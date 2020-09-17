Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас
67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
По данным департамента, инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунин Жовковского района.
"Вследствие неосторожного обращения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля", - указано в сообщении.
По предварительным данным, мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд. Ведется следствие.
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- А люди как-то объясняют, для чего они это делают? Ведь не секрет, что это опасные предметы, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью.
- Знаешь, не секрет, что очень многие люди живут сейчас бедно, а боеприпасы - это, в первую очередь, металл, который немало весит. Бывает, конечно, и простой интерес, но он встречается реже.
Тонна лома стоит 5200 в Киеве, т.е. цена вопроса - пара десятков гривен.
Редеет электорат с каждым днем.