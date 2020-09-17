Відрахованим у Білорусі студентам допоможуть зі вступом в Україні, - Цепкало

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" допомагатиме зі вступом до українських вишів студентам, яких відрахували в Білорусі за протести проти Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив екскандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало.

"Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських вишів, наш фонд надає допомогу на території України зі вступом до українських університетів", - йдеться в повідомленні.

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