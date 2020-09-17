РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9609 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 289 65
Беларусь (7771) вуз (890) Цепкало (18)

Отчисленным в Беларуси студентам помогут с поступлением в Украине, - Цепкало

Отчисленным в Беларуси студентам помогут с поступлением в Украине, - Цепкало

Благотворительный фонд "Беларусь будущего" будет помогать с поступление в украинские вузы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

"Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обращается к студентам Республики Беларусь. Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты", - говорится в сообщении.

Также читайте: В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Як показала практика спілкування з сябрами, вони прекрасно розуміють українську мову.
На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:34
+11
а чому не в росії, яку так любить товарищ Цепкало?
показать весь комментарий
17.09.2020 12:27
+9
хай здають вступні іспити - українська мова, історія України і оплачують навчання (можна за рахунок білоруського благодійного фонду, ми не проти)
показать весь комментарий
17.09.2020 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вчитимуться українською? без проблем, на загальних засадах
показать весь комментарий
17.09.2020 12:26 Ответить
На загальний не зовсім вийде, бо вони не на перший курс вступають.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:27 Ответить
хай здають вступні іспити - українська мова, історія України і оплачують навчання (можна за рахунок білоруського благодійного фонду, ми не проти)
показать весь комментарий
17.09.2020 12:30 Ответить
Як показала практика спілкування з сябрами, вони прекрасно розуміють українську мову.
На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:34 Ответить
розуміти розмовну мову і розуміти наукову термінологію це дещо різне..
показать весь комментарий
17.09.2020 12:50 Ответить
Практично вся «наукова мова», то латина, англійска, німецька.
Математика, там взагалі уніфіковано все, починаючи з цифр, знаків, кванторів аж до алгоритму логіки.
Ну, а «учіть Толстого і Пушкіна», то да. Краще в Москві.
показать весь комментарий
17.09.2020 13:13 Ответить
хто не має шкільного базіса української, тому у будь якому разі складно..термінологія дуже різниться з кацапською..
показать весь комментарий
17.09.2020 13:17 Ответить
Ті хто вчаться у їхніх вишах, вже непогано володіють англійською.
Так що, великих пробоем не буде.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:34 Ответить
Ну якщо велике бажання прийняти сюди ще трохи кацапні..
показать весь комментарий
17.09.2020 16:50 Ответить
"БазІсА"--це вельми мудро завважено...
показать весь комментарий
30.09.2020 23:19 Ответить
вибачайте...можливо більш літературно "базису"..
показать весь комментарий
14.10.2020 13:13 Ответить
Ну а я та апь чьйомь?
показать весь комментарий
14.10.2020 22:08 Ответить
якщо успішно вивчаться можемо навіть українське громадянство дати. паспорт України точно поцінніше білоруського наразі буде. а рідну мову хай не забувають, хтось повинен її зберегти. красива мова
показать весь комментарий
17.09.2020 12:36 Ответить
Це те Цепкало,що вважае війну громадянською а Крим російським???А жінка його смачно вилизуе дупу ботоксному пердуну Тупіну.Віддайте його Лукашенку.Нехай він йому розповідае про "космічні кораблі"
показать весь комментарий
17.09.2020 12:34 Ответить
Проблем в розумінні української мови у білорусів практично не має (як і у українців білоруської). От писати, то тут будуть труднощі.
У нас стільки туркменів, африканців, латиносів та ін. вчаться, які дуже часто повні нулі що у мові, що в языке, і нічого. Так що усе буде нормально. Ну, вчаться же у нас і росіяни, і російсьмовні з Придністров"я.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:48 Ответить
І іще. Ви знаєте, що приністровці з Молдови у нас вчаться безкоштовно, та іще стипендію отримують, і палестинці теж, доречі.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:58 Ответить
Те Придністров"я--наша земля,там БУЛА наша мова,БУЛИ наші люди...
показать весь комментарий
30.09.2020 23:21 Ответить
Выдать мудищеву этого цЕпкала,казла..
показать весь комментарий
17.09.2020 12:26 Ответить
а чому не в росії, яку так любить товарищ Цепкало?
показать весь комментарий
17.09.2020 12:27 Ответить
Ви хочете, щоб в Росії білорусів вивчили на ворогів України? А там це уміють робити.
Нам пропонують довчати не вату, шановний, а учасників протестів, яких за ці протести відрахували з вишів.
показать весь комментарий
17.09.2020 13:37 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2020 13:43 Ответить
Блин, теперь еще и бульбашей учить за наши бабки? что за зебилизм?
показать весь комментарий
17.09.2020 12:29 Ответить
І ото нахріна в Украіні та вата ???Своіх мало ??
показать весь комментарий
17.09.2020 12:29 Ответить
Так.
Особливо серед викладачів упоротої вати вистача.
Оно папєльом прєЗєдєнта полюбуйтесь.
Еталон.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:42 Ответить
Учасники протестів в Білорусі то "вата"?
показать весь комментарий
17.09.2020 13:40 Ответить
Звичайно вата , вони завжди були ватою
показать весь комментарий
17.09.2020 13:45 Ответить
кто бы говорил о вате только не подданый Меркель-Шредера пытающихся построить газопровод с путинской расеей . или ты там по лахтинской методичке шпариш ?
показать весь комментарий
17.09.2020 19:17 Ответить
Против отчисливших вузов не помешало бы ввести санкции - не признавать их дипломы во всех уважающих себя странах. Я не против, чтоб иностранная молодежь училась у нас по контракту.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:30 Ответить
Свои студенты живут в сараях вместо общаг...Куда же поселят нежных белоруссов? Денюх фонда хватит на жильё?
показать весь комментарий
17.09.2020 12:31 Ответить
Возьмут из фонда борьбы с ковидом.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:36 Ответить
Так фонд вроде как белорусский....
показать весь комментарий
17.09.2020 12:39 Ответить
Деньги национальности не имеют.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:48 Ответить
Лахта, а чому у вас такі гуртожитки засрані ?

