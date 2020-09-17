РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8842 посетителя онлайн
Новости
12 589 65
дети (6343) нападение (2137) Нацполиция (16194) Харьков (7286)

Пьяные юноши напали на полицейских в Харькове, пострадал 25-летний сержант. ФОТО

В Харькове пьяные юноши устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия 25-летний работник Управления полиции охраны получил телесные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Инцидент произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей. 

Полицейские выяснили, что 15 сентября в 19:48 наряд группы реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации охраняемого обьекта. По прибытию работники полиции охраны обнаружили двух молодых парней 17 и 18 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и цеплялись к прохожим. На требования полицейских прекратить противоправные действия граждане ответили агрессией и начали бросаться в драку. Полицейские охраны применили к правонарушителям меры физического воздействия. Во время задержания сержант полиции получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Пьяные юноши напали на полицейских в Харькове, пострадал 25-летний сержант 01
Фото: сайт полиции

Пострадавший полицейский с травмой головы был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Задержанных правонарушителей доставили в Московский отдел полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Львовщине обезвредили вооруженного ножом мужчину. ФОТО

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Прорсто у малолеток срыв случился из-за того, что Адольфович в больничку слег.... Желаю им по пятерочке получить...
показать весь комментарий
17.09.2020 10:00
+14
Как изящно звучит - пьяные юноши.
А если называть своими именами - малолетки беспредельщики.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:00
+7
Это Харьков, детка, заповедник ностальгирующих совков
показать весь комментарий
17.09.2020 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прорсто у малолеток срыв случился из-за того, что Адольфович в больничку слег.... Желаю им по пятерочке получить...
показать весь комментарий
17.09.2020 10:00 Ответить
Дамбас рулит. Переселенцы херовы, электорат зеленого говно-бубочки😁
показать весь комментарий
17.09.2020 10:21 Ответить
тобі і ту переселенці насрали, даун
показать весь комментарий
17.09.2020 10:49 Ответить
а что, судьи могут и дать пятерочку, если семьи у парней бедные...
показать весь комментарий
17.09.2020 12:47 Ответить
Как изящно звучит - пьяные юноши.
А если называть своими именами - малолетки беспредельщики.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:00 Ответить
посмотри Шапошникова и задумаешься - пьяные ли, напали ли.
беспредельщики как раз "орлы" Авакова в большинстве случаев
показать весь комментарий
17.09.2020 10:06 Ответить
Особенно по криминальным сводкам - ну просто ангелы.
ты еще раша тв посоветуй посмотреть или шария.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:33 Ответить
Шапошников - рашист????
вы поехавший???
его до полусмерти избила мусорня. он рашист?? ты иди лесом за такое. ах да, Дубинский - патриот, да?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:36 Ответить
При чем тут рашист не рашист.
Шапошников профессионально устраивает хайп вокруг негативных действий полиции. Несомненно они есть, но если отображать только их, то тогда и сложится мнение о ментовском беспределе.
Точно так же о Украине можно судить по роликам шария.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:46 Ответить
Ну так смотришь его ролик, а потом - всяких, вон, как я щас..... ну, тут рыжий толстый журналист с блондинкой не толстой стримили.
Можешь Вольнова послушать - он хоть толстый, но троллит вату тонко.
А Шапошников разоблачает Авакова, генерала Хомчака и прочих. Что он не так говорит? Он рассылает даже письма сенаторам и конгрессменам про Авакова. Ему типо надо шоб его судили за ложь? И шоб выгнали? Сомневаюсь. Что за "хайп", если против аль Капоне тоже мона было сказать - "ой, да это же хайп".
показать весь комментарий
17.09.2020 10:52 Ответить
читайте внимательнее "Инцидент произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей"
хотелось добавки по колесам аптечным....но видать денег не было. Вид-"Наркоманы обычные".
показать весь комментарий
17.09.2020 16:16 Ответить
Что за подача!??? Надо так:"два немного випівших прєзідєнта імєлі прєтензіі к работє нанятих імі слуг правопорядка. "
показать весь комментарий
17.09.2020 10:00 Ответить
А чо у наших копов нету электрошокеров как это принято в США? Шоб особо буйных без лишнего урона усмирять?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:01 Ответить
Такая пивная маладешь хилая, может гикнуться.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:05 Ответить
да я помню как за времен овоща начали умирать дети на физкультуре. Я так понимаю щас в школе этот предмет по желанию наверно или можно просто сидеть на лавочке. Нифига здоровья нету у малолетней шпаны
показать весь комментарий
17.09.2020 10:08 Ответить
Мы перед армией раньше спортом занимались, потому как знали что без физухи в армии никуда, а Родину защищать надо. Сейчас инфантилы плывут по течению в никуда. Поэтому как бы там не опускали политические аферисты, а Мова, Віра, Армія, Прапор та інші атрибути державності зміцнюють суспільство в цілому, що і показав підйом національного духу після Майдану.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:57 Ответить
Пипец... драка на проспекте тракторостроителей.... доставили в московский отдел полиции.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:03 Ответить
Это Харьков, детка, заповедник ностальгирующих совков
показать весь комментарий
17.09.2020 10:29 Ответить
Надо для ностальгирующих музей совка сделать, все атрибуты показать и разложить по полочкам, для стариков совкодрочеров и для промытых мозгов малолеток будет хорошая прочистка мозгов.
показать весь комментарий
17.09.2020 11:00 Ответить
На данный момент от Киева больше всего вреда для страны. Насобирали сепаров себе..
показать весь комментарий
17.09.2020 11:10 Ответить
