УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5963 відвідувача онлайн
Новини
2 572 25
вибух (4366) Львівщина (2295) смерть (6709)

Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас

Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас

67-річний мешканець Львівської області загинув унаслідок вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За даними департаменту, інцидент стався близько першої години дня 16 вересня в селі Кунин Жовківського району.

"Унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом (намагався розрізати) від вибуху загинув на місці події мешканець с. Цитуля", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд. Ведеться слідство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Яворівському районі на Львівщині оголошено день жалоби після трагічної смерті воїна Романа Червінського, який підірвався на гранаті в зоні ООС

Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас - Цензор.НЕТ 5391
показати весь коментар
17.09.2020 09:51
+7
Ну не ** твою мать, просто интересно, что они там хотят найти каждый раз?
показати весь коментар
17.09.2020 09:57
+5
Охотники за медными ведущими поясками.Медь там высокосортная.Ну а некоторых и ТНТ интересует...
показати весь коментар
17.09.2020 10:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас - Цензор.НЕТ 5391
показати весь коментар
17.09.2020 09:51 Відповісти
Молоток імені Дарвіна.
показати весь коментар
17.09.2020 13:06 Відповісти
Ну не ** твою мать, просто интересно, что они там хотят найти каждый раз?
показати весь коментар
17.09.2020 09:57 Відповісти
Охотники за медными ведущими поясками.Медь там высокосортная.Ну а некоторых и ТНТ интересует...
показати весь коментар
17.09.2020 10:06 Відповісти
67 ЛЕТ ГОДКОВ А КАК БЫЛ ДЭБИЛОМ ТАК И ПОМЭР НЕ ПОНЯВ ЭТОГО..а говорят с возрастом глупость переходит хотя бы в осторожность..увы увы...
показати весь коментар
17.09.2020 11:05 Відповісти
в далеком советском детстве у нас в Одессе на пос. Котовского только начали застраивать произошла трагедия прогремело на весь СССР пацаны на поле нашли снаряд (мы с пацанами на Аэродром Школьный Черемушки и пос.Таирово) лазили там в конце 60 начала 70 на полях еще от войны танки стояли подбитые немецкие, пушки, техника покореженная полно патронов находили и даже снаряды и мины... и гранаты.... но руками ни ни..а вот те пацаны на таком же поле под Одессой пос.Котовского нашли снаряд -122 или 152 мм... притащили его в дом спрятались в подвальчике есть такие типа хозяйственного входа и стали молотить по снаряду а тут две девчушки школьницы лет по 11-12 со школы подошли пацанов вроде 3 было а 2 девчонки стояли возле подъезда болтали и тут еще бабка с ребенком в коляске стояла начала кричать мол чего же вы гады такой шум подняли малому спасть не даете и отъехала и тут БАБАХНУЛО.. одна девчонка ничего только чуть мозгами навернулась а второй осколком начисто голову срезало.. та что погибла ее братик маленький 3 лет в группу к моей маме ходил она воспитателем и случилось все к ближе к вечеру в обед пятницы а родительница мама погибшей сказала- мол нас с понедельника не будет, едем к родным в село... а в понедельник привела малого... вся сама черная и синюшняя и вся в трауре.. слез уже не было вся на психотропах на автомате... потом ей городская власть квартиру новую дала вернулись на Черемушки потому как не могла она каждый день ПЫТКА через то парадное проходить...не было сил и моральных и никаких... как дом не снесло все удивлялись.. похороны и все остальное на себя взял полностью город Одесса там могила коллективная возле Храма на 2 Христианском стоит если на Храм смотреть стоя спиной к главным воротам вроде как слева а может и наоборот точно не помню.... дети дети .. и мне хватило и многим этого как зарубка на всю жизнь.. сразу опыт появился- руками не трогать и не искать приключений...
показати весь коментар
17.09.2020 11:17 Відповісти
Йому було цікаво що ж там в середині.
показати весь коментар
17.09.2020 09:57 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2020 09:58 Відповісти
Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас - Цензор.НЕТ 2057
показати весь коментар
17.09.2020 09:59 Відповісти
Цікаво хто ж переможе і отримає посметртно орден "Дарвіна" із зображеням макаки з гранатою в лапі Ф-1? Ніби і 67 років, а так розуму і не набув дід, чи навпаки згубив по дорозі життя.
показати весь коментар
17.09.2020 10:04 Відповісти
Преміє Дарвіна видають дурням за те, що ті видалилися без потомства. Якщо у 67го придурка були діти - вже не дадуть.
показати весь коментар
17.09.2020 10:18 Відповісти
І Ви шановний праві, тоді діду не фортонуло два рази, перший раз, коли вибухнуло, а другий орден не присвоять.
показати весь коментар
17.09.2020 11:55 Відповісти
Из интервью сапера:
- А люди как-то объясняют, для чего они это делают? Ведь не секрет, что это опасные предметы, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью.
- Знаешь, не секрет, что очень многие люди живут сейчас бедно, а боеприпасы - это, в первую очередь, металл, который немало весит. Бывает, конечно, и простой интерес, но он встречается реже.

