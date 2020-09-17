Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас

67-річний мешканець Львівської області загинув унаслідок вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За даними департаменту, інцидент стався близько першої години дня 16 вересня в селі Кунин Жовківського району.

"Унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом (намагався розрізати) від вибуху загинув на місці події мешканець с. Цитуля", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд. Ведеться слідство.

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