Улица московская, пл. льва толстого....и т.д. Тебя тоже потыкать можно.
показать весь комментарий
17.09.2020 11:08 Ответить
Московским можно назвать только тупик.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:29 Ответить
на ровном месте себе сделали "карьеру" парни.
хотя, может быть шо мусора сами "дописали" шо типо на них напали два забулдыги.
не каждый же бросается мочиться с козлами в форме.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:04 Ответить
Идиотов мало? Или по твоему на зону из-за большого интеллекта все попадают?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:27 Ответить
может вы прав
даже видео просто есть - мужик сидел с близким другом в баре, а потом стулом приложил и все.(ну, выжили не оба)
потом грит: А я х.з. зачем так сделал, ну, в КПЗ уже говорил. так шо допускаю шо дураки сами накипешили. хотя.... мусорам на слово - не надо верить.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:34 Ответить
А кому надо верить на слово? Четким пацанчикам?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:48 Ответить
скажи.те, ты тоже вечером бросаешься мочить мусоров?
сомневаюсь.
было же например шо 1 бык в погонах срывает с себя.... погоны, шоб написать шо дедок бросился на него и сорвал ..... погоны. и вроде даже палец культурному бычаре повредил(дедок пошел по статье как выше пише)
я не знаю, но 2 поцыка да шоп на экипаж с оружием с кулаками бросились.... либо какие-то "спайсы" как у кацапов, либо менты "нагло лгут"
показать весь комментарий
17.09.2020 10:57 Ответить
Надо разбирать каждый отдельный случай, а не пытаться обобщать и приплетать туда шапошникова, авакова, случай с быком сорвавшим погоны.
И лучше не судить по себе - "если я не стану бросаться на экипаж, то и остальные не станут", а то так получится что "если я не преступник, то и остальные не преступники, а все сфабриковано ментами".
показать весь комментарий
17.09.2020 11:22 Ответить
ну вы типо не стыкался с мусорней?
да я поверю и последнему бомжу шо его менты избили.
в данном случае, ну да, может и так как говорят случилось, но мусорята тоже, вот вспомни как тупо пассажира застрелил мент? или мало случаев шо подбегает мент с "волыной" типо "фсем стаять, работает милиция"?
может тут наехали тупо на челов, им, челам в 18 лет оно надо стать зэками?
если надо то лучше бы чет украли. ну, я так думаю
показать весь комментарий
17.09.2020 11:40 Ответить
Опять. Ты думаешь, что в 18 лет все кого посадили собирались становится зэками?
Я не адвокат для полиции и случаи случаются разные, но проецировать другие случаи на данный конкретный неуместно. Каждый случай надо рассматривать отдельно.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:06 Ответить
сначала эти красавцы устроили драку в аптеке с охранником и тот вызвал наряд, ну а дальше ....
показать весь комментарий
17.09.2020 13:53 Ответить
а, ок.
но шо за аптека шо там аж охранник, при том такой шо не вышвырнет двух шкетов то?
лучше бы бомжа там поселили под аптекой - перегаром как дыхнул бы, чувачки бы и отъехали то
показать весь комментарий
17.09.2020 14:28 Ответить
их было 4-5, но остальные ушли, а эти остались быковать. так по местным новостям вчера сообщили
показать весь комментарий
17.09.2020 14:39 Ответить
Какой то хилый контингент набирают для охраны правопорядка.
Там баба шариковой ручкой их отметелила, тут наркоманы.
А на вид - хорошо упитанные с красными мордами.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:11 Ответить
Будет криков потом - "ментовский беспредел".
показать весь комментарий
17.09.2020 10:24 Ответить
Бабульок з насінням легше пресувати
показать весь комментарий
17.09.2020 10:41 Ответить
это вообще "полиция охраны" и никаких "бабульок" они не трогают.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:49 Ответить
Название статьи должно быть таким "Лайфхак!!! Бухое малолетнее быдло без многолетней учебы в институте в скором времени станет оператором колл-центра банка"
показать весь комментарий
17.09.2020 10:11 Ответить
это тонко))
показать весь комментарий
17.09.2020 11:00 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2020 14:46 Ответить
Мда, якісь діти побили поліцію, хоч стволи не позабирали.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:13 Ответить
Смотрел видео происшествия,почти так и было. Юнцы на полицейских в режиме махача полезли,и те с ними на кулаках пытались справиться. Зачем им вообще пистолеты выдают? По факту там было нападение на полицейского,если в этом случае нельзя стрелять , то когда можно ?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:19 Ответить
Никогда нельзя. Применил оружие - полгода разбирательств.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:21 Ответить
Пальцем тронут такую "дитю", так потом замучатся писать рапорта-объяснительные.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:20 Ответить
Екіпірована група зі спецзасобами приїзджає на виклик і вихвачує звіздюлєй від школоти. Тут рапорта на звільнення треба писати.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:26 Ответить
таки да, в первую очередь главе этой структуры и в низ по служебной лестнице
100 % полная профнепригодность .
показать весь комментарий
17.09.2020 10:34 Ответить
первое здравое замечание, а то у нас тут диванные рембо собрались которые взглядом матерых преступников обезвреживают.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:56 Ответить
Зачем надо писать рапорт на увольнение?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:34 Ответить
Через профнепридатність. Якщо наступного разу діти будуть доросліше і трезвіше то і машини позабирають.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:44 Ответить
И что это решит? Возьмут другого и он также будет стараться до последнего оттягивать применение спецсредств. Потому что применив их будет вынужден давать кучу пояснений и писать кучу рапортов.
Применил бы он дубинку, стали бы кричать про "они же дети" и ментовский беспредел.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:54 Ответить
Там і балона б вистачило. Нашо доводити до мордобоя?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:56 Ответить
Потому что балон это спецсредство.

