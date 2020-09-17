Пьяные юноши напали на полицейских в Харькове, пострадал 25-летний сержант. ФОТО
В Харькове пьяные юноши устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия 25-летний работник Управления полиции охраны получил телесные повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Инцидент произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей.
Полицейские выяснили, что 15 сентября в 19:48 наряд группы реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации охраняемого обьекта. По прибытию работники полиции охраны обнаружили двух молодых парней 17 и 18 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и цеплялись к прохожим. На требования полицейских прекратить противоправные действия граждане ответили агрессией и начали бросаться в драку. Полицейские охраны применили к правонарушителям меры физического воздействия. Во время задержания сержант полиции получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Пострадавший полицейский с травмой головы был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.
Задержанных правонарушителей доставили в Московский отдел полиции.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
А если называть своими именами - малолетки беспредельщики.
беспредельщики как раз "орлы" Авакова в большинстве случаев
ты еще раша тв посоветуй посмотреть или шария.
вы поехавший???
его до полусмерти избила мусорня. он рашист?? ты иди лесом за такое. ах да, Дубинский - патриот, да?
Шапошников профессионально устраивает хайп вокруг негативных действий полиции. Несомненно они есть, но если отображать только их, то тогда и сложится мнение о ментовском беспределе.
Точно так же о Украине можно судить по роликам шария.
Можешь Вольнова послушать - он хоть толстый, но троллит вату тонко.
А Шапошников разоблачает Авакова, генерала Хомчака и прочих. Что он не так говорит? Он рассылает даже письма сенаторам и конгрессменам про Авакова. Ему типо надо шоб его судили за ложь? И шоб выгнали? Сомневаюсь. Что за "хайп", если против аль Капоне тоже мона было сказать - "ой, да это же хайп".
хотелось добавки по колесам аптечным....но видать денег не было. Вид-"Наркоманы обычные".
хотя, может быть шо мусора сами "дописали" шо типо на них напали два забулдыги.
не каждый же бросается мочиться с козлами в форме.
даже видео просто есть - мужик сидел с близким другом в баре, а потом стулом приложил и все.(ну, выжили не оба)
потом грит: А я х.з. зачем так сделал, ну, в КПЗ уже говорил. так шо допускаю шо дураки сами накипешили. хотя.... мусорам на слово - не надо верить.
сомневаюсь.
было же например шо 1 бык в погонах срывает с себя.... погоны, шоб написать шо дедок бросился на него и сорвал ..... погоны. и вроде даже палец культурному бычаре повредил(дедок пошел по статье как выше пише)
я не знаю, но 2 поцыка да шоп на экипаж с оружием с кулаками бросились.... либо какие-то "спайсы" как у кацапов, либо менты "нагло лгут"
И лучше не судить по себе - "если я не стану бросаться на экипаж, то и остальные не станут", а то так получится что "если я не преступник, то и остальные не преступники, а все сфабриковано ментами".
да я поверю и последнему бомжу шо его менты избили.
в данном случае, ну да, может и так как говорят случилось, но мусорята тоже, вот вспомни как тупо пассажира застрелил мент? или мало случаев шо подбегает мент с "волыной" типо "фсем стаять, работает милиция"?
может тут наехали тупо на челов, им, челам в 18 лет оно надо стать зэками?
если надо то лучше бы чет украли. ну, я так думаю
Я не адвокат для полиции и случаи случаются разные, но проецировать другие случаи на данный конкретный неуместно. Каждый случай надо рассматривать отдельно.
но шо за аптека шо там аж охранник, при том такой шо не вышвырнет двух шкетов то?
лучше бы бомжа там поселили под аптекой - перегаром как дыхнул бы, чувачки бы и отъехали то
Там баба шариковой ручкой их отметелила, тут наркоманы.
А на вид - хорошо упитанные с красными мордами.
100 % полная профнепригодность .
Применил бы он дубинку, стали бы кричать про "они же дети" и ментовский беспредел.
Еще раз - надо понять, что при том порядке вещей, выгони хоть тысячу сотрудников полиции ничего не поменяется.
как в такую службу набирают и как обучают? загадка однако.
Як звучить! Проспект Трвкторобудівників! Харків'яни, а в вас вулиця Асенізаторів є?