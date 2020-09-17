УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5867 відвідувачів онлайн
Новини
12 589 65
діти (4937) напад (1095) Нацполіція (14880) Харків (5428)

П'яні хлопці напали на поліцейських у Харкові, постраждав 25-річний сержант. ФОТО

У Харкові п'яні юнаки влаштували бійку зі співробітниками правоохоронних органів. В результаті події 25-річний працівник Управління поліції охорони дістав тілесні ушкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Інцидент стався 15 вересня близько 21:20 біля однієї з аптек по проспекту Тракторобудівників.

Поліцейські з'ясували, що 15 вересня о 19:48 наряд групи реагування роти Управління поліції охорони в Харківській області отримав повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації охоронюваного об'єкта. Прибувши, працівники поліції охорони виявили двох молодих хлопців 17 та 18 років, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, поводилися неадекватно і чіплялися до перехожих. На вимоги поліцейських припинити протиправні дії громадяни відповіли агресією і почали кидатися в бійку. Поліцейські охорони застосували до правопорушників заходи фізичного впливу. Під час затримання сержант поліції дістав тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні.

Пяні хлопці напали на поліцейських у Харкові, постраждав 25-річний сержант 01
Фото: сайт поліції

Потерпілий поліцейський з травмою голови був доставлений у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Стан здоров'я 25-річного працівника поліції стабільний.

Затриманих правопорушників доставили до Московського відділ поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на Балуха за статтею "розбій"

