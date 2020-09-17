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Отчисленным в Беларуси студентам помогут с поступлением в Украине, - Цепкало
Благотворительный фонд "Беларусь будущего" будет помогать с поступление в украинские вузы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.
"Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обращается к студентам Республики Беларусь. Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий17.09.2020 12:34
+11 Molli
показать весь комментарий17.09.2020 12:27
+9 Roman Maksymyuk 11332737
показать весь комментарий17.09.2020 12:30
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Пожалуйста, подождите...
На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
Математика, там взагалі уніфіковано все, починаючи з цифр, знаків, кванторів аж до алгоритму логіки.
Ну, а «учіть Толстого і Пушкіна», то да. Краще в Москві.
Так що, великих пробоем не буде.
У нас стільки туркменів, африканців, латиносів та ін. вчаться, які дуже часто повні нулі що у мові, що в языке, і нічого. Так що усе буде нормально. Ну, вчаться же у нас і росіяни, і російсьмовні з Придністров"я.
Нам пропонують довчати не вату, шановний, а учасників протестів, яких за ці протести відрахували з вишів.
Особливо серед викладачів упоротої вати вистача.
Оно папєльом прєЗєдєнта полюбуйтесь.
Еталон.
https://moslenta.ru/news/studentka-pokazala-na-video-plesen-i-obsharpannye-steny-v-glavnom-obshezhitii-mgu-15-09-2020.htm Студентка заселилась в главное общежитие Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах и была шокирована антисанитарией. Соответствующее видео публикует издание Baza.
Ви хочете учасників протестів відправити у ДНР? В при своєму розумі?!!!
Взагалі, дивна логіка. Палестинці вчаться безкоштовно, а з блорусів, які постраждали будемо гроші брати?
Хоч у них там свій фонд. І іще, у них там більшість вчиться за контрактом, так що для цієї категорії це буде без проблем.
С беларусами нужно дружить против раши