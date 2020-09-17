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Білорусь (7841) виш (540) Цепкало_ (18)

Відрахованим у Білорусі студентам допоможуть зі вступом в Україні, - Цепкало

Відрахованим у Білорусі студентам допоможуть зі вступом в Україні, - Цепкало

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" допомагатиме зі вступом до українських вишів студентам, яких відрахували в Білорусі за протести проти Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало.

"Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських вишів, наш фонд надає допомогу на території України зі вступом до українських університетів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До українських вишів зараховані майже 1,5 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО, - Міністерство реінтеграції

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Топ коментарі
+12
Як показала практика спілкування з сябрами, вони прекрасно розуміють українську мову.
На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
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17.09.2020 12:34
+11
а чому не в росії, яку так любить товарищ Цепкало?
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17.09.2020 12:27
+9
хай здають вступні іспити - українська мова, історія України і оплачують навчання (можна за рахунок білоруського благодійного фонду, ми не проти)
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17.09.2020 12:30
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вчитимуться українською? без проблем, на загальних засадах
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17.09.2020 12:26 Відповісти
На загальний не зовсім вийде, бо вони не на перший курс вступають.
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17.09.2020 12:27 Відповісти
хай здають вступні іспити - українська мова, історія України і оплачують навчання (можна за рахунок білоруського благодійного фонду, ми не проти)
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17.09.2020 12:30 Відповісти
Як показала практика спілкування з сябрами, вони прекрасно розуміють українську мову.
На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
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17.09.2020 12:34 Відповісти
розуміти розмовну мову і розуміти наукову термінологію це дещо різне..
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17.09.2020 12:50 Відповісти
Практично вся «наукова мова», то латина, англійска, німецька.
Математика, там взагалі уніфіковано все, починаючи з цифр, знаків, кванторів аж до алгоритму логіки.
Ну, а «учіть Толстого і Пушкіна», то да. Краще в Москві.
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17.09.2020 13:13 Відповісти
хто не має шкільного базіса української, тому у будь якому разі складно..термінологія дуже різниться з кацапською..
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17.09.2020 13:17 Відповісти
Ті хто вчаться у їхніх вишах, вже непогано володіють англійською.
Так що, великих пробоем не буде.
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17.09.2020 16:34 Відповісти
Ну якщо велике бажання прийняти сюди ще трохи кацапні..
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17.09.2020 16:50 Відповісти
"БазІсА"--це вельми мудро завважено...
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30.09.2020 23:19 Відповісти
вибачайте...можливо більш літературно "базису"..
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14.10.2020 13:13 Відповісти
Ну а я та апь чьйомь?
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14.10.2020 22:08 Відповісти
якщо успішно вивчаться можемо навіть українське громадянство дати. паспорт України точно поцінніше білоруського наразі буде. а рідну мову хай не забувають, хтось повинен її зберегти. красива мова
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17.09.2020 12:36 Відповісти
Це те Цепкало,що вважае війну громадянською а Крим російським???А жінка його смачно вилизуе дупу ботоксному пердуну Тупіну.Віддайте його Лукашенку.Нехай він йому розповідае про "космічні кораблі"
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17.09.2020 12:34 Відповісти
Проблем в розумінні української мови у білорусів практично не має (як і у українців білоруської). От писати, то тут будуть труднощі.
У нас стільки туркменів, африканців, латиносів та ін. вчаться, які дуже часто повні нулі що у мові, що в языке, і нічого. Так що усе буде нормально. Ну, вчаться же у нас і росіяни, і російсьмовні з Придністров"я.
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17.09.2020 12:48 Відповісти
І іще. Ви знаєте, що приністровці з Молдови у нас вчаться безкоштовно, та іще стипендію отримують, і палестинці теж, доречі.
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17.09.2020 12:58 Відповісти
Те Придністров"я--наша земля,там БУЛА наша мова,БУЛИ наші люди...
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30.09.2020 23:21 Відповісти
Выдать мудищеву этого цЕпкала,казла..
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17.09.2020 12:26 Відповісти
а чому не в росії, яку так любить товарищ Цепкало?
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17.09.2020 12:27 Відповісти
Ви хочете, щоб в Росії білорусів вивчили на ворогів України? А там це уміють робити.
Нам пропонують довчати не вату, шановний, а учасників протестів, яких за ці протести відрахували з вишів.
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17.09.2020 13:37 Відповісти
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17.09.2020 13:43 Відповісти
Блин, теперь еще и бульбашей учить за наши бабки? что за зебилизм?
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17.09.2020 12:29 Відповісти
І ото нахріна в Украіні та вата ???Своіх мало ??
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17.09.2020 12:29 Відповісти
Так.
Особливо серед викладачів упоротої вати вистача.
Оно папєльом прєЗєдєнта полюбуйтесь.
Еталон.
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17.09.2020 12:42 Відповісти
Учасники протестів в Білорусі то "вата"?
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17.09.2020 13:40 Відповісти
Звичайно вата , вони завжди були ватою
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17.09.2020 13:45 Відповісти
кто бы говорил о вате только не подданый Меркель-Шредера пытающихся построить газопровод с путинской расеей . или ты там по лахтинской методичке шпариш ?
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17.09.2020 19:17 Відповісти
Против отчисливших вузов не помешало бы ввести санкции - не признавать их дипломы во всех уважающих себя странах. Я не против, чтоб иностранная молодежь училась у нас по контракту.
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17.09.2020 12:30 Відповісти
Свои студенты живут в сараях вместо общаг...Куда же поселят нежных белоруссов? Денюх фонда хватит на жильё?
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17.09.2020 12:31 Відповісти
Возьмут из фонда борьбы с ковидом.
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17.09.2020 12:36 Відповісти
Так фонд вроде как белорусский....
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17.09.2020 12:39 Відповісти
Деньги национальности не имеют.
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17.09.2020 12:48 Відповісти
Лахта, а чому у вас такі гуртожитки засрані ?

