Мешканець Львівщини загинув під час спроби розрізати боєприпас
67-річний мешканець Львівської області загинув унаслідок вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета.
Про це повідомляє департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
За даними департаменту, інцидент стався близько першої години дня 16 вересня в селі Кунин Жовківського району.
"Унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом (намагався розрізати) від вибуху загинув на місці події мешканець с. Цитуля", - зазначено в повідомленні.
За попередніми даними, чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд. Ведеться слідство.
Топ коментарі
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.09.2020 09:51
+7 Dmytro Zagashev
показати весь коментар17.09.2020 09:57
+5 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар17.09.2020 10:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- А люди как-то объясняют, для чего они это делают? Ведь не секрет, что это опасные предметы, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью.
- Знаешь, не секрет, что очень многие люди живут сейчас бедно, а боеприпасы - это, в первую очередь, металл, который немало весит. Бывает, конечно, и простой интерес, но он встречается реже.
Тонна лома стоит 5200 в Киеве, т.е. цена вопроса - пара десятков гривен.
Редеет электорат с каждым днем.