню добу в Україні зафіксували 60 летальних випадків. Одужали 1589 пацієнтів", - заявив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 166 244 особи. З них 10 859 дітей, а також 13 396 медиків. Загалом побороли коронавірус 73 913 пацієнтів, а летальних випадків 3400.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генерали звикли до "лохів-волонтерів", які лікують зуби військовим за свій рахунок, - лікар Артем Похил. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання малечі та лікарям.
показати весь коментар
17.09.2020 09:31 Відповісти
Виявили фальшивими тестами?
показати весь коментар
17.09.2020 09:38 Відповісти
Большинству пофиг на эти цифры, ходят без масок уже даже в магазинах и на заправках. К октябрю ждём по 5000 в день
показати весь коментар
17.09.2020 09:38 Відповісти
"147 медработников".
показати весь коментар
17.09.2020 09:44 Відповісти
Діти, учні, студенти рознесуть заразу по домівках.
показати весь коментар
17.09.2020 09:45 Відповісти
..З таким макаром ..скокровсі медики перехворіють ..
...За добу COVID-19 виявили у 301 дитини та 147 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 425
показати весь коментар
17.09.2020 09:53 Відповісти
Якби ця голова віруса так щодня говорила скільки померло від бухла і паління - ціни б йому не було.
показати весь коментар
17.09.2020 10:21 Відповісти
Этого мурчащего пресс-хата ждет
показати весь коментар
17.09.2020 11:04 Відповісти
 
 