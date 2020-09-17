Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас

67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По данным департамента, инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунин Жовковского района.

"Вследствие неосторожного обращения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля", - указано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд. Ведется следствие.

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