https://moslenta.ru/news/studentka-pokazala-na-video-plesen-i-obsharpannye-steny-v-glavnom-obshezhitii-mgu-15-09-2020.htm Студентка заселилась в главное общежитие Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах и была шокирована антисанитарией. Соответствующее видео публикует издание Baza.
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17.09.2020 12:39 Відповісти
Абитуриенты Крыма и лугандона напряглись...
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17.09.2020 12:35 Відповісти
Ихнего полку прибыло.Они подружатся.
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17.09.2020 12:38 Відповісти
главное чтобы вашего лахтинского полка убыло .
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17.09.2020 19:18 Відповісти
Після "камнєвьзнєби" їм ці труднощі до дупи.
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30.09.2020 23:23 Відповісти
у КончуЗАСПУ ВСІХ студентів.
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17.09.2020 12:36 Відповісти
То ж детям.
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17.09.2020 12:41 Відповісти
Кароче нада Зебилу признавать Бацку легитимным, а то скоро еще и беженцы из Беларуси сюда попрутся...
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17.09.2020 12:40 Відповісти
В тебе козлорилого забули спитати кому куди пертись.
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17.09.2020 13:25 Відповісти
Пусть в ДНР поступают, для профилактики рузке миролюбия.
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17.09.2020 12:40 Відповісти
Не заю как там в ВУЗы,а в юнармию примут вне конкурса.
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17.09.2020 12:50 Відповісти
не знаю.Очепятка.
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17.09.2020 12:51 Відповісти
Звідки у вас стільки жлобства?
Ви хочете учасників протестів відправити у ДНР? В при своєму розумі?!!!
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17.09.2020 13:17 Відповісти
Белорусскую вату в ДНР, пока не научаться отвечать на вопрос "чей Крым" правильно.
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17.09.2020 15:28 Відповісти
А ты спроси у Медведчука сначала .
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17.09.2020 19:19 Відповісти
На бюджет? Может хватит быть безгранично гостеприимными?
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17.09.2020 12:43 Відповісти
Евросоюз на это выделяет деньги .
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17.09.2020 19:20 Відповісти
если это правда, а не очередной трёп, то неплохо, если не в ущерб нашим студентам.
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17.09.2020 12:46 Відповісти
Яка іще шкода, коли набрати студентів на дежзамовлення не можемо.
Взагалі, дивна логіка. Палестинці вчаться безкоштовно, а з блорусів, які постраждали будемо гроші брати?
Хоч у них там свій фонд. І іще, у них там більшість вчиться за контрактом, так що для цієї категорії це буде без проблем.
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17.09.2020 13:05 Відповісти
Это правильно, плюсую, но вот набор на бюджет уже сделан. Может быть, только контракт.
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17.09.2020 12:56 Відповісти
Хай їдуть в кацапстан, вони ж вважають їх за братів. Або за великі гроші додатковим набором а цепкало лайно
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17.09.2020 13:18 Відповісти
Спадары беларусы, я прашу прабачэння за тутэйшых жлобаў
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17.09.2020 13:23 Відповісти
Заспокойся , ніхто там своєю рідною мовою не розмовляє , більш того половина сябрів тебе й не зрозуміють бо вони адиннарод з кацапами . І до речі викладання в білоруських вузах ведеться виключно кацапською мовою .
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17.09.2020 14:49 Відповісти
А що то мені заспокоюватися? Хто розмовляє, а хто ні, то як раніше у нас - не розмовляли, але знали, бо в школі вчили і бабусь чули.
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17.09.2020 16:29 Відповісти
стараешься ,пригожинский ? а ведь все зря .
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17.09.2020 19:25 Відповісти
Ти ще хто такий , говори що треба я тебе слухаю
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17.09.2020 19:27 Відповісти
Это очень умно. Нам нужны друзья среди беларусов, кто не будет воевать против нас
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17.09.2020 13:37 Відповісти
Ну да, "флотам дружить", были такие билборды в Крыму...
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17.09.2020 13:41 Відповісти
А аричем здесь крысм и параша?!
С беларусами нужно дружить против раши
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17.09.2020 13:42 Відповісти
Зри в корень, как можно дружить против параши с теми, кто дружит с парашей?.. А при том Крым, что заполонят Украину от такие "дружбаны", и будет новая песня про "исконно руско-славянские" земли", про "русский язык - межнациональный государственный язык"... К тому, что в анкете должно быть 2 вопроса. Про ***** и Крым. Тогда - милости прошу.
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17.09.2020 13:52 Відповісти
Я смотрю вы испугались беларуских студентов за которых будут платить организации евросоюза . Не африкаских дикарей и палестинских отморозков , а студентов из Беларуси? Не волнуйтесь , большинство поедет в Польшу , Литву и Чехию .
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17.09.2020 19:23 Відповісти
"Отчисленным в Беларуси студентам помогут с поступлением в Украине" - вот это правильно!
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14.10.2020 13:18 Відповісти
 
 