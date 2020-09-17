УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5963 відвідувача онлайн
Новини
825 5
ВР (14824) держбюджет (2359) конкурс (1273) Податковий кодекс (420)

Рада сьогодні призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП

Рада сьогодні призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП

Верховна Рада сьогодні розгляне проєкт постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Верховної Ради.

Сьогодні Рада розгляне Проєкт Постанови №4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У другому читанні нардепи також розглянуть Проєкт Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Крім того, парламентарі розглянуть внесення змін до Держбюджету-2020, а також зміни до Податкового та Бюджетного кодексів.

Також читайте: Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та антикорупційних органів, - посли країн G7

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Єрмак вже посадами не торгує?
показати весь коментар
17.09.2020 09:53 Відповісти
Рада сьогодні призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП - Цензор.НЕТ 3532
показати весь коментар
17.09.2020 10:55 Відповісти
намечается очередной "зашквар".., где там кукурузные хлопья ?..
показати весь коментар
17.09.2020 09:54 Відповісти
я представляю,каких прокуроров наотбирает эта комиссия зебилов
показати весь коментар
17.09.2020 10:18 Відповісти
Двое точно пройдут на эти должности
-брат Ермака и Юрченко
Тут еще большая скамейка запасных..
показати весь коментар
17.09.2020 11:46 Відповісти
 
 