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 5 років. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Прорсто у малолеток срыв случился из-за того, что Адольфович в больничку слег.... Желаю им по пятерочке получить...
показати весь коментар
17.09.2020 10:00
+14
Как изящно звучит - пьяные юноши.
А если называть своими именами - малолетки беспредельщики.
показати весь коментар
17.09.2020 10:00
+7
Это Харьков, детка, заповедник ностальгирующих совков
показати весь коментар
17.09.2020 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прорсто у малолеток срыв случился из-за того, что Адольфович в больничку слег.... Желаю им по пятерочке получить...
показати весь коментар
17.09.2020 10:00 Відповісти
Дамбас рулит. Переселенцы херовы, электорат зеленого говно-бубочки😁
показати весь коментар
17.09.2020 10:21 Відповісти
тобі і ту переселенці насрали, даун
показати весь коментар
17.09.2020 10:49 Відповісти
а что, судьи могут и дать пятерочку, если семьи у парней бедные...
показати весь коментар
17.09.2020 12:47 Відповісти
Как изящно звучит - пьяные юноши.
А если называть своими именами - малолетки беспредельщики.
показати весь коментар
17.09.2020 10:00 Відповісти
посмотри Шапошникова и задумаешься - пьяные ли, напали ли.
беспредельщики как раз "орлы" Авакова в большинстве случаев
показати весь коментар
17.09.2020 10:06 Відповісти
Особенно по криминальным сводкам - ну просто ангелы.
ты еще раша тв посоветуй посмотреть или шария.
показати весь коментар
17.09.2020 10:33 Відповісти
Шапошников - рашист????
вы поехавший???
его до полусмерти избила мусорня. он рашист?? ты иди лесом за такое. ах да, Дубинский - патриот, да?
показати весь коментар
17.09.2020 10:36 Відповісти
При чем тут рашист не рашист.
Шапошников профессионально устраивает хайп вокруг негативных действий полиции. Несомненно они есть, но если отображать только их, то тогда и сложится мнение о ментовском беспределе.
Точно так же о Украине можно судить по роликам шария.
показати весь коментар
17.09.2020 10:46 Відповісти
Ну так смотришь его ролик, а потом - всяких, вон, как я щас..... ну, тут рыжий толстый журналист с блондинкой не толстой стримили.
Можешь Вольнова послушать - он хоть толстый, но троллит вату тонко.
А Шапошников разоблачает Авакова, генерала Хомчака и прочих. Что он не так говорит? Он рассылает даже письма сенаторам и конгрессменам про Авакова. Ему типо надо шоб его судили за ложь? И шоб выгнали? Сомневаюсь. Что за "хайп", если против аль Капоне тоже мона было сказать - "ой, да это же хайп".
показати весь коментар
17.09.2020 10:52 Відповісти
читайте внимательнее "Инцидент произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей"
хотелось добавки по колесам аптечным....но видать денег не было. Вид-"Наркоманы обычные".
показати весь коментар
17.09.2020 16:16 Відповісти
Что за подача!??? Надо так:"два немного випівших прєзідєнта імєлі прєтензіі к работє нанятих імі слуг правопорядка. "
показати весь коментар
17.09.2020 10:00 Відповісти
А чо у наших копов нету электрошокеров как это принято в США? Шоб особо буйных без лишнего урона усмирять?
показати весь коментар
17.09.2020 10:01 Відповісти
Такая пивная маладешь хилая, может гикнуться.
показати весь коментар
17.09.2020 10:05 Відповісти
да я помню как за времен овоща начали умирать дети на физкультуре. Я так понимаю щас в школе этот предмет по желанию наверно или можно просто сидеть на лавочке. Нифига здоровья нету у малолетней шпаны
показати весь коментар
17.09.2020 10:08 Відповісти
Мы перед армией раньше спортом занимались, потому как знали что без физухи в армии никуда, а Родину защищать надо. Сейчас инфантилы плывут по течению в никуда. Поэтому как бы там не опускали политические аферисты, а Мова, Віра, Армія, Прапор та інші атрибути державності зміцнюють суспільство в цілому, що і показав підйом національного духу після Майдану.
показати весь коментар
17.09.2020 10:57 Відповісти
Пипец... драка на проспекте тракторостроителей.... доставили в московский отдел полиции.
показати весь коментар
17.09.2020 10:03 Відповісти
Это Харьков, детка, заповедник ностальгирующих совков
показати весь коментар
17.09.2020 10:29 Відповісти
Надо для ностальгирующих музей совка сделать, все атрибуты показать и разложить по полочкам, для стариков совкодрочеров и для промытых мозгов малолеток будет хорошая прочистка мозгов.
показати весь коментар
17.09.2020 11:00 Відповісти
На данный момент от Киева больше всего вреда для страны. Насобирали сепаров себе..
показати весь коментар
17.09.2020 11:10 Відповісти
Улица московская, пл. льва толстого....и т.д. Тебя тоже потыкать можно.
показати весь коментар
17.09.2020 11:08 Відповісти
Московским можно назвать только тупик.
показати весь коментар
17.09.2020 12:29 Відповісти
на ровном месте себе сделали "карьеру" парни.
хотя, может быть шо мусора сами "дописали" шо типо на них напали два забулдыги.
не каждый же бросается мочиться с козлами в форме.
показати весь коментар
17.09.2020 10:04 Відповісти
Идиотов мало? Или по твоему на зону из-за большого интеллекта все попадают?
показати весь коментар
17.09.2020 10:27 Відповісти
может вы прав
даже видео просто есть - мужик сидел с близким другом в баре, а потом стулом приложил и все.(ну, выжили не оба)
потом грит: А я х.з. зачем так сделал, ну, в КПЗ уже говорил. так шо допускаю шо дураки сами накипешили. хотя.... мусорам на слово - не надо верить.
показати весь коментар
17.09.2020 10:34 Відповісти
А кому надо верить на слово? Четким пацанчикам?
показати весь коментар
17.09.2020 10:48 Відповісти
скажи.те, ты тоже вечером бросаешься мочить мусоров?
сомневаюсь.
было же например шо 1 бык в погонах срывает с себя.... погоны, шоб написать шо дедок бросился на него и сорвал ..... погоны. и вроде даже палец культурному бычаре повредил(дедок пошел по статье как выше пише)
я не знаю, но 2 поцыка да шоп на экипаж с оружием с кулаками бросились.... либо какие-то "спайсы" как у кацапов, либо менты "нагло лгут"
показати весь коментар
17.09.2020 10:57 Відповісти
Надо разбирать каждый отдельный случай, а не пытаться обобщать и приплетать туда шапошникова, авакова, случай с быком сорвавшим погоны.
И лучше не судить по себе - "если я не стану бросаться на экипаж, то и остальные не станут", а то так получится что "если я не преступник, то и остальные не преступники, а все сфабриковано ментами".
показати весь коментар
17.09.2020 11:22 Відповісти
ну вы типо не стыкался с мусорней?
да я поверю и последнему бомжу шо его менты избили.
в данном случае, ну да, может и так как говорят случилось, но мусорята тоже, вот вспомни как тупо пассажира застрелил мент? или мало случаев шо подбегает мент с "волыной" типо "фсем стаять, работает милиция"?
может тут наехали тупо на челов, им, челам в 18 лет оно надо стать зэками?
если надо то лучше бы чет украли. ну, я так думаю
показати весь коментар
17.09.2020 11:40 Відповісти
Опять. Ты думаешь, что в 18 лет все кого посадили собирались становится зэками?
Я не адвокат для полиции и случаи случаются разные, но проецировать другие случаи на данный конкретный неуместно. Каждый случай надо рассматривать отдельно.
показати весь коментар
17.09.2020 12:06 Відповісти
сначала эти красавцы устроили драку в аптеке с охранником и тот вызвал наряд, ну а дальше ....
показати весь коментар
17.09.2020 13:53 Відповісти
а, ок.
но шо за аптека шо там аж охранник, при том такой шо не вышвырнет двух шкетов то?
лучше бы бомжа там поселили под аптекой - перегаром как дыхнул бы, чувачки бы и отъехали то
показати весь коментар
17.09.2020 14:28 Відповісти
их было 4-5, но остальные ушли, а эти остались быковать. так по местным новостям вчера сообщили
показати весь коментар
17.09.2020 14:39 Відповісти
Какой то хилый контингент набирают для охраны правопорядка.
Там баба шариковой ручкой их отметелила, тут наркоманы.
А на вид - хорошо упитанные с красными мордами.
показати весь коментар
17.09.2020 10:11 Відповісти
Будет криков потом - "ментовский беспредел".
показати весь коментар
17.09.2020 10:24 Відповісти
Бабульок з насінням легше пресувати
показати весь коментар
17.09.2020 10:41 Відповісти
это вообще "полиция охраны" и никаких "бабульок" они не трогают.
показати весь коментар
17.09.2020 10:49 Відповісти
Название статьи должно быть таким "Лайфхак!!! Бухое малолетнее быдло без многолетней учебы в институте в скором времени станет оператором колл-центра банка"
показати весь коментар
17.09.2020 10:11 Відповісти
это тонко))
показати весь коментар
17.09.2020 11:00 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2020 14:46 Відповісти
Мда, якісь діти побили поліцію, хоч стволи не позабирали.
показати весь коментар
17.09.2020 10:13 Відповісти
Смотрел видео происшествия,почти так и было. Юнцы на полицейских в режиме махача полезли,и те с ними на кулаках пытались справиться. Зачем им вообще пистолеты выдают? По факту там было нападение на полицейского,если в этом случае нельзя стрелять , то когда можно ?
показати весь коментар
17.09.2020 10:19 Відповісти
Никогда нельзя. Применил оружие - полгода разбирательств.
показати весь коментар
17.09.2020 10:21 Відповісти
Пальцем тронут такую "дитю", так потом замучатся писать рапорта-объяснительные.
показати весь коментар
17.09.2020 10:20 Відповісти
Екіпірована група зі спецзасобами приїзджає на виклик і вихвачує звіздюлєй від школоти. Тут рапорта на звільнення треба писати.
показати весь коментар
17.09.2020 10:26 Відповісти
таки да, в первую очередь главе этой структуры и в низ по служебной лестнице
100 % полная профнепригодность .
показати весь коментар
17.09.2020 10:34 Відповісти
первое здравое замечание, а то у нас тут диванные рембо собрались которые взглядом матерых преступников обезвреживают.
показати весь коментар
17.09.2020 10:56 Відповісти
Зачем надо писать рапорт на увольнение?
показати весь коментар
17.09.2020 10:34 Відповісти
Через профнепридатність. Якщо наступного разу діти будуть доросліше і трезвіше то і машини позабирають.
показати весь коментар
17.09.2020 10:44 Відповісти
И что это решит? Возьмут другого и он также будет стараться до последнего оттягивать применение спецсредств. Потому что применив их будет вынужден давать кучу пояснений и писать кучу рапортов.
Применил бы он дубинку, стали бы кричать про "они же дети" и ментовский беспредел.
показати весь коментар
17.09.2020 10:54 Відповісти
Там і балона б вистачило. Нашо доводити до мордобоя?
показати весь коментар
17.09.2020 10:56 Відповісти
Потому что балон это спецсредство.

