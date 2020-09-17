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Відрахованим у Білорусі студентам допоможуть зі вступом в Україні, - Цепкало
Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" допомагатиме зі вступом до українських вишів студентам, яких відрахували в Білорусі за протести проти Лукашенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало.
"Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських вишів, наш фонд надає допомогу на території України зі вступом до українських університетів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 dtrscnij grsrt
показати весь коментар17.09.2020 12:34
+11 Molli
показати весь коментар17.09.2020 12:27
+9 Roman Maksymyuk 11332737
показати весь коментар17.09.2020 12:30
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Будь ласка, зачекайте...
На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
Математика, там взагалі уніфіковано все, починаючи з цифр, знаків, кванторів аж до алгоритму логіки.
Ну, а «учіть Толстого і Пушкіна», то да. Краще в Москві.
Так що, великих пробоем не буде.
У нас стільки туркменів, африканців, латиносів та ін. вчаться, які дуже часто повні нулі що у мові, що в языке, і нічого. Так що усе буде нормально. Ну, вчаться же у нас і росіяни, і російсьмовні з Придністров"я.
Нам пропонують довчати не вату, шановний, а учасників протестів, яких за ці протести відрахували з вишів.
Особливо серед викладачів упоротої вати вистача.
Оно папєльом прєЗєдєнта полюбуйтесь.
Еталон.
https://moslenta.ru/news/studentka-pokazala-na-video-plesen-i-obsharpannye-steny-v-glavnom-obshezhitii-mgu-15-09-2020.htm Студентка заселилась в главное общежитие Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах и была шокирована антисанитарией. Соответствующее видео публикует издание Baza.
Ви хочете учасників протестів відправити у ДНР? В при своєму розумі?!!!
Взагалі, дивна логіка. Палестинці вчаться безкоштовно, а з блорусів, які постраждали будемо гроші брати?
Хоч у них там свій фонд. І іще, у них там більшість вчиться за контрактом, так що для цієї категорії це буде без проблем.
С беларусами нужно дружить против раши