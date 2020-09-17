Рада сьогодні призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП

Верховна Рада сьогодні розгляне проєкт постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Верховної Ради.

Сьогодні Рада розгляне Проєкт Постанови №4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У другому читанні нардепи також розглянуть Проєкт Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Крім того, парламентарі розглянуть внесення змін до Держбюджету-2020, а також зміни до Податкового та Бюджетного кодексів.

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