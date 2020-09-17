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Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас

Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас

67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По данным департамента, инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунин Жовковского района.

"Вследствие неосторожного обращения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля", - указано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд. Ведется следствие.

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Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас 01
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Топ комментарии
+7
Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас - Цензор.НЕТ 5391
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17.09.2020 09:51
+7
Ну не ** твою мать, просто интересно, что они там хотят найти каждый раз?
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17.09.2020 09:57
+5
Охотники за медными ведущими поясками.Медь там высокосортная.Ну а некоторых и ТНТ интересует...
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17.09.2020 10:06
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Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас - Цензор.НЕТ 5391
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17.09.2020 09:51 Ответить
Молоток імені Дарвіна.
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17.09.2020 13:06 Ответить
Ну не ** твою мать, просто интересно, что они там хотят найти каждый раз?
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17.09.2020 09:57 Ответить
Охотники за медными ведущими поясками.Медь там высокосортная.Ну а некоторых и ТНТ интересует...
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17.09.2020 10:06 Ответить
67 ЛЕТ ГОДКОВ А КАК БЫЛ ДЭБИЛОМ ТАК И ПОМЭР НЕ ПОНЯВ ЭТОГО..а говорят с возрастом глупость переходит хотя бы в осторожность..увы увы...
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17.09.2020 11:05 Ответить
в далеком советском детстве у нас в Одессе на пос. Котовского только начали застраивать произошла трагедия прогремело на весь СССР пацаны на поле нашли снаряд (мы с пацанами на Аэродром Школьный Черемушки и пос.Таирово) лазили там в конце 60 начала 70 на полях еще от войны танки стояли подбитые немецкие, пушки, техника покореженная полно патронов находили и даже снаряды и мины... и гранаты.... но руками ни ни..а вот те пацаны на таком же поле под Одессой пос.Котовского нашли снаряд -122 или 152 мм... притащили его в дом спрятались в подвальчике есть такие типа хозяйственного входа и стали молотить по снаряду а тут две девчушки школьницы лет по 11-12 со школы подошли пацанов вроде 3 было а 2 девчонки стояли возле подъезда болтали и тут еще бабка с ребенком в коляске стояла начала кричать мол чего же вы гады такой шум подняли малому спасть не даете и отъехала и тут БАБАХНУЛО.. одна девчонка ничего только чуть мозгами навернулась а второй осколком начисто голову срезало.. та что погибла ее братик маленький 3 лет в группу к моей маме ходил она воспитателем и случилось все к ближе к вечеру в обед пятницы а родительница мама погибшей сказала- мол нас с понедельника не будет, едем к родным в село... а в понедельник привела малого... вся сама черная и синюшняя и вся в трауре.. слез уже не было вся на психотропах на автомате... потом ей городская власть квартиру новую дала вернулись на Черемушки потому как не могла она каждый день ПЫТКА через то парадное проходить...не было сил и моральных и никаких... как дом не снесло все удивлялись.. похороны и все остальное на себя взял полностью город Одесса там могила коллективная возле Храма на 2 Христианском стоит если на Храм смотреть стоя спиной к главным воротам вроде как слева а может и наоборот точно не помню.... дети дети .. и мне хватило и многим этого как зарубка на всю жизнь.. сразу опыт появился- руками не трогать и не искать приключений...
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17.09.2020 11:17 Ответить
Йому було цікаво що ж там в середині.
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17.09.2020 09:57 Ответить
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17.09.2020 09:58 Ответить
Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас - Цензор.НЕТ 2057
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17.09.2020 09:59 Ответить
Цікаво хто ж переможе і отримає посметртно орден "Дарвіна" із зображеням макаки з гранатою в лапі Ф-1? Ніби і 67 років, а так розуму і не набув дід, чи навпаки згубив по дорозі життя.
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17.09.2020 10:04 Ответить
Преміє Дарвіна видають дурням за те, що ті видалилися без потомства. Якщо у 67го придурка були діти - вже не дадуть.
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17.09.2020 10:18 Ответить
І Ви шановний праві, тоді діду не фортонуло два рази, перший раз, коли вибухнуло, а другий орден не присвоять.
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17.09.2020 11:55 Ответить
Из интервью сапера:
- А люди как-то объясняют, для чего они это делают? Ведь не секрет, что это опасные предметы, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью.
- Знаешь, не секрет, что очень многие люди живут сейчас бедно, а боеприпасы - это, в первую очередь, металл, который немало весит. Бывает, конечно, и простой интерес, но он встречается реже.

Тонна лома стоит 5200 в Киеве, т.е. цена вопроса - пара десятков гривен.

Редеет электорат с каждым днем.
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17.09.2020 10:04 Ответить
тонна меди 160000 гривен, бронза латунь дешевле
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17.09.2020 12:41 Ответить
Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас - Цензор.НЕТ 1314
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17.09.2020 10:05 Ответить
У 67 років? Навряд чи - скоріше за все діти є.
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17.09.2020 10:20 Ответить
Кляті москалі.
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17.09.2020 10:08 Ответить
ОЧЕРЕДНОЙ Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас
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17.09.2020 10:28 Ответить
Электорат Хряка.Последнюю мину с голодухи разбирает,и все равно ,кто как не сывачелый?
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17.09.2020 10:32 Ответить
Люди гибнут за металл. Мы в детстве ходили на заводские копры и воровали танковые мины. Потом два умельца как-то выплавляли из них на костре тротил, чтобы делать небольшие бомбочки из трубы, заваренной с двух сторон. Закончилось взрывом на кухне. Никто не пострадал, кроме развороченной кухни, лопнувшей стены и выбитых рам.
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17.09.2020 10:38 Ответить
В ліс неможливо піти по гриби - пікають капатєлі. В деяких селах роблять це сім'ями, нічого проти немаю, але хоча б вчіть матчасть. Я задав питання на профільному форумі: для чого зараз, в часи війни, перевдягатися в німців і красноармійців та бігати з ржавими залізяками на реконструкціях, якщо є потреба в таких людях у військкоматах? Питання видалили - хлопчики ******* бавитися у війну, а воювати пішли одиниці з реконструкторів.
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17.09.2020 10:42 Ответить
Один Гиркин чего стоит, реконструктор хренов
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17.09.2020 12:43 Ответить
Природа избавляется от ген мусора!
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17.09.2020 12:45 Ответить
Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас - Цензор.НЕТ 577
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17.09.2020 13:12 Ответить
Это что,снаряд или мину распилить,это каждый может,а вот слабо на учениях свой танк подбить?На навчаннях в РФ піхотинці вразили з ПТРК власний Т-90 (фото).В результаті, Т-90А, який ймовірно належить окремому танковому батальйону 1-го гвардійського мотострілецького полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії Західного військового округу був "успішно" уражений керованою ракетою 9М113М з ПТРК "Конкурс".https://defence-ua.com/news/na_navchannjah_v_rf_pihotintsi_vrazili_z_ptrk_vlasnij_t_90_foto-1651.htm
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17.09.2020 12:46 Ответить
 
 