Еще раз - надо понять, что при том порядке вещей, выгони хоть тысячу сотрудников полиции ничего не поменяется.
показати весь коментар
17.09.2020 11:02 Відповісти
хорошо, что в московский...
показати весь коментар
17.09.2020 10:22 Відповісти
какие то пацаны мусорам навтыкали . я так понимаю, мусора могут только с пенсами и бабами воевать результативно. а если бы там были крутые бандюки, то был бы смешной результат, мусора с побитыми рожами, связаны и уже без оружия. и пошли гулять мусорские стволы по городу. и это служба охраны. интересно, как такая служба может охранять .
как в такую службу набирают и как обучают? загадка однако.
показати весь коментар
17.09.2020 10:30 Відповісти
сходи устройся
показати весь коментар
17.09.2020 10:35 Відповісти
Пострадал значит мент, это же не писталетом перед женщинами и ребёнком махать.
показати весь коментар
17.09.2020 10:32 Відповісти
ауе? жизнь ворам смерть мусорам?
показати весь коментар
17.09.2020 10:36 Відповісти
ето как раз тот случай, что пистолетом было бы правильнее
показати весь коментар
17.09.2020 11:00 Відповісти
не верю я в ментовские сказки, могло быть все не так, как описано и "пострадавшему" менту напишут в справке то, что надо, чтобы выбивать бабло с родителей
показати весь коментар
17.09.2020 12:05 Відповісти
https://inshe.tv/criminal/2020-09-17/561202/ было именно так. видео по ссылке
показати весь коментар
17.09.2020 13:56 Відповісти
трамадольщики
показати весь коментар
17.09.2020 14:01 Відповісти
Безпредела допускать нельзя. Посему наркома поймать и отшишковать ВСЮ балду по правилу бумеранга. К выполнению, приступить.
показати весь коментар
17.09.2020 12:31 Відповісти
"...Инцидент произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей..."

Як звучить! Проспект Трвкторобудівників! Харків'яни, а в вас вулиця Асенізаторів є?
показати весь коментар
17.09.2020 15:14 Відповісти
Юноши? почему не пьяные подонки?
показати весь коментар
17.09.2020 15:22 Відповісти
Молодих гепанерів засмутила звістка про вождя.
показати весь коментар
17.09.2020 16:12 Відповісти
 
 