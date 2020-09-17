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ВР (27377) госбюджет (1185) конкурс (1132) Налоговый кодекс (1342) САП (2036)

Рада сегодня назначит представителей для конкурса на занятие должностей в САП

Рада сегодня назначит представителей для конкурса на занятие должностей в САП

Верховная Рада сегодня рассмотрит проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады.

Сегодня Рада рассмаотрит Проект Постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Во втором чтении нардепы также рассмотрят Проект Закона о внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Кроме того, парламентарии рассмотрят внесение изменений в Госбюджет-2020, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Также читайте: Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и антикоррупционых органов, - послы стран G7

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А Єрмак вже посадами не торгує?
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17.09.2020 09:53 Ответить
Рада сьогодні призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП - Цензор.НЕТ 3532
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17.09.2020 10:55 Ответить
намечается очередной "зашквар".., где там кукурузные хлопья ?..
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17.09.2020 09:54 Ответить
я представляю,каких прокуроров наотбирает эта комиссия зебилов
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17.09.2020 10:18 Ответить
Двое точно пройдут на эти должности
-брат Ермака и Юрченко
Тут еще большая скамейка запасных..
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17.09.2020 11:46 Ответить
 
 