https://moslenta.ru/news/studentka-pokazala-na-video-plesen-i-obsharpannye-steny-v-glavnom-obshezhitii-mgu-15-09-2020.htm Студентка заселилась в главное общежитие Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах и была шокирована антисанитарией. Соответствующее видео публикует издание Baza.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:39 Ответить
Абитуриенты Крыма и лугандона напряглись...
показать весь комментарий
17.09.2020 12:35 Ответить
Ихнего полку прибыло.Они подружатся.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:38 Ответить
главное чтобы вашего лахтинского полка убыло .
показать весь комментарий
17.09.2020 19:18 Ответить
Після "камнєвьзнєби" їм ці труднощі до дупи.
показать весь комментарий
30.09.2020 23:23 Ответить
у КончуЗАСПУ ВСІХ студентів.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:36 Ответить
То ж детям.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:41 Ответить
Кароче нада Зебилу признавать Бацку легитимным, а то скоро еще и беженцы из Беларуси сюда попрутся...
показать весь комментарий
17.09.2020 12:40 Ответить
В тебе козлорилого забули спитати кому куди пертись.
показать весь комментарий
17.09.2020 13:25 Ответить
Пусть в ДНР поступают, для профилактики рузке миролюбия.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:40 Ответить
Не заю как там в ВУЗы,а в юнармию примут вне конкурса.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:50 Ответить
не знаю.Очепятка.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:51 Ответить
Звідки у вас стільки жлобства?
Ви хочете учасників протестів відправити у ДНР? В при своєму розумі?!!!
показать весь комментарий
17.09.2020 13:17 Ответить
Белорусскую вату в ДНР, пока не научаться отвечать на вопрос "чей Крым" правильно.
показать весь комментарий
17.09.2020 15:28 Ответить
А ты спроси у Медведчука сначала .
показать весь комментарий
17.09.2020 19:19 Ответить
На бюджет? Может хватит быть безгранично гостеприимными?
показать весь комментарий
17.09.2020 12:43 Ответить
Евросоюз на это выделяет деньги .
показать весь комментарий
17.09.2020 19:20 Ответить
если это правда, а не очередной трёп, то неплохо, если не в ущерб нашим студентам.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:46 Ответить
Яка іще шкода, коли набрати студентів на дежзамовлення не можемо.
Взагалі, дивна логіка. Палестинці вчаться безкоштовно, а з блорусів, які постраждали будемо гроші брати?
Хоч у них там свій фонд. І іще, у них там більшість вчиться за контрактом, так що для цієї категорії це буде без проблем.
показать весь комментарий
17.09.2020 13:05 Ответить
Это правильно, плюсую, но вот набор на бюджет уже сделан. Может быть, только контракт.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:56 Ответить
Хай їдуть в кацапстан, вони ж вважають їх за братів. Або за великі гроші додатковим набором а цепкало лайно
показать весь комментарий
17.09.2020 13:18 Ответить
Спадары беларусы, я прашу прабачэння за тутэйшых жлобаў
показать весь комментарий
17.09.2020 13:23 Ответить
Заспокойся , ніхто там своєю рідною мовою не розмовляє , більш того половина сябрів тебе й не зрозуміють бо вони адиннарод з кацапами . І до речі викладання в білоруських вузах ведеться виключно кацапською мовою .
показать весь комментарий
17.09.2020 14:49 Ответить
А що то мені заспокоюватися? Хто розмовляє, а хто ні, то як раніше у нас - не розмовляли, але знали, бо в школі вчили і бабусь чули.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:29 Ответить
стараешься ,пригожинский ? а ведь все зря .
показать весь комментарий
17.09.2020 19:25 Ответить
Ти ще хто такий , говори що треба я тебе слухаю
показать весь комментарий
17.09.2020 19:27 Ответить
Это очень умно. Нам нужны друзья среди беларусов, кто не будет воевать против нас
показать весь комментарий
17.09.2020 13:37 Ответить
Ну да, "флотам дружить", были такие билборды в Крыму...
показать весь комментарий
17.09.2020 13:41 Ответить
А аричем здесь крысм и параша?!
С беларусами нужно дружить против раши
показать весь комментарий
17.09.2020 13:42 Ответить
Зри в корень, как можно дружить против параши с теми, кто дружит с парашей?.. А при том Крым, что заполонят Украину от такие "дружбаны", и будет новая песня про "исконно руско-славянские" земли", про "русский язык - межнациональный государственный язык"... К тому, что в анкете должно быть 2 вопроса. Про ***** и Крым. Тогда - милости прошу.
показать весь комментарий
17.09.2020 13:52 Ответить
Я смотрю вы испугались беларуских студентов за которых будут платить организации евросоюза . Не африкаских дикарей и палестинских отморозков , а студентов из Беларуси? Не волнуйтесь , большинство поедет в Польшу , Литву и Чехию .
показать весь комментарий
17.09.2020 19:23 Ответить
"Отчисленным в Беларуси студентам помогут с поступлением в Украине" - вот это правильно!
показать весь комментарий
14.10.2020 13:18 Ответить
 
 