Еще раз - надо понять, что при том порядке вещей, выгони хоть тысячу сотрудников полиции ничего не поменяется.
показать весь комментарий
17.09.2020 11:02 Ответить
хорошо, что в московский...
показать весь комментарий
17.09.2020 10:22 Ответить
какие то пацаны мусорам навтыкали . я так понимаю, мусора могут только с пенсами и бабами воевать результативно. а если бы там были крутые бандюки, то был бы смешной результат, мусора с побитыми рожами, связаны и уже без оружия. и пошли гулять мусорские стволы по городу. и это служба охраны. интересно, как такая служба может охранять .
как в такую службу набирают и как обучают? загадка однако.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:30 Ответить
сходи устройся
показать весь комментарий
17.09.2020 10:35 Ответить
Пострадал значит мент, это же не писталетом перед женщинами и ребёнком махать.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:32 Ответить
ауе? жизнь ворам смерть мусорам?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:36 Ответить
ето как раз тот случай, что пистолетом было бы правильнее
показать весь комментарий
17.09.2020 11:00 Ответить
не верю я в ментовские сказки, могло быть все не так, как описано и "пострадавшему" менту напишут в справке то, что надо, чтобы выбивать бабло с родителей
показать весь комментарий
17.09.2020 12:05 Ответить
https://inshe.tv/criminal/2020-09-17/561202/ было именно так. видео по ссылке
показать весь комментарий
17.09.2020 13:56 Ответить
трамадольщики
показать весь комментарий
17.09.2020 14:01 Ответить
Безпредела допускать нельзя. Посему наркома поймать и отшишковать ВСЮ балду по правилу бумеранга. К выполнению, приступить.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:31 Ответить
"...Инцидент произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей..."

Як звучить! Проспект Трвкторобудівників! Харків'яни, а в вас вулиця Асенізаторів є?
показать весь комментарий
17.09.2020 15:14 Ответить
Юноши? почему не пьяные подонки?
показать весь комментарий
17.09.2020 15:22 Ответить
Молодих гепанерів засмутила звістка про вождя.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:12 Ответить
 
 