Рада сегодня назначит представителей для конкурса на занятие должностей в САП
Верховная Рада сегодня рассмотрит проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады.
Сегодня Рада рассмаотрит Проект Постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Во втором чтении нардепы также рассмотрят Проект Закона о внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.
Кроме того, парламентарии рассмотрят внесение изменений в Госбюджет-2020, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
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-брат Ермака и Юрченко
Тут еще большая скамейка запасных..