Тонна лома стоит 5200 в Киеве, т.е. цена вопроса - пара десятков гривен.

Редеет электорат с каждым днем.
показати весь коментар
17.09.2020 10:04 Відповісти
тонна меди 160000 гривен, бронза латунь дешевле
показати весь коментар
17.09.2020 12:41 Відповісти
Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас - Цензор.НЕТ 1314
показати весь коментар
17.09.2020 10:05 Відповісти
У 67 років? Навряд чи - скоріше за все діти є.
показати весь коментар
17.09.2020 10:20 Відповісти
Кляті москалі.
показати весь коментар
17.09.2020 10:08 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЙ Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас
показати весь коментар
17.09.2020 10:28 Відповісти
Электорат Хряка.Последнюю мину с голодухи разбирает,и все равно ,кто как не сывачелый?
показати весь коментар
17.09.2020 10:32 Відповісти
Люди гибнут за металл. Мы в детстве ходили на заводские копры и воровали танковые мины. Потом два умельца как-то выплавляли из них на костре тротил, чтобы делать небольшие бомбочки из трубы, заваренной с двух сторон. Закончилось взрывом на кухне. Никто не пострадал, кроме развороченной кухни, лопнувшей стены и выбитых рам.
показати весь коментар
17.09.2020 10:38 Відповісти
В ліс неможливо піти по гриби - пікають капатєлі. В деяких селах роблять це сім'ями, нічого проти немаю, але хоча б вчіть матчасть. Я задав питання на профільному форумі: для чого зараз, в часи війни, перевдягатися в німців і красноармійців та бігати з ржавими залізяками на реконструкціях, якщо є потреба в таких людях у військкоматах? Питання видалили - хлопчики ******* бавитися у війну, а воювати пішли одиниці з реконструкторів.
показати весь коментар
17.09.2020 10:42 Відповісти
Один Гиркин чего стоит, реконструктор хренов
показати весь коментар
17.09.2020 12:43 Відповісти
Природа избавляется от ген мусора!
показати весь коментар
17.09.2020 12:45 Відповісти
Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас - Цензор.НЕТ 577
показати весь коментар
17.09.2020 13:12 Відповісти
Это что,снаряд или мину распилить,это каждый может,а вот слабо на учениях свой танк подбить?На навчаннях в РФ піхотинці вразили з ПТРК власний Т-90 (фото).В результаті, Т-90А, який ймовірно належить окремому танковому батальйону 1-го гвардійського мотострілецького полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії Західного військового округу був "успішно" уражений керованою ракетою 9М113М з ПТРК "Конкурс".https://defence-ua.com/news/na_navchannjah_v_rf_pihotintsi_vrazili_z_ptrk_vlasnij_t_90_foto-1651.htm
показати весь коментар
17.09.2020 12:46 Відповісти
 
 